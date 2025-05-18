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Как СССР с Польшей евреями менялся: послевоенная политика обмена населением

Как СССР с Польшей евреями менялся: послевоенная политика обмена населением - 18.05.2025 Украина.ру

Как СССР с Польшей евреями менялся: послевоенная политика обмена населением

6 июля 1945 года в столице СССР был подписан документ, во многом определивший не только отношения Москвы и Варшавы на ближайшие тридцать лет, но и изменивший этническое лицо Восточной Европы – соглашение между правительством СССР и Временным Правительством Польши о праве выхода из гражданства

2025-05-18T08:02

2025-05-18T08:02

2025-05-18T08:02

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Полное официальное название этого документа: Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Временным Правительством национального единства Польской Республики о праве на выход из советского гражданства лиц польской и еврейской национальностей, проживающих в СССР, и об их эвакуации в Польшу, и о праве на выход из польского гражданства лиц русской, украинской, белорусской, русинской и литовской национальностей, проживающих на территории Польши, и об их эвакуации в СССР.Речь в договоре шла о так называемом обмене населением.Западные союзники Советского Союза настаивали на том, чтобы все, кто имел гражданство Республики Польской до сентября 1939 года, могли бы выбирать, где именно им жить. Речь шла прежде всего о поляках и евреях, ставшими гражданами СССР после перехода польских территорий под советскую юрисдикцию в начале Второй мировой.Советская сторона в обмен на это выговорила точно такое же право для литовцев и представителей восточнославянских народов. Особо хочется отметить, что наряду с украинцами, белорусами и русскими отдельно упоминаются и аутентичное самоназвание — русины. Все они могли выйти из польского гражданства и переселиться в СССР.Чтобы понять, почему и по сей день многие поляки называют Вильнюс или Львов польскими городами, стоит посмотреть на переписи населения Российской империи и Речи Посполитой с 1897 по 1934 годы.В Вильнюсе в то время проживало не более 2,1 процента литовцев. Зато 40 процентов горожан были евреями, ещё 30 — поляками, а более 20-ти — великороссами, украинцами, белорусами.Вильнюс был родным городом польского диктатора и строителя обновленной национальной Польши Юзефа Пилсудского. Именно поэтому в 1920 году его захватили польские отряды генерала Желиговского под предлогом образования так называемой Срединной Литвы. Свою столицу литовцы получили обратно лишь в 1940 году — из рук Сталина.Львов до самой Второй Мировой слыл научной, технической столицей Польши. Отсюда пошла большая часть польского спорта, например, футбола. Львов был важным центром национального польского искусства.Польско-еврейскими были многие города и местечки Галиции и Волыни. Например, Луцк, где 83 процента жителей были евреями.В годы Второй мировой усилиями нацистов польские и украинские евреи в массе своей были целенаправленно уничтожены. Затем боевики УПА* устроили геноцид польского населения, так называемую "Волынскую резню".С другой стороны, нельзя не признать, что ненависть как западных украинцев, так и западных белорусов в первую очередь вызывали так называемые "осадники" — семьи бывших жандармов, полицейских, военных, чиновников, которых в довоенной Польше намеренно расселяли в "Восточных кресах".Бандеровских зверств это, разумеется, не извиняет, но общую картину перемещений населения и демографических изменение в регионе делает более полной.Когда во второй половине 1944 года стало ясно, что Красная армия довольно скоро перемелет оставшиеся гитлеровские войска при активной помощи союзников во Франции и Италии, был изобретен термин "оптация". Этим словом именовали перемещения представителей тех или иных этносов по взаимному соглашению стран.СССР проводил оптации и с Румынией, и с Венгрией, и с Финляндией. Но самые крупные по понятным причинам пришлись на Польшу.Несмотря на то, что процесс часто не был добровольным, "оптации" нельзя все же сравнивать с массовыми депортациями татар из Крыма, немцев из Поволжья или народов Северного Кавказа и калмыков. Все-таки оптациям предшествовала пропагандистская и информационная обработка людей, финансовая помощь, приличные условия перевозки и регуляция имущественных отношений граждан и их новых государств.Примерно за год — уже к ноябрю 1946 года — из Польши в СССР переселилось более полумиллиона человек. Обращает на себя внимание тот факт, что в обратном направлении прошло за это же времени вдвое больше. — 1 миллион 100 тысяч. Таким образом, правительство послевоенной Польши решало свои демографические и экономические проблемы за счёт СССР, стремившегося изо всех сил заполучить лояльного союзника.В массе своей не захотело оставаться в городах, стремительно заполнявшихся вчерашними селянами польской Лемковщины и советской Галиции, уцелевшее еврейское население.Тот год был временем максимального очищения от поляков Галиции, где они прежде были самой многочисленной нацией. При этом польское население Белоруссии и Литвы, в основном, не покинуло пределы СССР. Они и стали ядром польского меньшинства Союза и России.