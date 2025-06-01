https://ukraina.ru/20250601/za-nim-nikto-ne-stoit-borisov-o-tom-kak-merts-raskryl-putinu-svoyu-nesereznost-1063518224.html

За ним никто не стоит: Борисов о том, как Мерц раскрыл Путину свою несерьезность

За ним никто не стоит: Борисов о том, как Мерц раскрыл Путину свою несерьезность - 01.06.2025 Украина.ру

За ним никто не стоит: Борисов о том, как Мерц раскрыл Путину свою несерьезность

Когда канцлер ФРГ Фридрих Мерц “начинает молоть своим языком, все возбуждаются”. Однако немецкий политик уже несколько раз дал понять своими ультиматумами президенту России Владимиру Путину, что он несерьезен. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов

2025-06-01T07:30

2025-06-01T07:30

2025-06-01T10:06

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россия

украина

фридрих мерц

владимир путин

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Ранее Мерц заявил об отсутствии ограничений на дальность применения оружия, поставляемого Украине, и о планах поддержать Киев в создании собственного дальнобойного вооружения. По поводу отправки на Украину ракет "Таурус" он не говорил.Борисов заявил, что Мерц не так и силен, как это кажется по его субтильной фигуре. За его словами никто не стоит, кроме него самого, отметил политолог. По словам германиста, уже в самой ФРГ журналисты и политики не понимают, что именно Мерц имел в виду.“Тем более что в минувшую субботу те же самые слова, только более конкретно, сказал министр обороны Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он заявил, что сняты ограничения на дальнобойные системы, которые уже поставляются на Украину”, — рассказал собеседник издания.Он также подчеркнул, что когда корреспондент попросил уточнить, снимаются ли ограничения на поставки "Таурус", Писториус четко ответил: nein.О том, как прошла встреча Владимира Зеленского и главы ФРГ, — в публикации Несбывшийся "букет" Taurus, курские угрозы Зеленского, Трамп делит мир на троих.Полный текст интервью Тимофея Борисова: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие читайте на сайте Украина.ру.

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новости, германия, россия, украина, фридрих мерц, владимир путин