Ленд-лиз: только факты - 11.05.2025 Украина.ру
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Ленд-лиз: только факты
Ленд-лиз: только факты - 11.05.2025 Украина.ру
Ленд-лиз: только факты
«Мало кто знает, что военные поставки по ленд-лизу (lend — lease), внаём вовсе не были бесплатны - Россия как правопреемница СССР заплатила последние долги по ним аж в 2006-м году», - пишет историк и публицист Евгений Спицын специально для «Украина.Ру»
2025-05-11T08:00
2025-05-11T08:00
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Евгений Спицын
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80 лет победы, история, история ссср, великая отечественная война, ссср, сша
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Ленд-лиз: только факты

08:00 11.05.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВоенный автомобиль "WILLIS" в музее "Союз Ленд-лиз"
Военный автомобиль WILLIS в музее Союз Ленд-лиз - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Евгений Спицын
Историк и публицист, автор Украина.РУ
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«Мало кто знает, что военные поставки по ленд-лизу (lend — lease), внаём вовсе не были бесплатны - Россия как правопреемница СССР заплатила последние долги по ним аж в 2006-м году», - пишет историк и публицист Евгений Спицын специально для «Украина.Ру»

В вопросе ленд-лиза (с английского lend — давать взаймы и lease — сдавать в аренду, внаём — ред.) для СССР существует много тонкостей, в которых неплохо было бы разобраться — на основе исторических документов.

Часть I

Не совсем безвозмездно

Закон о ленд-лизе или «Закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов», который был принят Конгрессом США еще 11 марта 1941 года, давал президенту США «право передавать взаймы или в аренду другим государствам различные товары и материалы, необходимые для ведения военных действий», если эти действия, по определению президента, являлись жизненно важными для обороны США. Под различными товарами и материалами понимались оружие, военная техника, боеприпасы, стратегическое сырье, амуниция, продовольствие, товары гражданского назначения для армии и тыла, а также любая информация, имеющая важное военное значение.

Сама схема ленд-лиза предусматривала выполнение страной-получателем ряда условий: 1) уничтоженные, утраченные или потерянные во время боевых действий материалы не подлежали оплате, а уцелевшее и пригодное для гражданских целей имущество следовало оплатить полностью или частично в порядке погашения долгосрочного кредита, выданного самими США; 2) сохранившиеся военные материалы могли оставаться у страны-получателя до тех пор, пока США не затребуют их назад; 3) в свою очередь, арендатор обязывался помогать Соединенным Штатам всеми имевшимися у него ресурсами и информацией.

© РИА Новости . Межуев / Перейти в фотобанкВячеслав Михайлович Молотов и Франклин Делано Рузвельт
Вячеслав Михайлович Молотов и Франклин Делано Рузвельт - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Межуев
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Между прочим, и об этом тоже мало кто знает, закон о ленд-лизе обязывал страны, претендовавшие на американскую помощь, представлять США исчерпывающий финансовый отчет. Неслучайно министр финансов США Генри Моргентау-младший во время слушаний в сенатском комитете назвал это положение уникальным во всей мировой практике: «Впервые в истории одно государство, одно правительство предоставляет другому данные о своем финансовом положении».

С помощью ленд-лиза администрация президента Ф.Д.Рузвельта собиралась решить ряд неотложных задач, как внешнеполитических, так и внутренних. Во-первых, такая схема позволяла создать новые рабочие места в самих США, которые еще не до конца вышли из тяжелейшего экономического кризиса 1929-1933 годов. Во-вторых, ленд-лиз позволял американскому правительству оказывать определенное влияние на страну-получателя ленд-лизовской помощи. Наконец, в-третьих, посылая своим союзникам только оружие, материалы и сырье, но не живую силу, президент Ф.Д.Рузвельт выполнял свое предвыборное обещание: «Наши парни никогда не будут участвовать в чужих войнах».

Первоначальный срок поставок по ленд-лизу был установлен до 30 июня 1943 года, с дальнейшей ежегодной пролонгацией по мере необходимости. А первым администратором этого проекта Рузвельт назначил бывшего министра торговли, своего помощника Гарри Гопкинса.

