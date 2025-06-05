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Киевский людоедский режим: эксперт вскрыл чудовищную суть украинских "законов"
Киевский людоедский режим: эксперт вскрыл чудовищную суть украинских "законов" - 05.06.2025 Украина.ру
Киевский людоедский режим: эксперт вскрыл чудовищную суть украинских "законов"
Для защиты жителей исторических российских территорий, которых сейчас называют новыми, необходимо не только освобождение незаконно осужденных "коллаборантов", но и полная денацификация Украины. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов
2025-06-05T05:50
2025-06-05T05:50
2025-06-05T05:50
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Эксперт предложил конкретные меры: расширение пункта о взаимном освобождении лиц, отмена коллективной ответственности и законодательный запрет нацистской идеологии. По его словам, киевский режим объявляет преступниками даже тех, кто восстанавливал инфраструктуру или учил детей на освобожденных территориях.Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Переговоры России с Украиной могли бы стать успешными, но есть одно "но" читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сво, прогнозы сво, переговоры, новороссия
Новости, Украина, Россия, СВО, прогнозы СВО, переговоры, Новороссия
Киевский людоедский режим: эксперт вскрыл чудовищную суть украинских "законов"
Для защиты жителей исторических российских территорий, которых сейчас называют новыми, необходимо не только освобождение незаконно осужденных "коллаборантов", но и полная денацификация Украины. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов
Эксперт предложил конкретные меры: расширение пункта о взаимном освобождении лиц, отмена коллективной ответственности и законодательный запрет нацистской идеологии. По его словам, киевский режим объявляет преступниками даже тех, кто восстанавливал инфраструктуру или учил детей на освобожденных территориях.
"Самый сложный пласт — денацификация. Пока властвует эта идеология, любое затишье вернет людоедский режим", — подчеркнул Краснов.