https://ukraina.ru/20250606/zapad-ne-otkazhetsya-ot-ukrainy-kak-antirossiyskogo-tarana--krasnov-1063681543.html

Запад не откажется от Украины как "антироссийского тарана" — Краснов

Запад не откажется от Украины как "антироссийского тарана" — Краснов - 06.06.2025 Украина.ру

Запад не откажется от Украины как "антироссийского тарана" — Краснов

Приглашение Украины на саммит НАТО в Гааге подтверждает, что Запад продолжит использовать Киев в борьбе против России, несмотря на разговоры о переговорах. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов

2025-06-06T03:30

2025-06-06T03:30

2025-06-06T03:30

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По словам эксперта, Украина изначально создавалась как проект, направленный против России, и Запад не откажется от этой стратегии.Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации России остается рассчитывать только на собственные силы."В этой ситуации нам также остается уповать исключительно на собственную силу — экономическую, военную, дипломатическую", — резюмировал эксперт.Ранее Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге 24-25 июня. Видимо, там и далее на саммите "Большой Семерки" будет решаться будущая политика Запада в отношении России и Украины.Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Переговоры России с Украиной могли бы стать успешными, но есть одно "но" читайте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, запад, россия, нато, сша, киев