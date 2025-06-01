https://ukraina.ru/20250601/razgrom-vsu-pod-kupyanskom-kak-tochnye-udary-rossiyskoy-artillerii-obratili-vraga-v-begstvo-1063529635.html

Разгром ВСУ под Купянском: как точные удары российской артиллерии обратили врага в бегство

Разгром ВСУ под Купянском: как точные удары российской артиллерии обратили врага в бегство - 01.06.2025 Украина.ру

Разгром ВСУ под Купянском: как точные удары российской артиллерии обратили врага в бегство

Операторы БПЛА ВС РФ обнаружили и уничтожили скопление украинских сил под Купянском, заставив противника в панике покидать позиции. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-06-01T06:45

2025-06-01T06:45

2025-06-01T06:45

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По словам эксперта, российские разведчики своевременно выявили концентрацию живой силы ВСУ в лесополосе. "Группа БПЛА обнаружила скопление противника, и данные сразу были переданы артиллеристам", — отметил Алехин.Точный миномётный обстрел полностью деморализовал украинских военных. "Под шквальным огнём четверо солдат ВСУ, не выдержав, бросились бежать", — привёл показательный пример собеседник издания.Операция проводилась на стратегически важном Купянском направлении, где российские войска продолжают наращивать давление.Эффективные действия разведки и артиллерии вновь доказали преимущество российских войск на этом участке фронта, заключил эксперт.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия создает сухопутный коридор, который позволит взять Купянск с севера" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — в материале Натальи Мареевой "Удар под Сумами или разгром ВСУ в Херсоне и Одессе? Эксперты Украина.ру дали прогноз о летней кампании" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250530/1063504512.html

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