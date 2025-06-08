Подполковник ФСБ Храпач ответил, где еще ждать украинских диверсантов, и при чем тут СССР - 08.06.2025 Украина.ру
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Подполковник ФСБ Храпач ответил, где еще ждать украинских диверсантов, и при чем тут СССР
Подполковник ФСБ Храпач ответил, где еще ждать украинских диверсантов, и при чем тут СССР - 08.06.2025 Украина.ру
Подполковник ФСБ Храпач ответил, где еще ждать украинских диверсантов, и при чем тут СССР
Теоретически диверсанты могут действовать где угодно, но логичнее быть готовыми ко встрече с ними там, где им что называется есть чем поживиться - на приграничных зонах РФ, откуда идет логистика к фронтовым подразделениям российской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
2025-06-08T06:30
2025-06-08T06:30
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Полный текст интервью Украина коварно использует наследие СССР. Сергей Храпач о том, почему в России продолжаются диверсии читайте на сайте Украина.ру.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. Позже на ж/д были и другие подрывы - в Воронежском и Белгородском регионах, к счастью не приведшие к столь плачевным результатам.В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Утром 6 июня СМИ запестрели заголовками о первом раунде возмездия: минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины.
https://ukraina.ru/20250606/eto-esche-ne-vozmezdie-pochemu-pyatnichnye-udary-po-energetike-lish-proverka-na-nervy-1063696806.html
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новости, россия, ссср, украина, сергей храпач, фсб, украина.ру
Новости, Россия, СССР, Украина, Сергей Храпач, ФСБ, Украина.ру

Подполковник ФСБ Храпач ответил, где еще ждать украинских диверсантов, и при чем тут СССР

06:30 08.06.2025
 
Зеленский и Сырский
Зеленский и Сырский
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Теоретически диверсанты могут действовать где угодно, но логичнее быть готовыми ко встрече с ними там, где им что называется есть чем поживиться - на приграничных зонах РФ, откуда идет логистика к фронтовым подразделениям российской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
"Военная логистика выстроена так, что ее концентрация и наиболее оптимальные маршруты находятся в тех местах, где как раз диверсанты и орудуют. Они прекрасно знают объемы, пути снабжения. Мы все выходцы из вооруженных сил Советского Союза. В Киевском особом военном округе хранились разные документы по милиционной готовности, из которых можно представить себе пути доставки той или иной техники, развертывания войск, наступления. За срок с момента распада Советского Союза и по настоящее время принципиально система логистики не поменялась", - отметил Храпач.
Полный текст интервью Украина коварно использует наследие СССР. Сергей Храпач о том, почему в России продолжаются диверсии читайте на сайте Украина.ру.
В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. Позже на ж/д были и другие подрывы - в Воронежском и Белгородском регионах, к счастью не приведшие к столь плачевным результатам.
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Утром 6 июня СМИ запестрели заголовками о первом раунде возмездия: минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины.
6 июня, 11:48
Это еще не возмездие: почему пятничные удары по энергетике лишь "проверка на нервы"?Удары по энергетике Украины, нанесенные в ночь на 6 июня, лишь репетиция перед основным действием, психологическая подготовка противника. В частности, такое мнение разделяет военный блогер Юрий Подоляка
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