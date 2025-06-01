https://ukraina.ru/20250601/kutyr-predpolozhil-kakie-naselennye-punkty-bryanskoy-oblasti-popytayutsya-zakhvatit-vsu-1063470515.html

Кутырь предположил, какие населенные пункты Брянской области попытаются захватить ВСУ

Кутырь предположил, какие населенные пункты Брянской области попытаются захватить ВСУ - 01.06.2025 Украина.ру

Кутырь предположил, какие населенные пункты Брянской области попытаются захватить ВСУ

Что касается гипотетического нападения украинской армии на Брянскую область, то под угрозой находится населенные пункты Суземка и Погар. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-06-01T06:00

2025-06-01T06:00

2025-06-01T06:00

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По его словам, от Середина-Буды (город в Сумской области прямо на границе) до Суземки идет прямая железнодорожная ветка. Эту ветку окружает лесной массив на два-три километра, который, по большому счету, никем не контролируется, отметил собеседник издания. Другое опасное направление – Погар (с украинской стороны – поселок Гремяч), добавил он. По словам эксперта, ВС РФ били по мостам на территории противника, российская ДРГ туда заходила. "Но точно так же в отдельные населенные пункты Брянской области заходили украинские ДРГ. Короче говоря, ВСУ по-прежнему могут попытаться повторить сценарий Суджи где-то на участке от Суземки до Погара", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250528/zelenskiy-ugrozhaet-kurskoy-oblasti-medvedev-daet-otpor-ssha-glavnoe-na-1300--1063455162.html

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