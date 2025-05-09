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"Шёл солдат" – дрожащий голос Константина Симонова

"Шёл солдат" – дрожащий голос Константина Симонова - 09.05.2025 Украина.ру

"Шёл солдат" – дрожащий голос Константина Симонова

Полвека назад в канун 30-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, вышла довольно сильная документальная кинолента о подвиге простых солдат в годы Великой Отечественной. Фильм получился эмоциональным и проникновенным благодаря тому, что сценарий к нему писал сам Константин Симонов

2025-05-09T08:03

2025-05-09T08:03

2025-05-09T08:03

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Как военный корреспондент Симонов побывал на всех фронтах. В первые дни войны он вместе с нашими войсками отступал в Белоруссии и на Смоленщине (многое, что описано в его романе "Живые и мёртвые", он видел сам), участвовал в высадке советского десанта в Феодосию, стал очевидцем боев на Западном фронте, под Мурманском (Карельский фронт). Далее были операция "Марс", Ржевско-Вяземская операция, Курская битва, битва за Днепр. В 1944-45 годах выезжал в командировки и общался с бойцами, которые освобождали Украину, Румынию, Болгарию, Польшу, Германию, был свидетелем штурма Берлина и присутствовал при подписании Акта о безоговорочной капитуляции Германии.Симонов был автором громадного количества художественных произведений и сценариев. На основе его романа "Живые и мертвые" в 1964 году был снят одноимённый художественный фильм. Его, как и киноленту "Бессмертный гарнизон" (1956) о защитниках Брестской крепости (снятую по сценарию писателя), посмотрели десятки миллионов зрителей.В начале 70-х Константин Михайлович задумал фильм, который бы показал судьбу обычного фронтовика – его боевые будни, быт, мысли, переживания. Он знал тысячи историй солдат и офицеров Красной Армии, и знал, о чём следует создавать картину.Режиссёром стала Марина Бабак, которая до этого в 1972 году сняла вместе с Симоновым другой документальный фильм "Чужого горя не бывает", о войне во Вьетнаме и о том, как она перекликается с преступлениями немецких и итальянских фашистов. Кстати, её муж, уроженец Киева Владимир Бабак, как раз в это время в качестве генерального конструктора работал над созданием первого отечественного реактивного штурмовика Су-25 "Грач".Оператором картины стал Владимир Альтшулер, который до этого работал над такими документальными лентами, как "Самарканд – Бухара" (1964), "Композитор Тихон Хренников" (1967). Консультировал фильм дважды Герой Советского Союза генерал армии Павел Иванович Батов, с октября 1942 года и до конца войны – командующий 65-й армией. По хронике создателей фильма консультировали два легендарных военных кинооператора: Яков Николаевич Халип и Сергей Евтеевич Гусев.Голос за кадром принадлежит самому Симонову, с подачи которого фильм назвали кино-поэмой. Премьера киноленты состоялась 24 апреля 1975 года.Фильм состоит из 9 смысловых частей – глав. В первой части показаны фото солдат – кавалеров Ордена Славы, мы знакомимся с героями – бывшими солдатами, ещё живыми в 1975 году, представлена хроника 1941-45 годов, проходят солдаты, строй ополченцев. Далее зрители видят могилы солдат, женщину с ребенком у могилы, памятники погибшим солдатам вдоль дороги, стены памяти в Новосибирске и Волгограде. Таким образом, авторы фильма показали, какой ценой далась Победа, сколькими жизнями довелось заплатить, чтобы сломать хребет врагу.Во второй части зритель увидит памятники на могилах солдат, в том числе и неизвестным солдатам, Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Москве. Далее идёт хроника. Мелькают кадры, где немцы ведут огонь из пушки, смотрят в бинокль, ведут пленного и тут же яркий контраст – пленные немцы, разбитая свастика, Кейтель подписывает акт о капитуляции Германии. Показаны суровые фронтовые будни солдат – бойцы маршируют по разрушенному городу, сожженной деревне, грязной дороге, шпалам, тянут орудие, пилят бревна, переходят реку вброд, вытаскивают из грязи орудие. На вопросы Симонова отвечают полные кавалеры Ордена Славы.