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Война после 9 мая: Пражская наступательная операция

Война после 9 мая: Пражская наступательная операция - 13.05.2025 Украина.ру

Война после 9 мая: Пражская наступательная операция

Берлин капитулировал 2 мая, за два дня до этого покончил жизнь самоубийством Гитлер, 9 мая был подписан акт о капитуляции. Однако война в Европе на этом не закончилась - организованное сопротивление вермахта продолжалось до 13 мая 1945 года

2025-05-13T08:14

2025-05-13T08:14

2025-05-13T08:14

история

великая отечественная война

победа

история

прага

чехия

ссср

иван конев

красная армия

1945

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Немцы опасались, что в случае пленения Красной Армией сильно поплатятся за свои преступления в СССР. Главнокомандующий вооружёнными силами нацистской Германии гросс-адмирал Карл Дёниц отдал приказ:"Сопротивление против советских войск должно продолжаться. Оно имеет целью спасение немцев от захвата их советскими войсками".Самая крупная немецкая группировка, группа армий "Центр", находилась в Чехии и насчитывала 1,2 миллиона солдат и офицеров. Командующий генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер и министр по делам протектората Чехия-Моравия обергруппенфюрер СС Карл Герман Франк рассчитывали удержать Чехию и дождаться прихода англичан, американцев и французов. Они не знали, что в соответствии с Ялтинскими соглашениями Чехословакия была признана зоной влияния СССР, а потому войска союзников входить на её территорию не собирались.Тем не менее Англия готовилась к будущей конфронтации с Советским Союзом. Премьер-министр Уинстон Черчилль отдал фельдмаршалу Бернарду Лоу Монтгомери распоряжение:"Старательно собирать германское оружие и складывать его, чтобы легче было снова раздавать германским солдатам, с которыми нам пришлось бы сотрудничать, если бы советское наступление продолжалось".США пока что не поддерживали эти устремления Лондона — им требовалось содействие Красной Армии в войне против Японии.Тем временем, в том числе и при поддержке заброшенных с территории СССР офицеров советских спецслужб и опытных партизан, на территории Чехии началось массовое партизанское движение. Готовилась к восстанию столица Чехословакии — Прага.В этих условиях началась разработка Пражской наступательной операции советских войск, решение о проведении которой Сталин принял 1 мая.Планировалось, что в наступление перейдут три фронта: 1-й, 2-й и 4-й Украинские.1-й Украинский фронт (командующий маршал Советского Союза Иван Степанович Конев) должен был наносить свой удар с севера, из района Дрездена, а 2-й Украинский (командующий уроженец Одессы маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский) — с юго-запада, из района Брно. Фронтам предстояло наступать по направлениям, сходившимся в районе Праги.Чехия изначально находилась в полукольце советских сил, и таким образом сразу создавалась угроза окружения вражеских войск, державших оборону в западной части региона. С востока из недавно освобождённой Словакии в наступление переходил 4-й Украинский фронт (командующий уроженец Луганской области генерал армии Андрей Иванович Ерёменко).Основной удар наносился на участке 1-го Украинского фронта силами 3-й гвардейской танковой армии (гв. ТА) уроженца Харьковской области генерал-полковника Павла Семёновича Рыбалко и 4-й гв. ТА уроженца Области Войска Донского украинца Дмитрия Даниловича Лелюшенко. Они должны были действовать в боевых порядках 3-й, 5-й гвардейских и 13-й общевойсковой армий (А).Начало операции запланировали на 7 мая, но 5 мая поступил приказ начать наступление на день раньше. Причиной тому стало радиообращение с просьбой о помощи восставших в этот же день пражан.