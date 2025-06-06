В курсе ли Трамп? Шатров о том, как НАТО действует без ведома США - 06.06.2025 Украина.ру
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В курсе ли Трамп? Шатров о том, как НАТО действует без ведома США
В курсе ли Трамп? Шатров о том, как НАТО действует без ведома США - 06.06.2025 Украина.ру
В курсе ли Трамп? Шатров о том, как НАТО действует без ведома США
Военные учения НАТО на Балтике, которые в Москве расценивают как подготовку к войне с Россией, не отражают позицию президента США Дональда Трампа. Вашингтон дистанцируется от действий альянса, сосредоточившись на внутренних проблемах
2025-06-06T05:00
2025-06-06T05:38
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что учения НАТО Baltops 2025 в Балтийском море могут быть частью подготовки альянса к потенциальной войне с Россией. По его словам, такие тренировки крайне провокационны.Эксперт подчеркнул, что текущая политика НАТО формируется в Брюсселе, а не в Вашингтоне. По его словам, Трамп, унаследовавший от администрации Байдена "авгиевы конюшни", сосредоточен на более насущных вопросах, чем балтийские маневры.Политолог выразил сомнения, что американский президент вообще в курсе деталей этих учений."Вряд ли он придает этому большое значение, у него есть более насущные вопросы, чем разрушение или выстраивание схем в отношениях между Россией и США", — пояснил собеседник издания.Полный текст интервью Игоря Шатрова: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250601/v-germanii-opasayutsya-stolknoveniya-s-flotom-rossii-na-baltike-1063550771.html
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новости, россия, сша, вашингтон, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, нато, пентагон
Новости, Россия, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, Пентагон

В курсе ли Трамп? Шатров о том, как НАТО действует без ведома США

05:00 06.06.2025 (обновлено: 05:38 06.06.2025)
 
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Военные учения НАТО на Балтике, которые в Москве расценивают как подготовку к войне с Россией, не отражают позицию президента США Дональда Трампа. Вашингтон дистанцируется от действий альянса, сосредоточившись на внутренних проблемах
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что учения НАТО Baltops 2025 в Балтийском море могут быть частью подготовки альянса к потенциальной войне с Россией. По его словам, такие тренировки крайне провокационны.
Эксперт подчеркнул, что текущая политика НАТО формируется в Брюсселе, а не в Вашингтоне. По его словам, Трамп, унаследовавший от администрации Байдена "авгиевы конюшни", сосредоточен на более насущных вопросах, чем балтийские маневры.
"Мы стараемся отделять Трампа в том числе от Пентагона, а уж тем более от НАТО. Позиция НАТО — это позиция Брюсселя. Является ли это позицией Трампа? Конечно, нет", — заявил Шатров.
Политолог выразил сомнения, что американский президент вообще в курсе деталей этих учений.
"Вряд ли он придает этому большое значение, у него есть более насущные вопросы, чем разрушение или выстраивание схем в отношениях между Россией и США", — пояснил собеседник издания.
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Полный текст интервью Игоря Шатрова: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя читайте на сайте Украина.ру.
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