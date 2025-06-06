Последний фактор устрашения: кто толкает Россию и США к ядерной войне руками ВСУ - Анпилогов
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о значимости продвижения ВС России в Сумах, а также проанализировал ядерный контекст телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.
00:25 - Продвижение под Сумами и формирование буферной зоны;
07:40 - В каком статусе может остаться Украина?
15:24 - О предстоящем саммите НАТО в Гааге и тратах на оборонку;
22:38 - Про телефонный разговор Путина и Трампа;
27:16 - Кто толкает Россию и США к ядерной войне?
#Анпилогов #НАТО #Путин #США #Европа #Украина #СВО #Россия #регионы #Трамп #переговоры #БуфернаяЗона #ВПК #теракты #БПЛА #суверенитет #ТЯО #Франция #ракеты #Сумы #элиты
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00:25 - Продвижение под Сумами и формирование буферной зоны;
07:40 - В каком статусе может остаться Украина?
15:24 - О предстоящем саммите НАТО в Гааге и тратах на оборонку;
22:38 - Про телефонный разговор Путина и Трампа;
27:16 - Кто толкает Россию и США к ядерной войне?
#Анпилогов #НАТО #Путин #США #Европа #Украина #СВО #Россия #регионы #Трамп #переговоры #БуфернаяЗона #ВПК #теракты #БПЛА #суверенитет #ТЯО #Франция #ракеты #Сумы #элиты
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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