К утру 6 мая 4-я ТА своими главными силами заняла исходный рубеж в 50 км северо-западнее Дрездена, вблизи района сосредоточения находились войска американцев. Соединения провели разведку немецких оборонительных порядков. Сплошной оборонительной лини у врага не было. Было принято решения нанести по выявленным опорным пунктам короткий 5-минутный артналёт и, не дожидаясь авиации, переходить в наступление.На участке армии Лелюшенко артналёт начался в 8:30, после чего перешли в атаку передовые подразделения 13-й А и 150 танков. Наступали они углом вперёд. Такое построение позволяло в случае фланговой контратаки быстро перестроиться, помогало эффективнее бороться с противотанковыми батареями и нести меньшие потери на минных полях.На КП армии на бронетранспортере подъехал командир 10-го гвардейского танкового корпуса (гв. тк) Иван Лаврентьевич Андреенко. Он доложил обстановку, и отправился обратно. Не успел он далеко отъехать, как шальной снаряд разворотил бронетранспортёр. Все, находившиеся в нём, погибли.Вскоре на КП доставили трофейные карты, из которых следовало, что сплошной обороны у немцев на этом участке нет — немцы думали, что перед ними американцы, которые наступать не будут. В 11:20 Конев отдал приказ вводить в бой главные силы 4-й гв. ТА.Тем временем в события в Праге разворачивались стремительно — в ночь на 6 мая чешский Национальный совет обратился к пражанам с призывом, срочно возводить баррикады. За ночь их появилось 1600. 30 тысяч жителей города заняли оборону.Командир партизанского соединения приднестровский украинец капитан Красной Армии Евгений Олесинский освободил от вражеского присутствия целый Пршибрамский район и отправил пражанам два боевых отряда.Пришла в Прагу помощь и с ещё одной неожиданной стороны — вечером 5 мая в город вошли части 1-й дивизии РОА. Командовал власовцами потомок казаков Сумского слободского казачьего полка, уроженец Курской губернии генерал-майор Сергей Буняченко. В надежде дождаться прихода американцев и своей помощью чехам заслужить лояльное к себе отношение, его подчинённые бросились в бой с недавними своими хозяевами.Несмотря на энтузиазм защитников Праги и помощь власовцев немцам удалось в течение 6 мая захватить ряд баррикад и пробиться к центру города.К вечеру 6 мая войска 4-й гв. ТА, преодолев 65 километров, захватил город Фрайбург — до Праги им оставалось 150 километров. Передовые отряды взяли под контроль узлы дорог, дефиле и перевалы, не позволяя немцам подготовить рубежи обороны.За следующий день танки преодолели ещё 50-60 км и оседлали в Рудных горах все перевалы. 10-й гв. тк освободил город Теплице-Шанов — до Праги ему оставалось 90 километров.Большую трудность вызывало преодоление танками почти отвесных каменистых склонов, поросших редким лесом. Механики-водители переставили на гусеницах траки — через один они переворачивались гребнем наружу — получились своеобразные самодельные зацепы.В Рудных горах компасы отказывались показывать правильное направление — из-за залежей магнетита их стрелки плясали, как бешенные. Приходилось ориентироваться с помощью бинокля по расположение редких деревень. Немного сбивали с толку трубы заводов, которые на картах указаны не были. Позже выяснилось, что немцы за последние годы успели перебросить в Чехию значительную часть своей промышленности, чтобы союзники не подвергали её ковровым бомбардировкам.Во второй половине дня 7 мая чуть не погиб штаб 4-й гв. ТА — на восточной окраине Фрайберга, где он находился, появились немецкие танки. Выручили вовремя подошедший 7-го гв. тк.В ночь на 8 мая передовая 10-я гв. механизированная бригада (гв. мбр) 5-го гв. мк освободила город Жатец. В полумраке танкисты заметили длинную колонну вражеских автомашин и с ходу атаковали её. Это оказался штаб группы армий "Центр" генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера.Буквально за несколько минут танковые взводы уроженца Луганской области старшего лейтенанта Василия Деревянко и уроженца Харьковской — лейтенанта Степана Бедненко намотали штабную колонну группы армий на гусеницы. За учинённый разгром противника оба офицера стали Героями Советского Союза.