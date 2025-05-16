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Главное за ночь 16 мая
Главное за ночь 16 мая - 16.05.2025 Украина.ру
Главное за ночь 16 мая
ВС РФ наносят удары по объектам противника на территории Украины. Цели были поражены в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской,... Украина.ру, 16.05.2025
2025-05-16T08:07
2025-05-16T08:07
2025-05-16T08:07
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ВС РФ наносят удары по объектам противника на территории Украины. Цели были поражены в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях, а также в Киеве, в Умани, оккупированном Херсоне и Чернигове.Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении шести БПЛА над морем на большом отдалении от берега. Ранее местные ТГ-каналы сообщали о не менее пяти взрывах в районе Ялты.ВС РФ продвигаются в ДНР практически по всей линии соприкосновения, сейчас в том числе идут бои в районе населенного пункта Богатырь, который играет важную стратегическую роль для дальнейшего продвижения, — Денис Пушилин.Объем лимитов по льготной ипотеке под два процента в новых регионах России планируют увеличить, — вице-премьер Марат Хуснуллин.Работу по разминированию приграничных территорий Курской области, на которую потребуется больше года, усилят, после ее завершения можно будет начинать восстановление, — вице-премьер России Марат Хуснуллин.ВСУ в 2024 году до освобождения российскими военными Курахово в ДНР минометным обстрелом убили трех сотрудников Кураховской теплоэлектростанции и ранили еще четверых, — один из сотрудников ТЭС Валентин Тамаш.Даты возможной встречи Трампа и Путина пока нет, но это "единственный шанс" для украинского урегулирования, — Марко Рубио.Подробнее об успехах российских военных - в материале Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ молотят позиции ВСУ под Изюмом, Купянском и Балаклеей на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, россия, донецкая народная республика, украина, марат хуснуллин, денис пушилин, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Марат Хуснуллин, Денис Пушилин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины