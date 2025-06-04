Пенсионный возраст или жизнь под флагом России? Что из этого украинцы воспримут в штыки — Ищенко - 04.06.2025 Украина.ру
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Пенсионный возраст или жизнь под флагом России? Что из этого украинцы воспримут в штыки — Ищенко
Пенсионный возраст или жизнь под флагом России? Что из этого украинцы воспримут в штыки — Ищенко - 04.06.2025 Украина.ру
Пенсионный возраст или жизнь под флагом России? Что из этого украинцы воспримут в штыки — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 04.06.2025
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. 00:58 - Вероятность развала Евросоюза; 09:49 - Нужно ли забирать всю Украину: экономический и политический контекст; 17:37 - О возрасте военных, участвующих в СВО; 21:17 - Была ли возможность сохранения Западной Римской Империи; 31:34 - О пенсионном возрасте в новых регионах; 41:09 - Как Россию втянули в Первую Мировую войну? 48:39 - О массовой индустриализации при царской власти и большевиках; 01:04:04 - Остались ли противоречия в российской элите? 01:13:13 - Связано ли понятие успешности с финансовым состоянием? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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видео, россия, украина, ес, запад, ростислав ищенко
Видео, Россия, Украина, ЕС, Запад, Ростислав Ищенко

Пенсионный возраст или жизнь под флагом России? Что из этого украинцы воспримут в штыки — Ищенко

17:36 04.06.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей.
00:58 - Вероятность развала Евросоюза;
09:49 - Нужно ли забирать всю Украину: экономический и политический контекст;
17:37 - О возрасте военных, участвующих в СВО;
21:17 - Была ли возможность сохранения Западной Римской Империи;
31:34 - О пенсионном возрасте в новых регионах;
41:09 - Как Россию втянули в Первую Мировую войну?
48:39 - О массовой индустриализации при царской власти и большевиках;
01:04:04 - Остались ли противоречия в российской элите?
01:13:13 - Связано ли понятие успешности с финансовым состоянием?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
16:16
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