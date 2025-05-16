https://ukraina.ru/20250516/molodye-kazaki-iz-otryada-karachun-mnogie-iz-nas-ne-znali-mirnykh-vremen-my-vyrosli-sredi-voyny-1063159689.html

Молодые казаки из отряда "Карачун": многие из нас не знали мирных времен, мы выросли среди войны

Молодые казаки из отряда "Карачун": многие из нас не знали мирных времен, мы выросли среди войны - 16.05.2025 Украина.ру

Молодые казаки из отряда "Карачун": многие из нас не знали мирных времен, мы выросли среди войны

В отряде 74 человека. Его атаман с позывным "Богга" и его юные бойцы рассказали изданию Украина.ру, почему они, еще будучи школьниками, стали казаками

2025-05-16T04:39

2025-05-16T04:39

2025-05-16T04:52

эксклюзив

александр чаленко

"азов"

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063158257_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_ae6726ba0b94d6be0932a743fa795ecc.jpg

Часто в патриотических кругах можно услышать негодование: мол, молодежь у нас ни фига не патриотическая, равнодушная к делу защиты Родины, поверхностная и мечтающая только о сладкой жизни и уехать куда-нибудь заграницу, чтобы вкусить все прелести беззаботной жизни.Но молодые казаки из фактически недавно созданного в Донецке отряда "Карачун", в большинстве своем обычные донецкие школьники и студенты колледжей и техникумов, опровергают тезис о том, что русская молодежь не патриотична и в наши защитники не годится. Встретились мы с ними в один из весенних дней в центре столицы ДНР. Ребята все были одеты в черное, у некоторых на голове черные папахи. Спокойные и несуетливые. У атамана с позывным "Богга" еще и стильная бородка-эспаньолка и длинные закрученные на казацкий манер усы- Богга, что означает твой позывной?— Это производное от моего имени – Богдан. Так меня называли в детстве, отсюда и позывной. С двумя "г".- У вас молодежный казачий отряд. Если мне 73 года, могу я в него вступить?- Вы можете вступить в Союз казаков Новороссии, а вот в молодежное крыло можно попасть до 27 лет. В нашей организации 74 человека.- Знаю, что река Кальмиус Донецк делит пополам – на Екатеринославскую сторону, и Донскую. Донская до революции входила в состав Всевеликого Войска Донского. Кто-то может сказать, что все это дела прошлых лет. Почему вас, молодых людей, все-таки потянуло в казаки?- В казаки? Потому что идеалы казачества оказались очень близки нашему донбасскому народу. И поэтому сейчас идет его возрождение. Здесь и раньше было много казаков. Вы правильно сказали, что по обе стороны Кальмиуса были казаки – с одной стороны – донские, с другой – запорожцы. Так что ничего даже выдумывать не пришлось. . У многих наших ребят предки были казаками.- И у тебя тоже?- Нет мои предки были дворянами.- Почему ваш отряд называется "Карачун"? Знаю, что под Славянском есть гора с таким названием.- Да, там были казачьи дозорные посты. Они сдерживали набеги неславянских обитателей донецких степей.- Знаю, что ты, Богга, в 2022 году пошел добровольцем на фронт. Как это было?- Я смотрел телевизор, учебы у нас уже тогда не было, сидел дома, не выходил. Просто уже не мог оставаться в стороне: просидев месяц дома, понял, что должен быть там, вместе с пацанами, которые освобождают Мариуполь и другие наши города.Подошел к отцу и сказал: так и так, пап, иду служить. Говорю: благослови меня. Он: благословляю.- Как я понял, отец у тебя тоже дворянин, а не казак. Хорошо. Куда ты вступил, в какой отряд?- Я пошел служить в 3-ю гвардейскую горловскую бригаду. Мы были под Мариуполем, в Мангушском районе, были на базах "Азова*" - в Урзуфе и Ялте.- Что тебя больше всего поразило на базах "Азова"?- Большая ненависть к нам: у них, на тумбочках, были разные стикеры и наклейки типа того, что убей русского или что-то производное от слова "русский" - русню, например. Я был в шоке от этих надписей. Одно дело, когда ты все это видишь по телевизору, а другое, когда ты увидел все это своими глазами: вот эта наклейка, тут жили люди и нас люто ненавидели.В разговор вступает юный казак с позывным "Шиноби". Он школьник. Ему только 17 лет. Спрашиваю его, как он попал в донецкое казачество. Отвечает:- Меня туда позвал мой брат, точнее друг, который является для меня братом. Мы очень много общались с ним. Его в свою очередь позвал наш первый атаман Коля "Чапай", который погиб при выполнении своего воинского долга на курской земле.- А для чего еще нужно вступать в казаки? Казачество какую функцию выполняет? - Казачество выполняет функцию защиты граждан и помощи им. Мы помогаем некоторым категориям граждан. Это в первую очередь военнослужащие. Занимаемся оказанием гуманитарной помощи. В отряде есть группа быстрого реагирования: там ребята направляются прямиком на передовую.