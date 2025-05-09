https://ukraina.ru/20250509/radiovolny-vmesto-ratsii-kak-vengerskaya-grafinya-olga-batogova-smenila-razvedku-na-inoveschanie-1062771726.html

Радиоволны вместо рации: как "венгерская графиня" Ольга Батогова сменила разведку на иновещание

Радиоволны вместо рации: как "венгерская графиня" Ольга Батогова сменила разведку на иновещание - 09.05.2025 Украина.ру

Радиоволны вместо рации: как "венгерская графиня" Ольга Батогова сменила разведку на иновещание

1944 год. 19-летней девушкой она на парашюте была заброшена во вражеский тыл под легендой венгерской графини. А годом позже, после Победы, пришла работать в Дом радио, располагавшийся в Путинковском переулке, а позднее - на Пятницкой, в том самом здании, где сейчас находится наша редакция.

2025-05-09T07:15

2025-05-09T07:15

2025-05-09T07:15

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москва

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Некоторые страницы жизни женщины, переигравшей Гестапо, оживают в воспоминаниях ее невестки, Веры Анатольевны Батоговой, полвека посвятившей работе на радио..- Вера Анатольевна, что Ольга Владимировна рассказывала о своем детстве и семье?– Отец Ольги - Владимир Владимирович Перепёлкин (Перепёлка-Леваневский), якобы был из дворян, правда я такого документа не видела. Мать – Клавдия Ивановна. Они были из Бендер. В 1918 году Румыния захватила Бессарабию, и родители Ольги стали румынскими подданными. Так что Ольга Владимировна родилась в стране, которая после Первой мировой называлась Королевство Румыния. Несмотря на скромный достаток, отцу удалось устроить ее в привилегированный пансион для местной знати, где учили и светским манерам, и языкам, и всему на свете.В 1940 году Бессарабия вошла в состав СССР, а через год началась война.– Как Ольга попала в разведку?– Немцы наступали, семья эвакуировалась на Украину. Отец – убежденный коммунист, ушел на фронт.Мать и дочь заселилась в дом евреев, уехавших дальше, и местные говорили: "Вот тут евреи живут". Фашисты схватили обеих, чтобы отправить на расстрел, но они показывали и крестик, и иконы - доказывали, что православные. И их отпускали. И каждый раз ее мать выхватывала из расстрельной шеренги детей, говоря: "Это мой сын!", и так ребёнка спасала.Мимо их жилья проходили немецкие эшелоны: на восток - с вооружениями, на запад – с продовольствием. Ольга примкнула к партизанскому отряду, активно участвовала в его деятельности. Помню, она рассказывала, как им удавалось травить хлеб, шедший из Украины в Германию. Руководитель партизанской группы смелую и красивую девушку рекомендовал в разведшколу. И Ольгу отправили на учебу в Подмосковье. Около года с утра до ночи будущие разведчики учились стрельбе, языкам, всему, что было необходимо по легенде…- Что известно о ее работе во вражеском тылу? Какие эпизоды запомнились вам больше всего из ее рассказов?- Ольге была отведена неординарная задача – роль венгерской графини, румынки по происхождению. Румынский язык у неё был идеальный. Немецкий, английский знала - как положено. В 1944-м, когда закончилась ее подготовка, ей было всего 19 лет, но по легенде она была старше. В качестве денщика ее сопровождал австриец, майор, который попал к нам в плен и был перевербован. В Линце [второй по значению город Австрии] жила его зажиточная тётя, и якобы они ехали к ней после гибели графа-генерала.Ольгу и ее денщика сбросили с самолёта ночью в лесу, парашюты пришлось снимать с деревьев, а потом искать дорогу. И первый же попутный автомобиль оказался машиной Гестапо. "Денщик" (с 20-килограммовой рацией в чемодане) залез в кузов. Молодому нацистскому офицеру не пришло в голову проверить документы у красивой девушки. И вот, получается, разведчицу вместе с рацией забросили в город Линц сами гестаповцы.Легализовавшись, она вошла в высший свет как графиня, а там крупные военные, их семьи. Там разговоры. Она всё передавала сюда: кто, куда, как.Ольга Владимировна рассказывала о другой девушке из разведшколы, Фаине, которая тоже была заброшена в Линц. У Фаины была легенда прислужницы, но ее раскрыли. Избитую, полумёртвую девушку привели и на глазах Ольги пытали, следя за тем, какая будет реакция. Она, глядя на нее, лишь брезгливо бросила: "Фу"… Ольга говорила, что Фаина была очень хорошая девушка, ее гибель она страшно переживала.Ольга, хотя и была принята в обществе, но чувствовала, что со стороны Гестапо все время шли проверочки. Например, когда гестаповцы показали Ольге коня и назвали его имя – Орлик, наблюдая за ее реакцией. "Что такое "Орлик?" - удивленно сказала "графиня", ей "непонятно" было это слово.