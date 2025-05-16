Главное за ночь 16 мая - 16.05.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 16 мая
Главное за ночь 16 мая - 16.05.2025 Украина.ру
Главное за ночь 16 мая
ВС РФ наносят удары по объектам противника на территории Украины. Цели были поражены в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской,... Украина.ру, 16.05.2025
2025-05-16T08:07
2025-05-16T08:07
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денис пушилин
дональд трамп
вооруженные силы украины
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ВС РФ наносят удары по объектам противника на территории Украины. Цели были поражены в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях, а также в Киеве, в Умани, оккупированном Херсоне и Чернигове.Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении шести БПЛА над морем на большом отдалении от берега. Ранее местные ТГ-каналы сообщали о не менее пяти взрывах в районе Ялты.ВС РФ продвигаются в ДНР практически по всей линии соприкосновения, сейчас в том числе идут бои в районе населенного пункта Богатырь, который играет важную стратегическую роль для дальнейшего продвижения, — Денис Пушилин.Объем лимитов по льготной ипотеке под два процента в новых регионах России планируют увеличить, — вице-премьер Марат Хуснуллин.Работу по разминированию приграничных территорий Курской области, на которую потребуется больше года, усилят, после ее завершения можно будет начинать восстановление, — вице-премьер России Марат Хуснуллин.ВСУ в 2024 году до освобождения российскими военными Курахово в ДНР минометным обстрелом убили трех сотрудников Кураховской теплоэлектростанции и ранили еще четверых, — один из сотрудников ТЭС Валентин Тамаш.Даты возможной встречи Трампа и Путина пока нет, но это "единственный шанс" для украинского урегулирования, — Марко Рубио.Подробнее об успехах российских военных - в материале Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ молотят позиции ВСУ под Изюмом, Купянском и Балаклеей на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, донецкая народная республика, украина, марат хуснуллин, денис пушилин, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Марат Хуснуллин, Денис Пушилин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 16 мая

08:07 16.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВС РФ наносят удары по объектам противника на территории Украины. Цели были поражены в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях, а также в Киеве, в Умани, оккупированном Херсоне и Чернигове.
Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении шести БПЛА над морем на большом отдалении от берега. Ранее местные ТГ-каналы сообщали о не менее пяти взрывах в районе Ялты.
ВС РФ продвигаются в ДНР практически по всей линии соприкосновения, сейчас в том числе идут бои в районе населенного пункта Богатырь, который играет важную стратегическую роль для дальнейшего продвижения, — Денис Пушилин.
Объем лимитов по льготной ипотеке под два процента в новых регионах России планируют увеличить, — вице-премьер Марат Хуснуллин.
Работу по разминированию приграничных территорий Курской области, на которую потребуется больше года, усилят, после ее завершения можно будет начинать восстановление, — вице-премьер России Марат Хуснуллин.
ВСУ в 2024 году до освобождения российскими военными Курахово в ДНР минометным обстрелом убили трех сотрудников Кураховской теплоэлектростанции и ранили еще четверых, — один из сотрудников ТЭС Валентин Тамаш.
Даты возможной встречи Трампа и Путина пока нет, но это "единственный шанс" для украинского урегулирования, — Марко Рубио.
Подробнее об успехах российских военных - в материале Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ молотят позиции ВСУ под Изюмом, Купянском и Балаклеей на сайте Украина.ру.
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