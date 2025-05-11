Ленд-лиз: только факты

Между прочим, и об этом тоже мало кто знает, закон о ленд-лизе обязывал страны, претендовавшие на американскую помощь, представлять США исчерпывающий финансовый отчет. Неслучайно министр финансов США Генри Моргентау-младший во время слушаний в сенатском комитете назвал это положение уникальным во всей мировой практике: «Впервые в истории одно государство, одно правительство предоставляет другому данные о своем финансовом положении».

С помощью ленд-лиза администрация президента Ф.Д.Рузвельта собиралась решить ряд неотложных задач, как внешнеполитических, так и внутренних. Во-первых, такая схема позволяла создать новые рабочие места в самих США, которые еще не до конца вышли из тяжелейшего экономического кризиса 1929-1933 годов. Во-вторых, ленд-лиз позволял американскому правительству оказывать определенное влияние на страну-получателя ленд-лизовской помощи. Наконец, в-третьих, посылая своим союзникам только оружие, материалы и сырье, но не живую силу, президент Ф.Д.Рузвельт выполнял свое предвыборное обещание: «Наши парни никогда не будут участвовать в чужих войнах».

Первоначальный срок поставок по ленд-лизу был установлен до 30 июня 1943 года, с дальнейшей ежегодной пролонгацией по мере необходимости. А первым администратором этого проекта Рузвельт назначил бывшего министра торговли, своего помощника Гарри Гопкинса.

И не только для СССР

Вопреки еще одному распространенному заблуждению, система ленд-лиза создавалась отнюдь не под СССР. Первыми военную помощь на основе особых арендных отношений (аналога оперативного лизинга) в конце мая 1940 года попросили англичане, поскольку фактический разгром Франции оставил Великобританию без военных союзников на европейском континенте.

Сами англичане, запросившие первоначально 40-50 «старых» эсминцев, предложили три схемы расчетов: безвозмездный дар, оплата наличными и лизинг. Однако премьер У.Черчилль был реалистом и прекрасно понимал, что ни первое, ни второе предложения энтузиазма у американцев не вызовут, поскольку воюющая Англия была фактически на грани банкротства. Поэтому президент Рузвельт быстро принял третий вариант, и в конце лета 1940 года сделка состоялась.