Отдельно стоит сказать об операции "Висла", проведённой польскими войсками и силами госбезопасности в апреле-августе 1947 года. Тут уже о добровольности не говорилось, потому что речь шла о зачистке территории от банд УПА*, поселившихся на восточно-польских землях в 1944 году в районах с украинским населением, а потому имевшими там прочную социальную базу.Поводом послужило убийство 28 марта 1947 года боевиками УПА* заместителя министра обороны Польши генерала Кароля Сверчевского, руководившего борьбой с бандеровцами.Заместитель предсовмина, министр иностранных дел УССР Мануильский докладывал:"Польское правительство намерено принять решение о поголовном выселении украинцев из Жешувского и Люблинского воеводств на территорию бывшей Восточной Пруссии.В настоящее время массовое переселение из Польши на Украину нами закончено. От переселения отказалось и оставалось в Польше главным образом украинское население, зараженное бандитизмом. Кроме того, мы не располагаем сейчас необходимым жилищным фондом.Поэтому правительство УССР не может принять одновременно указанное количество переселенцев".Каганович ответствовал: скажите полякам, что пусть сами давят гадину на своей территории.И "Висла" началась 28 апреля 1947 года. Началась в первую очередь именно с перемещения населения. Тут уже обстановка больше походила на ту, в которой депортировали крымских татар или чеченцев с ингушами. В течение суток, максимум двух, все должны были собрать вещи и ехать в западные районы новой Польши — в основном, в Силезию.Но были и отличия. Во-первых, кроме вещей, разрешали брать с собой крупный рогатый скот и крупногабаритные вещи, ту же мебель. Во-вторых, в районах нового расселения украинцев в Польше им не разрешалось селиться более чем тремя-пятью семьями в одном населенном пункте. Так загодя поляки убирали любой намёк на нелояльность власти.Одновременно шли бои, которые велись не силами МГБ и милиции, как по большей части в УССР, а крупными войсковыми соединениями. Одновременно в бой было брошено до 20 тысяч солдат с артиллерией, бронетехникой и авиацией.К 30 июля было уничтожено 623 бандита, 796 взято в плен. Также были задержаны 1582 подозреваемых в принадлежности к сети ОУН(б)* и УПА* и захвачены значительные трофеи: 6 миномётов, 11 станковых и 103 ручных пулемёта, 3 противотанковых ружья, 171 пистолет-пулемет, 701 винтовка и карабин, 128 пистолетов, 303 ручных гранаты, 50 тысяч патронов.Одновременно с этим в 5 воеводств западной части Польши были переселены почти 140 тысяч человек. Примечательно, что более 20 тысяч человек не захотело переселяться ни под каким видом. Это происходило в тех районах, где бандитам поддержку не оказывали. Почти все жители этих мест в итоге оказались в УССР.Операция "Висла" была уже в наши времена осуждена польским парламентом и правительством. Президент Украины Ющенко в 2006 году потребовал чуть ли не покаяния со стороны Польши. На что ему ответили — и осуждение обойдетесь, вы нам за Волынскую резню ещё не ответили.Сама же операция показала, как государство, имеющее серьёзные намерения, чистит свою территорию от бандформирований — к осени 19147 года УПА* в Польше приказало долго жить.Обмен населением с Польшей и другими странами соцлагеря СССР вёл все 50-е годы.Так, например, 28 апреля 1955 года Совет Министров СССР принял Постановление "О репатриации из Советского Союза в Польшу, Чехословакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, ГДР, Корею, Китай находящихся на территории СССР граждан этих стран".18 августа 1955 года на основании Постановления Совета Министров СССР началась репатриация в Польшу лиц польской и еврейской национальности, а также членов их семей.Постановление Совета Министров CCCР от 15 декабря 1956 года подтверждало их право на репатриацию в Польшу, предусмотренное советско-польским соглашением от 6 июля 1945 года. Подобные решения и действия по ним принимались и в 1956, и в 1958 году, когда процесс в целом был завершен.Правда, масштабы тех "оптаций" были уже куда скромнее — речь шла о 3-5 тысячах человек.К чему привели "чистки" территорий Польши и Украины, Белоруссии и Литвы в первые послевоенные годы?Конечно, национальные лица советских республик стали куда бедней. Упал и культурный уровень Галиции, Волыни, Лемковщины, Брестской и Гродненской областей БССР.Все это в известной степени привело к радикализации глубинных бытовых националистических настроений в этих местах.Местечковый, шароварный украинский и литовский национализм предвоенных лет получили в свое распоряжение крупные города — Львов и Вильнюс, Ивано-Франковск, Ровно, Луцк, Гродно, Брест. А значит и базу для идеологических построений, которые были явлены легкомысленным советским вождям уже в 70-е годы прошлого века.Ну, и дополнительный толчок для своего развития получило в 1946-1947 годах новорожденное государство Израиль: все 143 тысячи евреев, переселившихся в Польшу в рамках процесса, прямым ходом уехали в Палестину. Особо не задерживаясь.* Организация запрещенная в России

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