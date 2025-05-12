https://ukraina.ru/20250512/1046010023.html

Война после 9 мая: операция "Немыслимое"

Война после 9 мая: операция "Немыслимое" - 12.05.2025 Украина.ру

Война после 9 мая: операция "Немыслимое"

Акт о капитуляции Германии, подписанный поздно вечером 8 мая 1945 года (по берлинскому времени) вступил в силу 9 мая. Война антигитлеровской коалиции против Германии закончилась победой. Но… в истории никогда и ничего не кончается.

2025-05-12T08:28

2025-05-12T08:28

2025-05-12T08:28

история

история

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холодная война

германия

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Буквально до последних дней жизни Гитлер рассчитывал, что противоречия внутри коалиции приведут к её расколу и западные демократии, выбирая между ним и Сталиным, выберут его, чтобы избежать советизации Европы. Так думал не только Гитлер – недаром и немцы, и их незадачливые наёмники вроде власовцев и оуновцев, пытались сдаться западным союзникам, надеясь продолжить борьбу с большевиками уже вместе с другим нанимателем (многие просчитались, но надежды гораздо большего числа фигурантов в основном оправдались).Рассуждения Гитлера были вполне рациональны – в результате разгрома Германии Россия (а Запад воспринимал СССР как форму Российского государства) чрезмерно усиливалась, устанавливая контроль над Восточной Европой. И получала возможность расширения своего влияния на Европу Западную. Просто западные демократии сочли, что не добить германский фашизм будет дороже для них – Гитлера ведь не останавливали до самого 1939 года в расчёте на то, что его экспансия будет направлена на Восток. А оно вон как повернулось…Однако, 9 мая период истории, связанный с гитлеровской Германией закончился и начался новый, в котором Великобритания и США уже противостояли России. Будучи великим человеком первым понял это сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль.И понял он то, что:- в Европе Британия остаётся один на один с Россией;- Британия перенесла Вторую Мировую войну очень тяжело и, хотя и не пережила унизительной оккупации, как Франция, рискует утратить статус великой державы;- чтобы сохранить положение Британии в мире необходимо столкнуть СССР и США.Позже в своих мемуарах он писал: "уничтожение военной мощи Германии повлекло за собой коренное изменение отношений между коммунистической Россией и западными демократиями. Они потеряли своего общего врага, война против которого была почти единственным звеном, связывавшим их союз. Отныне русский империализм и коммунистическая доктрина не видели и не ставили предела своему продвижению и стремлению к окончательному господству" (это, кстати, совершенно не соответствовало мнению Сталина, но оно Черчилля не интересовало).Политические задачи – не дать СССР получить контроль над Чехией и Австрией, по возможности исключить просоветское правительство в Польше (найденный в Ялте компромисс обеими сторонами трактовался по-разному), защитить Италию и Грецию от притязаний Югославии. Это не говоря о необходимости нивелировать повсеместное усиление коммунистов.В апреле (Гитлер ещё жив…) Черчилль дал задачу штабу при Военном кабинете спланировать наступательную операцию против советских войск, которая бы началась 1 июля. Предполагалось использовать американские, британские и польские войска, а также немецкую рабочую силу и промышленный потенциал.Авторы наброска плана операции "Unthinkable" исходили из способности союзников добиться успеха благодаря фактору внезапности, превосходству в управлении войсками, мощной авиационной поддержке и кризису внутри формируемого советского блока (например, предполагался переход на их сторону армии Берлинга). В этом случае можно было рассчитывать на выход к Гданьску и Вроцлаву, но дальнейшее было покрыто мраком неизвестной тайны.