За ним никто не стоит: Борисов о том, как Мерц раскрыл Путину свою несерьезность
07:30 01.06.2025 (обновлено: 10:06 01.06.2025)
Наступающий Мёрц
Когда канцлер ФРГ Фридрих Мерц “начинает молоть своим языком, все возбуждаются”. Однако немецкий политик уже несколько раз дал понять своими ультиматумами президенту России Владимиру Путину, что он несерьезен. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
Ранее Мерц заявил об отсутствии ограничений на дальность применения оружия, поставляемого Украине, и о планах поддержать Киев в создании собственного дальнобойного вооружения. По поводу отправки на Украину ракет "Таурус" он не говорил.
“Тем более что в минувшую субботу те же самые слова, только более конкретно, сказал министр обороны Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он заявил, что сняты ограничения на дальнобойные системы, которые уже поставляются на Украину”, — рассказал собеседник издания.
Он также подчеркнул, что когда корреспондент попросил уточнить, снимаются ли ограничения на поставки "Таурус", Писториус четко ответил: nein.
“Никто это почему-то не отрефлексировал, ни в Европе, ни у нас. А когда Мерц начинает молоть своим языком, все возбуждаются. Мерц уже несколько раз дал понять своими ультиматумами [президенту России Владимиру] Путину, что он несерьезный политик”, — резюмировал Борисов.
О том, как прошла встреча Владимира Зеленского и главы ФРГ, — в публикации Несбывшийся "букет" Taurus, курские угрозы Зеленского, Трамп делит мир на троих.
Полный текст интервью Тимофея Борисова: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие читайте на сайте Украина.ру.
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