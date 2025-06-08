Подполковник ФСБ Храпач ответил, где еще ждать украинских диверсантов, и при чем тут СССР
Зеленский и Сырский
Теоретически диверсанты могут действовать где угодно, но логичнее быть готовыми ко встрече с ними там, где им что называется есть чем поживиться - на приграничных зонах РФ, откуда идет логистика к фронтовым подразделениям российской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
"Военная логистика выстроена так, что ее концентрация и наиболее оптимальные маршруты находятся в тех местах, где как раз диверсанты и орудуют. Они прекрасно знают объемы, пути снабжения. Мы все выходцы из вооруженных сил Советского Союза. В Киевском особом военном округе хранились разные документы по милиционной готовности, из которых можно представить себе пути доставки той или иной техники, развертывания войск, наступления. За срок с момента распада Советского Союза и по настоящее время принципиально система логистики не поменялась", - отметил Храпач.
Полный текст интервью Украина коварно использует наследие СССР. Сергей Храпач о том, почему в России продолжаются диверсии читайте на сайте Украина.ру.
В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. Позже на ж/д были и другие подрывы - в Воронежском и Белгородском регионах, к счастью не приведшие к столь плачевным результатам.
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Утром 6 июня СМИ запестрели заголовками о первом раунде возмездия: минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины.
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