Информация о начале работы над планом была получена советской разведкой 18 мая (его разработка началась 15 мая) и уже в июне советское командование начало передислокацию войск с целью построения обороны.8 июня Объединённый комитет начальников штабов, проанализировав этот план, имел сообщить, что при текущем соотношении сил нечего и думать нанести поражение СССР в Европе одним ударом. Начальник имперского Генерального штаба фельдмаршал барон Алан Брук: "если начнётся война, достигнуть быстрого ограниченного успеха будет вне наших возможностей, мы окажемся втянутыми в длительную войну против превосходящих сил. Более того, превосходство этих сил может непомерно возрасти, если возрастёт усталость и безразличие американцев и их оттянет на свою сторону магнит войны на Тихом океане".Отдельный вопрос об использовании немецких войск, которое описывалось и описывается в советской и российской литературе. Черчилль этого не предлагал. Это уже разработчики плана выдвинули такую идею, но не очень понятно зачем – к концу быстрой кампании эти части не были бы боеспособны, а на кампанию не быструю генералы не рассчитывали.В ответ Черчилль предложил ОКНШ разработать план обороны Великобритании на случай советского наступления. Разработанный к 11 июля план был бесхитростен – смыться к себе на остров и положиться на королевский флот, воздушные силы и помощь США. Аминь.Об атомной бомбе в штабе ещё не знали. О ней Сталина проинформировал Трумэн во время Потсдамской конференции, а потом она была продемонстрирована в Японии. Однако, даже в начале 50-х, когда у СССР ещё не было ни бомбы (РДС-4 "Татьяна" была испытана только в 1953-м, взрыв 1949 года – просто заряд, который было проблематично доставить к противнику), ни средств её доставки (Ту-4 не долетали до США), американские планировщики не верили в возможность победить одной силой ядерного оружия.Ну а теперь вопрос – это всё серьёзно?С одной стороны, да, серьёзно – глобальное противостояние продолжалось уже в новой конфигурации и надлежало думать о разных его аспектах, включая военные. Более того, как отметил академик Владимир Трухановский: "план Черчилля, рассчитанный на восстановление ведущей роли Англии в мировой политике, предусматривал, как это ни кажется странным, оттеснение США на второе место. Добиться этого Черчилль рассчитывал в результате американо-советского столкновения". Сам по себе этот расчёт стал возможен в результате смерти политического тяжеловеса Рузвельта, который таких махинаций не допустил бы.С другой стороны, нет, не серьёзно – Черчилль в качестве вводных указал, что "акция получает полную поддержку общественного мнения Британии и США, и моральный настрой англо-американских войск высок". При этом и сам премьер, и планировщики отлично знали, что и общественность, и войска немного удивились бы необходимости воевать против вчерашних союзников, а новые потери их бы слегка расстроили.А потери были бы огромными: СССР имел значительное превосходство в силах, советские солдаты и маршалы получили отличную школу лучших военных мастеров мира. Чуть раньше эта школа была продемонстрирована при штурме Берлина, а чуть позже – в ходе блестящей Манчжурской операции (если не ошибаемся – крупнейшей в истории по территориальному охвату). Напомним, что отнюдь не слабая (американцы и англичане не дадут соврать) императорская Квантунская армия в течение месяца была полностью разгромлена, понеся потери в 70 раз большие, чем три советских фронта…Англичане, например, заранее догадались, что идеальный лидер воюющей нации ведёт страну куда-то не туда, и прокатили его на выборах уже летом 45-го. Морально-психологическая ситуация в США и Европе конечно поменялась, но было это уже позже.Так что на момент разработки план "Немыслимое" был действительно немыслим, а разработанное было чем-то, что гораздо позже описали братья Стругацкие:"– А скажите, полковник, у генштаба есть какие-нибудь оперативные планы на случай вторжения извне?– Ну-у… я бы не назвал это собственно оперативными планами. Представьте себе хотя бы ваш русский генштаб на Земле. Существуют у него оперативные планы на случай вторжения, скажем, с Марса?– Что ж, – сказал Андрей. – Я вполне допускаю, что что-нибудь вроде и существует…– "Что-нибудь вроде" существует и у нас".

https://ukraina.ru/20250305/1043997986.html

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