Запад не откажется от Украины как "антироссийского тарана" — Краснов - 06.06.2025 Украина.ру
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Запад не откажется от Украины как "антироссийского тарана" — Краснов
Запад не откажется от Украины как "антироссийского тарана" — Краснов - 06.06.2025 Украина.ру
Запад не откажется от Украины как "антироссийского тарана" — Краснов
Приглашение Украины на саммит НАТО в Гааге подтверждает, что Запад продолжит использовать Киев в борьбе против России, несмотря на разговоры о переговорах. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов
2025-06-06T03:30
2025-06-06T03:30
новости
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нато
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По словам эксперта, Украина изначально создавалась как проект, направленный против России, и Запад не откажется от этой стратегии.Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации России остается рассчитывать только на собственные силы."В этой ситуации нам также остается уповать исключительно на собственную силу — экономическую, военную, дипломатическую", — резюмировал эксперт.Ранее Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге 24-25 июня. Видимо, там и далее на саммите "Большой Семерки" будет решаться будущая политика Запада в отношении России и Украины.Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Переговоры России с Украиной могли бы стать успешными, но есть одно "но" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, россия, нато, сша, киев
Новости, Украина, Запад, Россия, НАТО, США, Киев

Запад не откажется от Украины как "антироссийского тарана" — Краснов

03:30 06.06.2025
 
© president.gov.uaЗеленский украинский флаг
Зеленский украинский флаг
© president.gov.ua
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Приглашение Украины на саммит НАТО в Гааге подтверждает, что Запад продолжит использовать Киев в борьбе против России, несмотря на разговоры о переговорах. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов
По словам эксперта, Украина изначально создавалась как проект, направленный против России, и Запад не откажется от этой стратегии.
"Украина задумывалась как анти-Россия, и этому проекту десятилетия, если не века. И Запад, конечно же, не сможет легко остановиться, бросить эту идею. Украинский антироссийский таран будут использовать столько, сколько возможно", — заявил Краснов.
Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации России остается рассчитывать только на собственные силы.
"В этой ситуации нам также остается уповать исключительно на собственную силу — экономическую, военную, дипломатическую", — резюмировал эксперт.
Ранее Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге 24-25 июня. Видимо, там и далее на саммите "Большой Семерки" будет решаться будущая политика Запада в отношении России и Украины.
Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Переговоры России с Украиной могли бы стать успешными, но есть одно "но" читайте на сайте Украина.ру.
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