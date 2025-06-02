https://ukraina.ru/20250602/bolee-15-soten-vsu-atakovali-regiony-rf-1063567334.html

Более 1,5 сотен: ВСУ атаковали регионы РФ

Более 1,5 сотен: ВСУ атаковали регионы РФ - 02.06.2025 Украина.ру

Более 1,5 сотен: ВСУ атаковали регионы РФ

Российские силы ПВО с 20:00 воскресенья до 2:00 понедельника сбили 162 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ. Об этом 2 июня сообщило Минобороны РФ

2025-06-02T10:16

2025-06-02T10:16

2025-06-02T10:16

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В сводке ведомства уточняется, что 57 дронов было уничтожено над Курской областью, 31 – над Белгородской, 27 – над Липецкой, 16 – над Воронежской, по 11 – над Брянской и Рязанской областями. Также несколько БПЛА удалось перехватить над Орловской и Тамбовской областями и Крымом.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников один из местных жителей получил ранение.ВСУ практически ежедневно атакуют российские регионы сотнями дронов, одна Запад старательно делает вид, что ничего не происходит. Однако когда Москва отвечает, коллективный Брюссель или Вашингтон высказывают свое недовольство. Как киевский режим пользуется этим в своих террористических целях, рассказал автор издания Украина.ру Алексей Туманов в материале Украина меняет тактику - проигрывая на земле, хочет создать нам ад с неба.

https://ukraina.ru/20250529/kievskiy-rezhim-neobuchaem-oblomki-bpla-zadeli-dom-na-yugo-zapade-moskvy-1063482861.html

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новости, россия, курская область, рязанская область, вооруженные силы украины, украина.ру