И не только для СССР

Вопреки еще одному распространенному заблуждению, система ленд-лиза создавалась отнюдь не под СССР. Первыми военную помощь на основе особых арендных отношений (аналога оперативного лизинга) в конце мая 1940 года попросили англичане, поскольку фактический разгром Франции оставил Великобританию без военных союзников на европейском континенте.

Сами англичане, запросившие первоначально 40-50 «старых» эсминцев, предложили три схемы расчетов: безвозмездный дар, оплата наличными и лизинг. Однако премьер У.Черчилль был реалистом и прекрасно понимал, что ни первое, ни второе предложения энтузиазма у американцев не вызовут, поскольку воюющая Англия была фактически на грани банкротства. Поэтому президент Рузвельт быстро принял третий вариант, и в конце лета 1940 года сделка состоялась.

© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодписание Декларации Объединённых Наций в США в 1942 году
Подписание Декларации Объединённых Наций в США в 1942 году - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Затем в недрах американского Министерства финансов родилась идея распространить опыт одной частной сделки на всю сферу всех межгосударственных отношений. Подключив к разработке законопроекта о ленд-лизе Военное и Военно-морское министерства, администрация президента США 10 января 1941 года внесла его на рассмотрение обеих палат Конгресса, который и был утвержден им 11 марта.
Между тем, в сентябре 1941 года Конгресс США после долгих дебатов одобрил так называемую «Программу победы», суть которой, по словам самих американских военных историков (Р.Лейтон, Р.Коакли), заключалась в том, что «вкладом Америки в войну будет оружие, а не армии».

Сразу после подписания этой программы президентом Рузвельтом его советник и спецпредставитель Аверелл Гарриман вылетел в Лондон, а оттуда — в Москву, где 1 октября 1941 года нарком иностранных дел СССР В.М.Молотов, британский министр запасов и снабжения лорд У.Э.Бивербрук и президентский спецпредставитель А.Гарриман подписали Первый (Московский) протокол, который положил начало распространению программы ленд-лиза на Советский Союз.

Затем, 11 июня 1942 года, в Вашингтоне было подписано «Соглашение между правительствами СССР и США о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии», которое окончательно отрегулировало все принципиальные вопросы военно-технического и экономического сотрудничества двух главных участников «антигитлеровской коалиции». В целом, в соответствии с подписанными протоколами, все ленд-лизовские поставки в СССР традиционно делят на несколько этапов:

Пред ленд-лиз — с 22 июня 1941 по 30 сентября 1941 года (до подписания протокола);
Первый протокол — с 1 октября 1941 по 30 июня 1942 (подписан 1 октября 1941);
Второй протокол — с 1 июля 1942 по 30 июня 1943 (подписан 6 октября 1942);
Третий протокол — с 1 июля 1943 по 30 июня 1944 (подписан 19 октября 1943);
Четвертый протокол — с 1 июля 1944 по 20 сентября 1945 (подписан 17 апреля 1944).

© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкГ.Гопкинс, С.Лозовский, Л.Штейнгард
Г.Гопкинс, С.Лозовский, Л.Штейнгард - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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2 сентября 1945 года подписанием акта капитуляции милитаристской Японии Вторая мировая война была завершена, а уже 20 сентября 1945 года все поставки по ленд-лизу в СССР — прекращены.

Что, куда и сколько

Правительство США никогда не публиковало подробных отчетов того, что и сколько было отправлено по программе ленд-лиза в СССР. Но по уточненным данным доктора исторических наук Л.В.Поздеевой («Англо-американские отношения в годы Второй мировой войны 1941-1945 гг., М., «Наука», 1969; «Лондон — Москва: Британское общественное мнение и СССР. 1939-1945», М., Институт всеобщей истории РАН, 1999), которые были извлечены ей из закрытых американских архивных источников, датированных 1952 годом, поставки по ленд-лизу в СССР осуществлялись по пяти маршрутам:

Дальний Восток — 8 244 000 тонн (47,1%);
Персидский залив — 4 160 000 тонн (23,8%);
Северная Россия — 3 964 000 тонн (22,7%);
Советский Север — 681 000 тонн (3,9%);
Советская Арктика — 452 000 тонн (2,5%).

Британский премьер-министр У.Черчилль в свое время назвал ленд-лиз «самым бескорыстным актом в истории всех стран». Однако, по признанию самих американцев, ленд-лиз приносил США немалые доходы. В частности, бывший министр торговли США Джесси Джонс прямо говорил, что «поставками из СССР мы не только возвращали свои деньги, но и извлекали прибыль, что было далеко не частным случаем в торговых отношениях, регулируемых нашими государственными органами».

Его соотечественник, американский историк Дж.Херринг столь же откровенно писал, что «ленд-лиз не был самым бескорыстным актом в истории человечества… Это был акт расчетливого эгоизма, и американцы всегда ясно представляли себе выгоды, которые они могут из него извлечь».

© РИА Новости . Б. Антонов / Перейти в фотобанкГрузовики "Студебекер"
Грузовики Студебекер - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Б. Антонов
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И это было действительно так, поскольку ленд-лиз оказался неиссякаемым источником обогащения многих американских корпораций. Ведь, по сути, единственной страной антигитлеровской коалиции, получившей весомый экономический выигрыш от войны, были именно США. Недаром в самих Соединенных Штатах Вторую мировую войну порой называют «хорошей войной», что, например, видно из названия работы известного американский историка С.Теркели «The Good War: An Oral History of World War II» («Хорошая война: устная история Второй мировой войны» (1984)). В ней он откровенно, с цинизмом отмечал: «Почти весь мир во время этой войны испытал страшные потрясения, ужасы и был почти уничтожен. Мы же вышли из войны, имея в наличии невероятную технику, орудия труда, рабочую силу и деньги. Для большинства американцев война оказалась забавой… Я не говорю о тех несчастных, которые потеряли своих сыновей и дочерей. Однако для всех остальных это было чертовски хорошее время».

Практически все исследователи этой темы в один голос говорят о том, что программа ленд-лиза заметно оживила экономическую конъюнктуру в США, в платежном балансе которых операции по ленд-лизу стали на время войны одной из ведущих статей. Для выполнения поставок по ленд-лизу администрация президента Рузвельта стала широко использовать так называемые контракты с «фиксированной рентабельностью» (cost-plus contracts), когда частные подрядчики могли сами устанавливать определенный уровень доходов по отношению к издержкам.

В случаях, когда требовались значительные объемы специализированной техники, в роли арендодателя выступало правительство США, покупавшее все необходимое оборудование для последующей передачи его в лизинг.

Только цифры

Конечно же, поставки по ленд-лизу приблизили победу над врагом. Но вот некоторые реальные цифры, которые говорят сами за себя.

Например, в годы войны стрелкового оружия всех основных типов на предприятиях Советского Союза было произведено более 29,1 млн. единиц, в то время как с американских, британских и канадских заводов на вооружение в РККА поступило всего лишь около 152 тыс. единиц стрелкового оружия, то есть 0,5%. Аналогичная картина наблюдалась и по всем типам артиллерийских систем всех калибров — 647,6 тыс. советских орудий и минометов против 9,4 тыс. заграничных, что составляло менее 1,5% от их общего числа.

По другим видам вооружений картина была несколько иная, но тоже не столь «оптимистическая»: по танкам и самоходным орудиям соотношение отечественных и союзнических машин составляло, соответственно, 132,8 тыс. и 11,9 тыс. (8,96%), и по боевым самолетам — 140,5 тыс. и 18,3 тыс. (13%).

© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкТанки Т-34
Танки Т-34 - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Георгий Зельма
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И еще: из почти 46 млрд. долларов, в которые обошлась вся ленд-лизовская помощь, для Красной Армии, разгромившей львиную долю дивизий Германии и ее военных сателлитов, США выделили всего 9,1 млрд. долларов, то есть чуть больше одной пятой средств.

В то же время Британская империя получила более 30,2 млрд., Франция — 1,4 млрд., Китай — 630 млн. и даже страны Латинской Америки (!) получили 420 млн. долларов. А всего поставки по программе ленд-лиза получили 42 страны.

Надо сказать, что в последнее время общие поставки по ленд-лизу стали оценивать несколько иначе, но сути общей картины это не меняет. Вот какие существуют уточненные данные: из 50 млрд. долларов почти 31,5 млрд. было потрачены на поставки в Великобританию, 11,3 млрд. — в СССР, 3,2 млрд. — во Францию и 1,6 млрд. — в Китай.

Но, может быть, при общей незначительности объема заокеанской помощи она сыграла решающую роль именно в 1941 г., когда немцы стояли у ворот Москвы и Ленинграда, и когда до победного марша по Красной площади оставалось всего каких-то 25-40 км?

Давайте посмотрим статистику поставки вооружений за этот год. С начала войны до конца 1941 г. Красная Армия получила 1,76 млн. винтовок, автоматов и пулеметов, 53,7 тыс. орудий и минометов, 5,4 тыс. танков и 8,2 тыс. боевых самолетов. Из них наши союзники по антигитлеровской коалиции поставили всего 82 артиллерийских орудия (0,15%), 648 танков (12,14%) и 915 самолетов (10,26%). Причем изрядная часть присланной военной техники, в частности 115 из 466 танков английского производства, в первый год войны до фронта так и не добралась.

© РИА Новости . Александр Соколенко / Перейти в фотобанкВОВ ТАНК ДЕСАНТ
ВОВ ТАНК ДЕСАНТ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Александр Соколенко
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Если перевести эти поставки вооружений и военной техники в денежный эквивалент, то, по данным известного историка, доктора наук М.И.Фролова («Тщетные потуги: против принижения роли СССР в разгроме фашистской Германии», Лениздат, 1986; «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в немецкой историографии», С-П., изд-во ЛТА, 1994), которые многие годы успешно и достойно полемизирует с немецкими историками (В.Швабедиссен, К.Уэбе), «до конца 1941 года — в самый тяжелый для Советского государства период — в СССР по ленд-лизу из США были направлены материалы на сумму 545 тыс. долларов при общей стоимости американских поставок странам антигитлеровской коалиции 741 млн. долларов. То есть менее 0,1% американской помощи получил Советский Союз в этот сложный период.

К тому же первые поставки по ленд-лизу зимой 1941-1942 года достигли СССР очень поздно, а в эти критические месяцы русские, и одни только русские, оказывали реальное сопротивление германскому агрессору на своей собственной земле и своими собственными средствами, не получая какой-либо заметной помощи со стороны западных демократий. К концу же 1942 года согласованные программы поставок в СССР были выполнены американцами и англичанами на 55%. В 1941-1942 годах в СССР поступило всего 7% отправленных за годы войны из США грузов. Основное количество вооружения и других материалов было получено Советским Союзом в 1944-1945 годах, после коренного перелома в ходе войны».

Часть II

Теперь посмотрим, что же представляли собой боевые машины союзных стран, которые первоначально шли по программе ленд-лиза.

Из 711 истребителей, прибывших из Англии в СССР до конца 1941 года, 700 составляли безнадежно устаревшие машины типа «Киттихок», «Томагавк» и «Харрикейн», которые существенно уступая немецкому «Мессершмиту» и советскому «Яку» по скорости и маневренности и не имели даже пушечного вооружения. Даже если советскому летчику и удавалось поймать вражеского аса в пулеметный прицел, то их пулеметы винтовочного калибра зачастую оказывались совершенно бессильными против довольно крепкой брони немецких самолетов. Что касается новейших истребителей «Аэрокобра», то в 1941 году их было поставлено всего 11 штук. Причем первая «Аэрокобра» прибыла в Советский Союз в разобранном виде, без какой-либо документации и с полностью отработанным моторесурсом.

© РИА Новости . Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкАвиационный двигатель "Аллисон" истребителя БЕЛЛ Р-63, поставляемый в СССР из США по ленд-лизу в годы ВОВ.
Авиационный двигатель Аллисон истребителя БЕЛЛ Р-63, поставляемый в СССР из США по ленд-лизу в годы ВОВ. - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
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Это, кстати, относится и к двум эскадрильям истребителей «Харрикейн», вооруженных 40-мм танковыми пушками для борьбы с бронетехникой противника. Штурмовики из этих истребителей получились совсем никчемные, и они всю войну простояли в СССР без дела, поскольку желающих лететь на них в Красной Армии просто не нашлось.