Ольга и на лошади умела скакать, и на мотоцикле ездить. Она смело устраивала авантюры: будто бы не справившись с управлением, врывалась в какой-нибудь склад, или на железной дороге могла что-то посчитать: какие эшелоны куда идут. То на мотоцикле прорывалась, то вроде как лошадь её понесла - вот этот Орлик, потому что надо было проникнуть за ворота и посмотреть, что там.Ей даже удалось сколотить небольшою группу тех, кто помогал ей в работе.Ольга Владимировна рассказывала еще про сцену на кладбище: она какому-то чину назначила там свидание, сама сзади подкралась с формалином. И пока немец был в беспамятстве, вытащила у него и сфотографировала важные документы, которые, конечно же, переправила в Москву. Ведь Ольга была ещё и радисткой. Во время частых налётов американской и английской авиаций она шла на чердак, сославшись на клаустрофобию. Объяснение было следующее: графиня однажды была засыпана во время бомбардировки и с тех пор избегает бомбоубежищ. Гестаповцы прятались, а она отбивала свои радиограммы. Послала их достаточно много.Её радиопередатчик запеленговали американцы, когда вошли в Линц. На предложение остаться у них работать она ответила отказом…С окончанием войны Ольга на мотоцикле проехала всю Европу и приехала в Москву.Свою роль она сыграла великолепно и ее работу высоко оценили. Рассказывали, что если бы она осталась в разведке – имела бы Звезду Героя. Но она ушла, видно, от этой работы тоже устаёшь. Война – это одно, а в мирное время зачем? Ольгу Владимировну наградили Орденом Боевого Красного Знамени. Говорили, что её работа разведчицей во вражеском тылу по эффективности могла быть приравнена к действиям целой дивизии.Вот такая история.- Как сложилась послевоенная жизнь Ольги Батоговой?- Родители ее по окончании войны вернулись в Бендеры - у них там был дом. А Ольга пришла работать на радио редактором в отдел выпуска Дирекции программ. Как-то раз к ней зашел сотрудник, чтобы сдать эфирные материалы, и она бросилась в его объятья, а он – в её. В.Гусев был руководителем отдела вещания на Венгрию, тоже разведчик. Оказывается, это был тот самый человек, который готовил её легенду. Он со своим отрядом в тылу врага пробивался к замку этого графа, зная, что того уже нет в живых. Расставляли там её фотографии. И почти весь отряд погиб. Но они это сделали. И немцы, желая проверить, не могли уличить Ольгу в обмане – в замке висели её портреты и фото.Ольга Владимировна лет тридцать здесь проработала, оставаясь просто редактором отдела, контролировавшего подготовку эфирных материалов. Существовал порядок: за 20 минут до эфира надо было предоставить все пленки, разложенные по коробкам со своими номерами и штампами – отдельно новости, отдельно рубрики и т.д. В отделе выпуска номера пленок обязательно записывали. Редактор следил за своевременным приходом, и чтобы всё было правильно оформлено… Но иногда выпускающие по разным причинам задерживались. Другие редакторы могли написать телегу: такой-то выпуск прокололся. А она ничего не писала - сама бежала в эфирную студию (не у всех было право прохода туда), и пока оператор расставлял на магнитофоны пленки, продолжала их оформление. И это при том, что в то время наше радио готовило передачи на 74-х языках народов мира… И покоя редактору выпуска не было ни днем, ни в ночную смену.Руководство считало, что у Ольги Владимировны не было высшего образования. И хотя она закончила элитный пансион, соответствовавший уровню филологического факультета, и в разведшколе она училась - её даже старшим редактором не сделали, хотя свою работу она выполняла прекрасно, языки знала - всё она знала. Не сделали. Это уже издержки наши.Кстати, когда я сама начала здесь работать – тут ещё Главлит был, любую писульку надо было принести - и сидит представитель Главлита, что-то красным карандашом подчеркивает, такой важный. Тут же работали ветераны, не журналисты, а у тех свои представления – враг, не враг. Ещё хорошо, что она избежала худшего. Те, кого могли американцы найти, кто из-за рубежа возвращался, с ними могли поступить... мы все знаем каким образом. Так что Ольге Владимировне ещё повезло: ей дали возможность жить и работать в Москве, в нашей, в те времена весьма закрытой и режимной, организации.- Какой она была на работе и в быту? Её странности, принципы, чувство юмора – что вас удивляло? Как война повлияла на Ольгу Владимировну?- На работе она была очень собранной и спокойной. Её любили, потому что она была глубоко порядочным человеком. Помогала людям справляться со своей работой, не унижала их, это было очень хорошо.А как она выступала! Когда в связи с юбилеями Победы в зале на девятом этаже у нас собрания проводились - люди вставали, даже мужчины плакали. Говорила она сильно, пламенно, честно… На радио работало много ветеранов, я их тоже знала. Например, её заведующим был Родин, связист. Её приятельница Людмила Леонидовна Попова была ночным бомбардировщиком. Найра Султановна Сыртланова - снайпером, она и по жизни была как снайпер, если что – прицелится – всё. Её боялись, тем более что работала она в отделе контроля, следила за содержанием передач. А Ольгу Владимировну не боялись, наоборот, все были рады, что она там работает: она не подведёт, в случае чего выручит. Такой характер.