ВСУ жертвуют Сумами ради Донбасса: Анпилогов о стратегии украинского командования
© Сухопутні війська / Telegram
© Сухопутні війська / Telegram
Украинское командование перебрасывает резервы на Донбасс, чтобы сдержать российское наступление на Константиновку, сознательно ослабляя оборону Сум. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Он подчеркнул стратегическую важность города. По словам эксперта, “хотя Сумы не менее важны, чем Харьков, это два укрепленных пункта, которые позволяют Украине удерживать позиции вдоль границы и создавать опасность для наших территорий, подобные вторжению в Курскую область в прошлом году".
"Сейчас руководство ВСУ, скорее, перебрасывает подразделения на Донбасс, чтобы удержать наше наступление на Константиновку. Поэтому Сумы ими воспринимается как второстепенное направление удара", — заявил эксперт.
Эксперт также попытался раскрыть логику украинского командования.
"У ВСУ сейчас мало резервов, их расходуют очень бережно, выбирая между плохим и очень плохим вариантами. Очень плохим сценарием для них является потеря Константиновки, потому что там рассыпается фронт. А плохим вариантом они считают потерю Сум, поэтому снимают резервы с этого направления, считая, что смогут там удержаться".
Анпилогов объяснил, почему ВСУ рассчитывают сохранить контроль над Сумской агломерацией. Он заявил, что лесной массив отделяет российские наступающие войска от Сум.
“Судя по всему, ВСУ собираются использовать особенности ландшафта, чтобы не допустить блокаду сумской агломерации", — заключил собеседник издания.
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Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ наступают на Теткино, чтобы удержать Сумы, но в Донбассе их ждет худший сценарий читайте на сайте Украина.ру.
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