Аналогичная картина наблюдалась и с хвалеными английскими бронемашинами — легким танком «Валлентайн», который советские танкисты окрестили «Валентина», и средним танком «Матильда», которую те же танкисты обозвали еще хлестче — «Прощай, Родина», Тонкая броня, пожароопасные карбюраторные двигатели и допотопная трансмиссия делали их легкой добычей немецких артиллеристов и гранатометчиков.

По авторитетному свидетельству личного помощника В.М.Молотова В.М.Бережкова, который в качестве переводчика И.В.Сталина участвовал во всех переговорах советского руководства с англо-американскими визитерами, Сталин нередко возмущался тем, что, например, англичане поставляли по ленд-лизу устаревшие самолеты типа «Харрикейн» и уклонялись от поставок новейших истребителей «Спитфайр». Более того, в сентябре 1942 года в беседе с лидером республиканской партии США У.Уилки, в присутствии американского и английского послов и У.Стэндли и А.Кларка Керра, верховный главнокомандующий прямо поставил перед ним вопрос: почему английское и американское правительства снабжают Советский Союз некачественными материалами?

И пояснил, что речь идет, прежде всего, о поставках американских самолетов П-40 вместо куда более современных «Аэрокобр», и что англичане поставляют никуда не годные самолеты «Харрикейн», которые значительно хуже германских. Был случай, добавил Сталин, когда американцы собрались поставить Советскому Союзу 150 «Аэрокобр», но англичане вмешались и оставили их себе. «Советские люди… отлично знают, что и американцы, и англичане имеют самолеты, равные или даже лучшие по качеству, чем немецкие машины, но по непонятным причинам некоторые из этих самолетов не поставляются в Советский Союз».

© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанкБорис Сафонов, Кеннет Воод и Чарльтон Ваг Хоу
Борис Сафонов, Кеннет Воод и Чарльтон Ваг Хоу - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Американский посол адмирал Стэндли не имел сведений на этот счет, а английский посол Арчибальд Кларк Керр признал, что он в курсе дела с «Аэрокобрами», но стал оправдывать их отправку в другое место тем, что эти 150 машин в руках англичан принесут «гораздо больше пользы общему делу союзников, чем, если бы они попали в Советский Союз».

Обещанного три года ждут?

США обещали прислать в 1941 году 600 танков и 750 самолетов, а послали первых всего 182 и 204, соответственно.

Та же история повторилась и в 1942 году: если советская промышленность выпустила в этот год более 5,9 млн. единиц стрелкового оружия, 287 тыс. орудий и минометов, 24,5 тыс. танков и самоходных орудий и 21,7 тыс. самолетов, то по ленд-лизу за январь-октябрь 1942 года было поставлено всего 61 тыс. единиц стрелкового оружия, 532 орудий и минометов, 2703 танков и самоходок и 1695 самолетов.

Причем с ноября 1942 года, т.е. в самый разгар битвы за Кавказ и Сталинград и проведения операции «Марс» на Ржевском выступе, поставки вооружений практически полностью прекратились. По информации историков (М.Н.Супрун «Ленд-лиз и северные конвои, 1941-1945 гг.», М., изд-во «Андреевский флаг», 1997), эти перебои начались уже летом 1942 года, когда немецкая авиация и подлодки разгромили печально знаменитый Караван PQ-17, брошенный (по приказу Адмиралтейства) британскими конвойными судами. Результат оказался катастрофическим: до советских портов дошло всего 11 из 35 судов, что и было использовано в качестве предлога для приостановки отправки следующего конвоя, который отплыл от британских берегов только в сентябре 1942 года.

