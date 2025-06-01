Кутырь предположил, какие населенные пункты Брянской области попытаются захватить ВСУ
© Сухопутні війська / Telegram
© Сухопутні війська / Telegram
Что касается гипотетического нападения украинской армии на Брянскую область, то под угрозой находится населенные пункты Суземка и Погар. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
По его словам, от Середина-Буды (город в Сумской области прямо на границе) до Суземки идет прямая железнодорожная ветка. Эту ветку окружает лесной массив на два-три километра, который, по большому счету, никем не контролируется, отметил собеседник издания.
"Еще к ней идут две автомобильные дороги по краям. Более того, весь район в треугольнике Навля-Севск-Суземка – это настоящие брянские леса и болота. Партизанский край, который до конца не контролировали ни мы, ни немцы. В этот коридор ВСУ могут нанести удар", — заявил Кутырь.
Другое опасное направление – Погар (с украинской стороны – поселок Гремяч), добавил он. По словам эксперта, ВС РФ били по мостам на территории противника, российская ДРГ туда заходила.
"Но точно так же в отдельные населенные пункты Брянской области заходили украинские ДРГ. Короче говоря, ВСУ по-прежнему могут попытаться повторить сценарий Суджи где-то на участке от Суземки до Погара", — заключил собеседник издания.
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Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку читайте на сайте Украина.ру.
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