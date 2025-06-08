https://ukraina.ru/20250608/podpolkovnik-fsb-khrapach-otvetil-gde-esche-zhdat-ukrainskikh-diversantov-i-pri-chem-tut-sssr-1063718453.html

Подполковник ФСБ Храпач ответил, где еще ждать украинских диверсантов, и при чем тут СССР

Подполковник ФСБ Храпач ответил, где еще ждать украинских диверсантов, и при чем тут СССР - 08.06.2025 Украина.ру

Подполковник ФСБ Храпач ответил, где еще ждать украинских диверсантов, и при чем тут СССР

Теоретически диверсанты могут действовать где угодно, но логичнее быть готовыми ко встрече с ними там, где им что называется есть чем поживиться - на приграничных зонах РФ, откуда идет логистика к фронтовым подразделениям российской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач

2025-06-08T06:30

2025-06-08T06:30

2025-06-08T06:30

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Полный текст интервью Украина коварно использует наследие СССР. Сергей Храпач о том, почему в России продолжаются диверсии читайте на сайте Украина.ру.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. Позже на ж/д были и другие подрывы - в Воронежском и Белгородском регионах, к счастью не приведшие к столь плачевным результатам.В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Утром 6 июня СМИ запестрели заголовками о первом раунде возмездия: минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины.

https://ukraina.ru/20250606/eto-esche-ne-vozmezdie-pochemu-pyatnichnye-udary-po-energetike-lish-proverka-na-nervy-1063696806.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ссср, украина, сергей храпач, фсб, украина.ру