© РИА Новости . Александр Капустянский / Перейти в фотобанкНа марше части Юго-Восточного фронта
На марше части Юго-Восточного фронта - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Александр Капустянский
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Новый Караван PQ-18 потерял по дороге 10 транспортов из 37, и очередной конвой был отправлен только в середине декабря 1942 года. Таким образом, за 3,5 месяца, когда на Волге шла решающая битва всей Второй мировой войны, в Мурманск и Архангельск пришло поодиночке менее 40 судов с ленд-лизовскими грузами. В связи с этим обстоятельством у многих возникло законное подозрение, что в Лондоне и Вашингтоне все это время просто выжидали, в чью пользу завершится сражением под Сталинградом.

Между тем, с марта 1942 года, т.е. всего через полгода после эвакуации из европейской части СССР более 10 тыс. промышленных предприятий, начался рост военного производства, которое уже к концу этого года превысило довоенные показатели в пять раз (!). Причем надо отметить, что 86% всей рабочей силы составляли старики, женщины и дети. Именно они в 1942-1945 годах дали советской армии 102,5 тыс. танков и самоходок, более 125,6 тыс. самолетов, более 780 тыс. артиллерийских орудий и минометов и т.д.

Не только оружие. И не только союзникам…

Шли по ленд-лизу и поставки, не относящиеся к основным видам вооружений. И тут цифры получаются и впрямь солидные. В частности, мы получили 2586 тыс. тонн авиационного бензина, что составляло 37% от произведенного в СССР в годы войны, и почти 410 тыс. автомобилей, т.е. 45% всего автотранспорта РККА (без учета трофейных автомобилей). Немалую роль сыграли и поставки продовольствия, хотя за первый год войны они были крайне незначительны, а всего США поставили примерно 15% мясных и прочих консервов.

А еще были станки, рельсы, паровозы, вагоны, радиолокаторы и другое полезное имущество, без которых много не навоюешь.

© РИА Новости . Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкРаздача продуктовых наборов по ленд-лизу
Раздача продуктовых наборов по ленд-лизу - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Анатолий Гаранин
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Безусловно, ознакомившись с этим внушительным списком ленд-лизовских поставок, можно бы искренне восхититься американскими партнерами по антигитлеровской коалиции», если не один нюанс: одновременно американские промышленные корпорации осуществляла поставки и в нацистскую Германию…

Например, нефтяная корпорация «Стандарт Ойл», принадлежавшая Джону Рокфеллеру-младшему, только по линии немецкого концерна «И.Г.Фарбениндустри» продала Берлину бензина и смазочных материалов на 20 млн. долларов. А венесуэльский филиал этой же компании ежемесячно отправлял в Германию 13 тыс. тонн сырой нефти, которую мощная химическая промышленность Третьего Рейха тут же перерабатывала в первоклассный бензин. Причем, драгоценным топливом дело не ограничивалось, и немцам из-за океана шел вольфрам, синтетический каучук и масса разных комплектующих для автомобильной промышленности, которыми германского фюрера снабжал его старинный друг Генри Форд-старший. В частности, хорошо известно, что на снабжение германского вермахту шло 30% всех автопокрышек, изготовленных на его заводах.

Что касается общего объема фордовско-рокфеллеровских поставок нацистской Германии, то полных сведений на этот счет нет до сих пор, поскольку это строжайшая коммерческая тайна, но даже то малое, что стало достоянием общественности и историков, позволяет понять, что торговля с Берлином в годы отнюдь не затихала.

Ленд-лиз — не благотворительность

Существует версия, что со стороны США ленд-лизовская помощь носила чуть ли не благотворительный характер. Однако при ближайшем рассмотрении и эта версия не выдерживает критики. Прежде всего, потому, что уже в ходе войны в рамках так называемого «обратного ленд-лиза» Вашингтон получил необходимого сырья общей стоимостью почти в 20% от переданных материалов и вооружений. В частности, из СССР были отправлены 32 тыс. тонн марганцевой и 300 тыс. тонн хромовой руды, значение которых в военной промышленности было крайне велико. Достаточно сказать, что когда в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции войск 3-го и 4-го Украинских фронтов в феврале 1944 года германская промышленность лишились никопольского марганца, то 150-мм лобовая броня немецких «королевских тигров» стала держать удар советских артиллерийских снарядов куда хуже, чем аналогичный 100-мм броневой лист, который стоял раньше на обычных «тиграх».

