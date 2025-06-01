ВСУ готовят наступление на Брянскую область: Кутырь о предотвращении операции противника - 01.06.2025 Украина.ру
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ВСУ готовят наступление на Брянскую область: Кутырь о предотвращении операции противника
ВСУ готовят наступление на Брянскую область: Кутырь о предотвращении операции противника - 01.06.2025 Украина.ру
ВСУ готовят наступление на Брянскую область: Кутырь о предотвращении операции противника
Чем больше у командования ВС РФ будет данных о подготовке к "пиарным" операциям ВСУ, тем больше превентивных мер российская армия успеет принять. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-06-01T07:00
2025-06-01T10:05
новости
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сумская область
вооруженные силы украины
всу
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По его словам, удар по полигону спецназа в Шостке лишний раз подтверждает, что Украина проводит подготовку к захвату "старых" территорий РФ с целью пиара и торга.Он также отметил, что Брянское направление — это очень сложный участок. Кутырь уточнил, что лесной массив "может быть как твоим союзником, так и противником". Все зависит от того, есть ли у военнослужащих специальные средства, чтобы там воевать. Судя по всему, у ВСУ они есть. И они готовят наступление на Брянскую область, заключил эксперт.О продвижении российской армии и успехах на поле боя — в публикации Российское наступление в ДНР порождает в рядах ВСУ паранойю и шпиономанию. Полный текст интервью Виктора Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, брянская область, сумская область, вооруженные силы украины, всу
Новости, Россия, Брянская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ

ВСУ готовят наступление на Брянскую область: Кутырь о предотвращении операции противника

07:00 01.06.2025 (обновлено: 10:05 01.06.2025)
 
© Сухопутні війська / Telegram
© Сухопутні війська / Telegram
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Чем больше у командования ВС РФ будет данных о подготовке к "пиарным" операциям ВСУ, тем больше превентивных мер российская армия успеет принять. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
По его словам, удар по полигону спецназа в Шостке лишний раз подтверждает, что Украина проводит подготовку к захвату "старых" территорий РФ с целью пиара и торга.
"Мы вынуждены будем на это реагировать ценой переброски войск и поломанных планов на других направлениях. Чем больше у нас будет информации о подготовке к таким операциям, тем больше превентивных мер успеем принять", — заявил собеседник издания.
Он также отметил, что Брянское направление — это очень сложный участок. Кутырь уточнил, что лесной массив "может быть как твоим союзником, так и противником". Все зависит от того, есть ли у военнослужащих специальные средства, чтобы там воевать. Судя по всему, у ВСУ они есть. И они готовят наступление на Брянскую область, заключил эксперт.
О продвижении российской армии и успехах на поле боя — в публикации Российское наступление в ДНР порождает в рядах ВСУ паранойю и шпиономанию.
Полный текст интервью Виктора Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку читайте на сайте Украина.ру.
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