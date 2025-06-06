https://ukraina.ru/20250606/v-kurse-li-tramp-shatrov-o-tom-kak-nato-deystvuet-bez-vedoma-ssha-1063681390.html

В курсе ли Трамп? Шатров о том, как НАТО действует без ведома США

В курсе ли Трамп? Шатров о том, как НАТО действует без ведома США - 06.06.2025 Украина.ру

В курсе ли Трамп? Шатров о том, как НАТО действует без ведома США

Военные учения НАТО на Балтике, которые в Москве расценивают как подготовку к войне с Россией, не отражают позицию президента США Дональда Трампа. Вашингтон дистанцируется от действий альянса, сосредоточившись на внутренних проблемах

2025-06-06T05:00

2025-06-06T05:00

2025-06-06T05:38

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что учения НАТО Baltops 2025 в Балтийском море могут быть частью подготовки альянса к потенциальной войне с Россией. По его словам, такие тренировки крайне провокационны.Эксперт подчеркнул, что текущая политика НАТО формируется в Брюсселе, а не в Вашингтоне. По его словам, Трамп, унаследовавший от администрации Байдена "авгиевы конюшни", сосредоточен на более насущных вопросах, чем балтийские маневры.Политолог выразил сомнения, что американский президент вообще в курсе деталей этих учений."Вряд ли он придает этому большое значение, у него есть более насущные вопросы, чем разрушение или выстраивание схем в отношениях между Россией и США", — пояснил собеседник издания.Полный текст интервью Игоря Шатрова: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250601/v-germanii-opasayutsya-stolknoveniya-s-flotom-rossii-na-baltike-1063550771.html

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новости, россия, сша, вашингтон, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, нато, пентагон