© РИА Новости . С. Баранов / Перейти в фотобанкТАНК ТАНКИСТЫ ОТДЫХ
ТАНК ТАНКИСТЫ ОТДЫХ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . С. Баранов
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Кроме того, за союзные поставки СССР расплачивался золотом. Так, только на одном британском крейсере «Эдинбург», который был потоплен немецкими подлодками в мае 1942 года, находилось 5,5 тонн драгоценного металла.

Значительную часть оружия и боевой техники, как и полагалось по договору ленд-лиза, Советский Союз по окончании войны вернул обратно. Получив взамен счет на круглую сумму в 1300 млн. долларов. На фоне списания ленд-лизовских долгов иным державам это выглядело откровенным грабежом, поэтому И.В.Сталин потребовал пересчитать «союзнический долг».

Впоследствии американцы были вынуждены признать, что ошиблись, но накрутили на итоговую сумму проценты, и окончательная сумма, с учетом этих процентов, признанная СССР и США по Вашингтонскому соглашению в 1972 году, составила 722 млн. зеленых. Из них 48 млн. были выплачены США при Л.И.Брежневе, тремя равными платежами в 1973 году, после чего выплаты были прекращены в связи с вводом американской стороной дискриминационных мер в торговле с СССР (в частности, пресловутой «Поправки Джексона-Вэника» — авт.).

Лишь в июне 1990 года, в ходе новых переговоров президентов Дж.Буша-старшего и М.С.Горбачева, стороны вернулись к обсуждению ленд-лизовского долга, в ходе которых были установлены новый срок окончательного погашения задолженности — 2030 год, и оставшаяся сумма долга — 674 млн. долларов.

© РИА Новости . Вячеслав Седов / Перейти в фотобанкНа Аляске открыт памятник летчикам - участникам перегона боевых самолетов из США в СССР в годы Второй мировой войны
На Аляске открыт памятник летчикам - участникам перегона боевых самолетов из США в СССР в годы Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Вячеслав Седов
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После распада СССР его технически долги были разделены на долги правительствам (Парижский клуб) и долги частным банкам (Лондонский клуб). Долг за ленд-лиз был долговым обязательством перед правительством США, то есть частью долга Парижскому клубу, который Россия полностью погасила в августе 2006 года.

По собственным оценкам

Президент США Ф.Д.Рузвельт прямо говорил, что «помощь русским — это удачно потраченные деньги», а его преемник в Белом доме Г.Трумэн еще в июне 1941 года на страницах «Нью-Йорк Таймс» заявил: «Если мы увидим, что Германиия побеждает, мы должны помогать России, а если верх будет одерживать Россия, мы должны помогать Германии, и пусть они, таким образом, убивают друг друга как можно больше»…

Первую официальную оценку роли ленд-лиза в общей победе над нацизмом, которая затем в разной интерпретации тиражировалась во многих энциклопедиях и научных работах, дал член Политбюро ЦК ВКП(б), председатель Госплана СССР Н.А.Вознесенский, который в работе «Военная экономика СССР в период Отечественной войны» (М., Госполитиздат, 1948) писал: «Если сравнить размеры поставок союзниками промышленных товаров в СССР с размерами производства промышленной продукции на социалистических предприятиях СССР, то окажется, что удельный вес этих поставок по отношению к отечественному производству в период военной экономики составит всего лишь около 4%».

© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкИосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль
Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Сами американские ученые, военные и чиновники (Р.Голдсмит, Дж.Херринг, Р.Джоунс) признают, что «вся союзная помощь СССР не превысила 1/10 советского производства вооружений», а общий объем ленд-лизовских поставок, с учетом знаменитой американской тушенки «Второй фронт», составила порядка 10-11%.

Более того, известный американский историк Р.Шервуд в своем знаменитом двухтомнике «Рузвельт и Гопкинс. Глазами очевидца» (М., «Иностранная литература», 1958), написанном в разгар холодной войны, цитировал Гарри Гопкинса, который сказал, что «американцы никогда не считали, что помощь по ленд-лизу является главным фактором в советской победе над Гитлером на Восточном фронте. Победа была достигнута героизмом и кровью русской армии».

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