Большинство немцев сдалось в плен, в том числе 9 генералов. Ещё какую-то часть, с помощью местного населения, удалось выловить. Шернер, к сожалению, смог уйти и сдаться американцам.Утром 8 мая стало известно, что Германия капитулировала, но капитулировала не перед всеми. С одной стороны, Гросс-адмирал Карл Дёниц, отдал официальный приказ: "9 мая в 00 часов 00 минут всем видам вооруженных сил, всем театрам военных действий, всем вооруженным организациям и отдельным лицам прекратить боевые действия против прежних противников".Однако одновременно в Пльзен, где, как предполагал гросс-адмирал к тому времен должен был находиться штаб Шёрнера, вылетел самолёт с офицером генерального штаба полковником Вильгельмом Мейер-Детрингом. Он вёз приказ, согласно которому группе армий "Центр" приказывалось продолжать боевые действия.Тем временем в ночь на 9 мая передовые танки 4-й гв. ТА ворвались в Прагу. За сутки до этого из чешской столицы ушли части 1-й пехотной дивизии РОА генерала Буняченко — он наконец понял, что американцев не будет, и отдал запоздалый приказ об отходе на запад.В первой половине 8 мая немецкое командование договорилось с Чешским национальным советом, что войскам нацистов дадут пройти через город на запад без боя.Но полностью избежать боёв немцам не удалось — слишком мало времени у них оставалось на полный вывод из Праги своих войск.Ночью на улицы города ворвались советские танки из 1-го батальона 63-й гв тбр 10-го гв. тк. В авангарде шла "тридцатьчетвёрка" уроженца Сумской области гвардии лейтенанта Ивана Гончаренко. Он предупредил уничтожение противником мостов. У самой реки танк вступил в бой с батареей вражеских самоходных орудий. Все члены экипажа и проводник — Франтишек Соучек — получили ранения. Гв. лейтенант Гончаренко погиб. Ему позже присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.К полудню 9 мая Прага была полностью зачищена от противника, войска 4-й гв. ТА устремились на запад, в погоню за отступающими вражескими войсками. Когда стало известно, что войска не собираются, к представителям американской и английской военных миссий обратился начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии Алексей Антонов. Он попросил их, капитуляцию у соединений этих групп не принимать.Союзники просьбу выполнили.9 мая в Чехии всё ещё продолжались бои. Основная часть группы армий "Центр" после её окружения сдалась только 10 мая. К американцам удалось прорваться отдельным частям сражавшейся на фланге Чешской группировки группы армий "Австрия".Возле демаркационной линии в районе сёл Милин, Сливице и Чимелице, 10 мая закрепились эсэсовцы из сводной группы бывшего начальника Управления СС в Богемии и Моравии обергруппенфюрера Карла-Фридриха фон Пюклер-Бургхауса. Партизаны Олесинского 11 мая попытались их атаковать, но только понапрасну потеряли 46 человек.В ночь на 12 мая сюда подтянулись войска 2-го гв. механизированного корпуса 25-го стрелкового корпуса. С утра на позиции эсэсовцев обрушился шквал гаубичных снарядов и залпов "Катюш". Экономить боеприпасы смысла не было, так что огонь вёлся весь день. С противоположной стороны демаркационной линии лупила по нацистам артиллерия 3-й армии союзников.Около трёх часов ночи 13 мая начали сдаваться первые "сверхчеловеки". К середине дня в плену уже были все, кто к тому времени выжил. Пюклер-Бургхаус подписал капитуляцию и застрелился. Пражская наступательная операция закончилась.

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https://ukraina.ru/20250419/berlinskaya-nastupatelnaya--80-let-nachalu-vozmezdiya-1062552174.html

https://ukraina.ru/20250508/rovno-80-let-nazad-fashistskaya-germaniya-podpisala-kapitulyatsiyu-smotrite-kak-eto-bylo-arkhivnye-kadry-1063013732.html

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история, великая отечественная война, победа, прага, чехия, ссср, иван конев, красная армия, 1945, ялтинская конференция (1945), вторая мировая война