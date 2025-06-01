Кутырь предположил, какие населенные пункты Брянской области попытаются захватить ВСУ - 01.06.2025 Украина.ру
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Кутырь предположил, какие населенные пункты Брянской области попытаются захватить ВСУ
Кутырь предположил, какие населенные пункты Брянской области попытаются захватить ВСУ - 01.06.2025 Украина.ру
Кутырь предположил, какие населенные пункты Брянской области попытаются захватить ВСУ
Что касается гипотетического нападения украинской армии на Брянскую область, то под угрозой находится населенные пункты Суземка и Погар. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-06-01T06:00
2025-06-01T06:00
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По его словам, от Середина-Буды (город в Сумской области прямо на границе) до Суземки идет прямая железнодорожная ветка. Эту ветку окружает лесной массив на два-три километра, который, по большому счету, никем не контролируется, отметил собеседник издания. Другое опасное направление – Погар (с украинской стороны – поселок Гремяч), добавил он. По словам эксперта, ВС РФ били по мостам на территории противника, российская ДРГ туда заходила. "Но точно так же в отдельные населенные пункты Брянской области заходили украинские ДРГ. Короче говоря, ВСУ по-прежнему могут попытаться повторить сценарий Суджи где-то на участке от Суземки до Погара", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250528/zelenskiy-ugrozhaet-kurskoy-oblasti-medvedev-daet-otpor-ssha-glavnoe-na-1300--1063455162.html
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новости, брянская область, сумская область, россия, вооруженные силы украины, украина, вс рф
Новости, Брянская область, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, ВС РФ

Кутырь предположил, какие населенные пункты Брянской области попытаются захватить ВСУ

06:00 01.06.2025
 
© Сухопутні війська / Telegram
© Сухопутні війська / Telegram
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Что касается гипотетического нападения украинской армии на Брянскую область, то под угрозой находится населенные пункты Суземка и Погар. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
По его словам, от Середина-Буды (город в Сумской области прямо на границе) до Суземки идет прямая железнодорожная ветка. Эту ветку окружает лесной массив на два-три километра, который, по большому счету, никем не контролируется, отметил собеседник издания.
"Еще к ней идут две автомобильные дороги по краям. Более того, весь район в треугольнике Навля-Севск-Суземка – это настоящие брянские леса и болота. Партизанский край, который до конца не контролировали ни мы, ни немцы. В этот коридор ВСУ могут нанести удар", — заявил Кутырь.
Другое опасное направление – Погар (с украинской стороны – поселок Гремяч), добавил он. По словам эксперта, ВС РФ били по мостам на территории противника, российская ДРГ туда заходила.
"Но точно так же в отдельные населенные пункты Брянской области заходили украинские ДРГ. Короче говоря, ВСУ по-прежнему могут попытаться повторить сценарий Суджи где-то на участке от Суземки до Погара", — заключил собеседник издания.
28 мая, 13:00
Зеленский угрожает Курской области, Медведев дает отпор США. Главное на 13:00 Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил президенту США на его слова о России. Американский лидер вновь задумался о санкциях против РФ. Украинские эксперты недовольны решением канцлера ФРГ. Владимир Зеленский представил свое видение украинского конфликта. Армия РФ освободила Константиновку в Сумской области
Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку читайте на сайте Украина.ру.
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