Но то, что помогло Ольге блестяще выполнить ее задачу в тылу врага, сыграло нехорошую роль в её частной жизни. Конечно, она с блеском работала в разведке, и слава ей великая за это! Но ведь война – очень страшная вещь: кто-то приходит без рук, без ног, или пьёт, или еще что-то. Прошлась она и по Ольге Владимировне, по ее характеру. Иначе откуда при ее очень хороших чертах – не подвести, помочь - у нее были очень непростые отношения в семье? У этой смелой, артистичной женщины, которая из любой ситуации могла красиво выйти, все трое детей держали на нее обиду. Среди гестаповцев можно быть графиней, королевой, кем хочешь, а дома это мешало... Может я ошибаюсь…– Как это стыкуется с тем, что на работе она была такой отзывчивой?– Трудно судить. Я полагаю, она талантливо играла на публику, знала, что создаёт образ. Но и дома она продолжала оставаться графиней.Первый брак Ольги Владимировны рано распался. Муж был танкист. Они познакомились во время войны. Из разведшколы она ездила к нему в Москву, потому что он здесь учился. Он тоже был молодой и в сражениях даже не успел поучаствовать. Но лихачил, выпивал, женщины к нему льнули. Она часто с обидой рассказывала, как мужа выручала: он попадал в какие-то неприятные ситуации, а она звонила своим знакомым генералам и просила помочь.В итоге развелись. Детям она запрещала общаться с отцом. По словам Ольги Владимировны, после расставания с мужем они жили очень бедно – даже чай пили из банок поллитровых. То, как получилось в семье, её очень травмировало. Многие годы Ольга Владимировна была одна, хотя ей наши комитетские мужчины симпатизировали: она интересная женщина, приятная в общении. Потом она вышла здесь замуж за Эдуарда Дятлова, английского диктора. Очень красивый голос, очень солидный мужчина, на него многие заглядывались. Ольга Владимировна была счастлива… Очень недолго – у Эдуарда обнаружили рак легких… Вспоминая любимого супруга, она говорила, что он произнёс: "Я ухожу на свою звезду" - и умер". Она умела красиво рассказать.Это была ее жизненная драма, но не трагедия. Она всегда была с высоко поднятой головой, всегда готова посмеяться. Из-за мелочей в отчаяние не впадала, разные нелепые ситуации с юмором воспринимала - сказывалось воспитание. Какое-то быдло обидеть её не могло.Я помню, очень смешно было, когда младший сын завел огромного добермана. Он уезжал на работу, и она гуляла с собакой (а она уже в возрасте была). Доберман ее сносил с лестницы и выскакивал на улицу. Пробегал тротуар и через газончик - прыг, и она за ним - прыг. Потом через заборчик - прыг, и она за ним - прыг. Наконец, пес успокаивался, и она с ним уже шла. Другая бы ворчала: "Вот, сын оставил здоровую собаку! Ходи за ней!" А она к этому относилась с юмором.Думаю, то, что она всегда была немножко графиней - недалеко от её характера. Мне кажется, такой надо родиться. И потом, она же смолоду получила воспитание в заведении, где из нее растили великосветскую даму. Она была красивая, смелая, умела за себя постоять. А в разведшколе окончательно отшлифовали из неё графиню. Никогда её запуганной, зашуганной я не видела.Жила Ольга Владимировна с детьми в двухкомнатной малогабаритной хрущевке в Измайлово, на 14-й Парковой. Когда ее матушка умерла, она забрала отца сюда, в Москву, чтобы он один не оставался. Родителей она любила.Первый инсульт у нее случился не очень сильный, а второй её уже добил: она несколько месяцев болела, очень тяжело, с парализацией. Умерла она в 1992-м году.- Вера Анатольевна, вы знали Ольгу Владимировну довольно хорошо. Какой совет, как вам кажется, она могла бы дать нынешнему поколению?- В своем воззвании к матерям она однажды написала: "Я выжила на войне, надеялась на счастливую жизнь детей. Но нет этого счастья – Афганистан, Чернобыль, другие горячие точки…" Я уверена, что она, как фронтовик, сказала бы в глобальном ключе: что война – это страшно, она калечит людей, и нужно делать все, чтобы её не было.P.S.: 2025 год. На третьем этаже здания Международного информагентства "Россия сегодня" на Пятницкой висит стенд "Они сражались за Родину". Среди портретов – фотография редактора Дирекции программ Иновещания Ольги Владимировны Батоговой. Разведчицы, которая на всю жизнь осталась "венгерской графиней".25 мая 2025 года ей исполнилось бы 100 лет.Подробнее об истории Московского радио - в материале Василия Стоякина "Говорит Москва! От Советского информбюро". Голос Москвы Юрий Левитан

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