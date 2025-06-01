Разгром ВСУ под Купянском: как точные удары российской артиллерии обратили врага в бегство - 01.06.2025 Украина.ру
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Разгром ВСУ под Купянском: как точные удары российской артиллерии обратили врага в бегство
Разгром ВСУ под Купянском: как точные удары российской артиллерии обратили врага в бегство - 01.06.2025 Украина.ру
Разгром ВСУ под Купянском: как точные удары российской артиллерии обратили врага в бегство
Операторы БПЛА ВС РФ обнаружили и уничтожили скопление украинских сил под Купянском, заставив противника в панике покидать позиции. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-06-01T06:45
2025-06-01T06:45
новости
купянск
россия
сумы
геннадий алехин
вооруженные силы украины
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По словам эксперта, российские разведчики своевременно выявили концентрацию живой силы ВСУ в лесополосе. "Группа БПЛА обнаружила скопление противника, и данные сразу были переданы артиллеристам", — отметил Алехин.Точный миномётный обстрел полностью деморализовал украинских военных. "Под шквальным огнём четверо солдат ВСУ, не выдержав, бросились бежать", — привёл показательный пример собеседник издания.Операция проводилась на стратегически важном Купянском направлении, где российские войска продолжают наращивать давление.Эффективные действия разведки и артиллерии вновь доказали преимущество российских войск на этом участке фронта, заключил эксперт.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия создает сухопутный коридор, который позволит взять Купянск с севера" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — в материале Натальи Мареевой "Удар под Сумами или разгром ВСУ в Херсоне и Одессе? Эксперты Украина.ру дали прогноз о летней кампании" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250530/1063504512.html
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новости, купянск, россия, сумы, геннадий алехин, вооруженные силы украины, купянское направление, бпла, всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, война на украине, харьковская область
Новости, Купянск, Россия, Сумы, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Купянское направление, БПЛА, ВСУ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, война на Украине, Харьковская область

Разгром ВСУ под Купянском: как точные удары российской артиллерии обратили врага в бегство

06:45 01.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Операторы БПЛА ВС РФ обнаружили и уничтожили скопление украинских сил под Купянском, заставив противника в панике покидать позиции. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По словам эксперта, российские разведчики своевременно выявили концентрацию живой силы ВСУ в лесополосе. "Группа БПЛА обнаружила скопление противника, и данные сразу были переданы артиллеристам", — отметил Алехин.
Точный миномётный обстрел полностью деморализовал украинских военных. "Под шквальным огнём четверо солдат ВСУ, не выдержав, бросились бежать", — привёл показательный пример собеседник издания.
Операция проводилась на стратегически важном Купянском направлении, где российские войска продолжают наращивать давление.
Эффективные действия разведки и артиллерии вновь доказали преимущество российских войск на этом участке фронта, заключил эксперт.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия создает сухопутный коридор, который позволит взять Купянск с севера" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО — в материале Натальи Мареевой "Удар под Сумами или разгром ВСУ в Херсоне и Одессе? Эксперты Украина.ру дали прогноз о летней кампании" на сайте Украина.ру.
Герман Садулаев интервью
30 мая, 07:00
Герман Садулаев: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУНаше руководство четко сказало, что мы готовы воевать 20 лет. Следовательно, у нас нет задачи занять к 1 сентября столько-то квадратных километров. Мы эту войну выдержим, а Украина и ее спонсоры – нет, считает писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
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06:45Разгром ВСУ под Купянском: как точные удары российской артиллерии обратили врага в бегство
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