https://ukraina.ru/20250604/pensionnyy-vozrast-ili-zhizn-pod-flagom-rossii-chto-iz-etogo-ukraintsy-vosprimut-v-shtyki--ischenko--1063641284.html

Пенсионный возраст или жизнь под флагом России? Что из этого украинцы воспримут в штыки — Ищенко

Пенсионный возраст или жизнь под флагом России? Что из этого украинцы воспримут в штыки — Ищенко - 04.06.2025 Украина.ру

Пенсионный возраст или жизнь под флагом России? Что из этого украинцы воспримут в штыки — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 04.06.2025

2025-06-04T17:36

2025-06-04T17:36

2025-06-04T17:36

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. 00:58 - Вероятность развала Евросоюза; 09:49 - Нужно ли забирать всю Украину: экономический и политический контекст; 17:37 - О возрасте военных, участвующих в СВО; 21:17 - Была ли возможность сохранения Западной Римской Империи; 31:34 - О пенсионном возрасте в новых регионах; 41:09 - Как Россию втянули в Первую Мировую войну? 48:39 - О массовой индустриализации при царской власти и большевиках; 01:04:04 - Остались ли противоречия в российской элите? 01:13:13 - Связано ли понятие успешности с финансовым состоянием? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

https://ukraina.ru/20250604/1063640761.html

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видео, россия, украина, ес, запад, ростислав ищенко