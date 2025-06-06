В курсе ли Трамп? Шатров о том, как НАТО действует без ведома США
05:00 06.06.2025 (обновлено: 05:38 06.06.2025)
© Public domain
© Public domain
Военные учения НАТО на Балтике, которые в Москве расценивают как подготовку к войне с Россией, не отражают позицию президента США Дональда Трампа. Вашингтон дистанцируется от действий альянса, сосредоточившись на внутренних проблемах
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что учения НАТО Baltops 2025 в Балтийском море могут быть частью подготовки альянса к потенциальной войне с Россией. По его словам, такие тренировки крайне провокационны.
Эксперт подчеркнул, что текущая политика НАТО формируется в Брюсселе, а не в Вашингтоне. По его словам, Трамп, унаследовавший от администрации Байдена "авгиевы конюшни", сосредоточен на более насущных вопросах, чем балтийские маневры.
"Мы стараемся отделять Трампа в том числе от Пентагона, а уж тем более от НАТО. Позиция НАТО — это позиция Брюсселя. Является ли это позицией Трампа? Конечно, нет", — заявил Шатров.
Политолог выразил сомнения, что американский президент вообще в курсе деталей этих учений.
"Вряд ли он придает этому большое значение, у него есть более насущные вопросы, чем разрушение или выстраивание схем в отношениях между Россией и США", — пояснил собеседник издания.
Полный текст интервью Игоря Шатрова: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя читайте на сайте Украина.ру.
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