У другого молодого казака позывной "Артист". Ему 16 лет. Он учится в техникуме. Такой позывной получил благодаря тому, что он творческая натура: пишет стихи и песни. Прошу его прочесть стихотворение его собственного сочинения. Он быстро соглашается, достает из кармана брюк смартфон, делает в нем несколько манипуляций, найдя нужное стихотворение, читает его. Естественно, оно про казаков. Так и называется "Казак".Не высечь из казака груди любовьИ веру в братьев наших.Когда враг близко - мы в пути,Когда в бою - наш бой искусство.Искусство и слова: мы здесь поможем братьям нашим.Наш дух, он будто шашка, пронзает плоть врага насквозь.Он не падет под пытками невзгод и пытками ненастий.И не сбежит с боев за наших братьев через боль.Мы веруем в народ и в наши семьи,Поднимем шашек строй на пламенном ходу.Срубая все угрозы на пути,Мы будем жить извечно в пламенном строю.Нас атаман вперед ведя,Урок на жизнь запомнить нам позволит.Как прикрывая братьев и сестрят,Мы рубим зло и рубим судьбы,Что вторглись и нарушили наш мир,И встав как щит, мы защитим от всех угроз,Народ наш и нашу веру от любых невзгод.Спрашиваю у Артиста, какую он получает профессию в техникуме. Отвечает: системно-сетевое администрирование. Будущий айтишник.- Так подожди, все айтишники становятся богатыми людьми, едут потом в Калифорнию, а не вступают в казаки. Как ты в "Карачун" попал?- У меня батя сам казак. Так что у меня было изначально желание туда пойти.Рядом с Артистом сидит еще один молодой казак с позывным "Лис".- Раньше у меня позывной был другой - "Бобер". Это с пятого класса у меня было. Почему, не знаю. Фамилия у меня не Бобров. Видимо, я с таким позывным у ребят ассоциировался. Потом решил сменить его, и чтобы новый был тоже из животного мира. Мне понравился "Лис". О казаках мне много дед рассказывал. Я этой темой интересовался.К идее казачества, правда, раньше относился скептически. Но потом казаки пришли в наш колледж и рассказали нам, что значит быть казаком. Мне понравилось, загорелся этой идеей, решил попробовать себя в ной роли - в роли казака. Да и ребята, что меня тут окружают, хорошие. И еще то, что связало меня с казачеством, так это то, что у нас все эти годы происходило в Донецке.- Лис, сколько тебе было, когда началась война? Ты, наверное, мирные времена вообще не помнишь?- Мне было 6 лет. Мирных времен вообще не помню. Когда началась в 2014 году война, было страшно поначалу. Но со временем уже начал к этому, к сожалению, привыкать. И очень бы не хотелось, чтобы все те, кто родятся после войны, никогда не знали, каково это жить в постоянном страхе, что, не дай Бог, будет прилет, или артиллерия начнет бить по жилому району, где ты живешь с родителями. Не дай бог, никому такой судьбы не пожелаешь. Желаю всем, чтобы это все поскорее закончилось.Не помнит мирных времен и атаман Богга. Когда началась война в 2014 году, он заканчивал 9 класс, стоял на линейке, был последний звонок в школе, и уже тогда над школой кружили вертолеты - они летели бомбить донецкий аэропорт. Видимо, это было 26 мая. Когда начали бить по аэропорту ракетами, Боггу охватило чувство страха. ""Страшно, непонятно, зачем и почему бьют по нам. За что?", - вспоминает Богга. К разговору вновь присоединяется Артист:- Мне 16 лет. Когда началась эта заваруха в 2014, мне было, как и Лису, около 6 лет. Мирное время, я, может, и помню, но очень смутно. Это как бы такие прочерки в голове... - В общем, ты вырос под обстрелами? Страшно было сильно? - Ну, как сказать... Страшно было всем, но со временем к этому привыкаешь. Это время, которое ни на ком не оставляет доброго отпечатка, в любом случае к этому, к сожалению, привыкаешь.К началу АТО Шиноби было 7 лет:- Мне было семь лет, я вообще не понимал что происходит, потому что вчера мы были в составе Украины, а сегодня нас уже украинские войска бомбят, бомбит авиация. Было очень страшно, Осознание всего этого пришло после того, как в первый класс пошел в октябре, потому что 1 сентября перенесли на октябрь из-за обстрелов,После этого я начал задумываться: в семь лет вроде бы ребенок, но думать все-таки начал о том, что что-то происходит не так, и после этого в сознание пришло что-то очень нехорошее. Ребенок, который вырос в обычных мирных условиях, он более спокоен, Ребенок, когда растет во время войны, становится агрессивнее к людям. Мне кажется, что у нас в городе у всех, и у детей в том числе, повышена агрессивность. Вот такая вот плата за войну.Читайте также интервью Александра Чаленко Константин Басюк: Маргелов в 1944 году освобождал Херсон, освободит еще один раз, теперь вместе с нами*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, александр чаленко, "азов", донецкая народная республика