Например, гв. старший сержант Михаил Петрович Бадигин – командир орудийного расчёта 266-го гвардейского армейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. Он начал свой боевой путь наводчиком 45-мм орудия на Сталинградском фронте, получил ранение, провел полгода в госпиталях. В августе 1943 года в Харьковской области, командуя расчетом 57-мм орудия, подбил танк и снова был ранен. После госпиталя попал в 266-й гв. иптап (истребительно-противотанковый артиллерийский полк), где командовал расчётом 76-мм орудия. 8 августа 1944 года в боях у Магнушева, у Вислы, подбил с расчётом 3 танка и был снова ранен. Именно за эти бои был награждён орденом Славы III степени. Свой орден Славы II степени он заслужил в январе 1945 года в боях у Лодзи, когда орудие подавило 2 пулемёта, разбило 10 повозок и истребило отделение солдат. Наконец на подступах к Берлину расчет Бадигина подавил 5 пулемётов, вывел из строя два противотанковых орудия и истребил взвод солдат, за что сержант был награжден орденом Славы I степени.Командир отделения инженерной разведки 598-го отдельного сапёрного батальона (314-я стрелковая дивизия, 59-я армия, 1-й Украинский фронт) сержант Иван Терентьевич Чертков. В феврале 1944 года на берегах Нарвы из орудия он уничтожил 15 немцев (орден Славы III степени), в июне 1944 у Выборга восстановил мост, разминировал дорогу и лично снял 37 мин (орден Славы II степени), в январе 1945 года на Одере организовал переправу полков (орден Славы I степени).Интервью дали также командир орудия 829-го артиллерийского полка 211-й стрелковой дивизии 38-й армии, сержант Сулейман Алескер оглы Эльдаров, командир отделения 838-го стрелкового полка, 237-й стрелковой дивизии, 18-й армии, 4-го Украинского фронта старшина, Владимир Иванович Финогенов (30 марта 1945 года в бою за селение Прухна в Польше выбил врага из траншеи, расстреляв в упор 4 немцев и захватил пулемёт), командир орудия в танковом экипаже 59-й гвардейской танковой бригады, старший сержант Илья Михайлович Сергеев, старший разведчик-наблюдатель управления дивизиона 158-го гвардейского артиллерийского полка, 78-й гвардейской стрелковой дивизии, 5-й гвардейской армии, 1-го Украинского фронта, уроженец Полтавщины гвардии ефрейтор Николай Николаевич Шеремет.В третьей части синхронно отвечают кавалеры ордена Славы младший сержант Али Наджаф оглы Гусейнов, старший сержант Николай Фёдорович Щеканов (командир отделения моторизованного батальона автоматчиков 65-й танковой бригады), младший сержант Василий Павлович Волков (62-я гв. танковая бригада, 10-й гв. танковый корпус, 4-я гв. танковая армия). Орден Славы III степени сержант получил в боях за Львов, где Т-34 уничтожил до 10 гитлеровцев, 2 орудия, 4 пулемёта, 2 ДОТа и бронетранспортёр. За бои у польского г. Зорау в феврале 1945 года, где экипаж Т-34 уничтожил 10 солдат, 13 машин, ворвался на аэродром, наводчик был награждён орденом Славы II степени. В марте 1945 года экипаж Т-34 в боях у Моравицы поразил до 20 немцев, подбил 3 танка и 4 бронетранспортёра. 16 апреля экипаж танка переправился через реку Нейсе в районе города Мускау и вывел из строя 4 танка, штурмовое орудие, 7 бронетранспортёров и до взвода пехоты противника. Наводчика наградили орденом Славы 1 степени.Дальше в кадре опять военная хроника, солдаты едят в окопе, чинят одежду, бреются, моются. А далее вновь бои – атака, взрывы, похороны товарищей и вновь синхронно на голос диктора отвечают кавалеры ордена Славы.В четвертой части идет рассказ об учреждении ордена Славы, опять зритель видит фронтовые будни, показана транспортировка раненых, перевязки, ветераны рассказывают о ранениях. В частности, можно услышать рассказы заряжающего 76-мм орудия 56-го гвардейского стрелкового полка 19-й гвардейской стрелковой дивизии, гв. сержанта Таира Буркутбаевича Тастандиева, командира расчёта 76-мм пушки 172-го гвардейского стрелкового полка, гв. старшины Сергея Васильевича Терёхина (был тяжело ранен в Берлине).В пятой части показано "женское лицо" войны – женщины-санитарки, жёны и матери военнослужащих. В шестой части авторы картины показали "детское лицо войны", взаимоотношение солдат и детей – солдат сажает мальчика на танк, солдат кормит ребенка, солдаты помогают детям выйти из подвала.Интересен рассказ двух кавалеров ордена Славы – разведчика 1225-го стрелкового полка сержанта Василия Ильича Воробьёва (неоднократно ходил за линию фронта и брал пленных) и командира орудия 1071-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (11-й танковый корпус, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт), старшего сержанта Василия Савельевича Налдина. Налдин – один из 29 солдат, которые получили целых 4 ордена Славы. Свой первый орден III степени он, наводчик орудия, получил за декабрьские бои 1943 года у деревни Озаричи (Гомельская область), когда орудие подбило танк и вывел из строя отделение пехоты. Орденом Славы II степени уже командира орудия наградили за бои проведённые в июле 1944 года у д. Видомля, когда расчёт уничтожил танк, две автомашины, четыре пулемёта, две повозки, ликвидировал более полутора десятка вражеских солдат и офицеров. В ходе Бобруйской наступательной операции, расчёт сержанта отразил вражескую атаку на батарею и Налдина наградили орденом Славы II степени повторно. Наконец в боях за город Радом, в январе 1945 года, орудие сержанта подавило огонь миномётной батареи, 6 пулемётов и 2 ДЗОТов. Отважного артиллериста наградили орденом Славы I степени, он стал полным кавалером ордена Славы.Далее зрителю показывают панорамы Москвы, Новгорода, улицы Киева и Севастополя, прочие города. В седьмой части авторы фильма решили показать оружие Победы – Т-34. "Катюшу", самолеты и многочисленные немецкие трофеи. Ветераны дают интервью.Киевлянин Павел Тимофеевич Бабий – артиллерист-противотанкист. С 15 января 1944 года по 11 февраля 1944 года под Могилёв-Подольским, будучи наводчиком, подбил 4 автомобиля с грузом, тягач и подавил 6 пулемётов. В одном из боёв весь расчёт вышел из строя, и он один, раненый, одной правой рукой заряжал, наводил и стрелял. Подбил несколько танков. После перевязки вернулся к орудию, принял новый расчёт – это его первый орден Славы. С 17 июля по 6 августа 1944 года уже командир расчёта сержант Бабий в районе Дрогобыч а, отражая вражескую атаку, уничтожил 7 пулемётных точек и свыше взвода вражеских солдат – это второй орден.23 ноября 1944 года сержант Бабий при прорыве вражеской обороны у города Собранце подавил до 10 пулемётов и истребил несколько десятков вражеских солдат – после этого подвига стал полным кавалером. Его именем была названа школа в родном селе Жуляны.Уроженец Винницкой области Максим Степанович Бугайчук. В ночь на 15 декабря 1943 года его пулеметный расчёт сорвал вражескую разведку боем, истребил до взвода вражеских солдат – 1-я Слава. 25 июня 1944 года при прорыве сильно укреплённой вражеской обороны заменил, хоть и был контужен, выбывшего из строя командира взвода. Взвод под его командованием уничтожил 3-х вражеских снайперов, 15 автоматчиков и 7 взял в плен. Затем ночью, командуя отделением, переправился через Березину в районе города Бобруйск и вышел во вражеский тыл. Внезапным ударом бойцы обратили врага в бегство – 2-я Слава. 10 октября 1944 года, уже командуя миномётным расчётом, старшина Бугайчук корректировал миномётный огонь и подавил 2 орудия, 3 миномёта и 2 пулемётные точки. Одним из первых со своим расчётом форсировал реку Ожыц, прикрывал огнём переправлявшиеся подразделения – 3-я Слава.В восьмой части главное внимание – Парад Победы 1945 года. Ну и, наконец, финальная 9-я часть киноленты – награждение солдат на фронте и госпиталях, похороны солдата, солдаты в Берлине и у здания Рейхстага. Во всех девяти частях-главах – солдаты: на поблёклых чёрно-белых фотографиях, в кадрах хроники, в кадрах интервью, под памятниками на братских могилах. В фильме не только показаны их подвиги, но и солдатское житьё-бытьё, суровая окопная правда. Звучат и рифмованные строки Симонова – не только писателя и фронтового корреспондента, но и одного из самых знаковых поэтов той войны, они сопровождают кадры хроники. Когда он читает за кадром свои стихи, порою его голос явно дрожит – этот фильм для него был очень личным, он и сам и отступал, и наступал бок о бок с точно такими же солдатами-героями, некоторых сам хоронил.Кадры не хаотичны – они создают смысловую картину, описывают судьбу народа на большой войне через судьбы отдельных героев-солдат, главы фильма – словно этапы их жизни. Они – не супергерои из боевиков, а обычные люди, вчерашние трактористы, строители, рабочие. Но если послушать их, вдуматься в те подвиги, которые они совершали, все эти натужно надуманные голливудские герои просто блекнут перед их подвигом.

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2025

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

история, история ссср, великая отечественная война, кино, фильм, кинематограф, победа, 80 лет победы