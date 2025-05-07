"До Москвы они не дотянутся": Сорокин о том, почему Зеленский отказался от перемирия в честь Дня Победы
05:00 07.05.2025 (обновлено: 16:35 07.05.2025)
© РИА Новости . Григорий Дукор / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция военного парада к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Европа уламывает Зеленского на то, чтобы он продолжал отказываться от предложенного Россией трехдневного перемирия. Потому что в таких условиях она рискует полностью потерять контроль над ситуацией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
"Европе перемирие совершенно не нужно, потому что она попадает в ситуацию, когда мы начинаем банковать. Захотели – объявили перемирие, захотели – перешли в наступление", – подчеркнул Сорокин.
И в таких условиях Европа рискует полностью потерять контроль над ситуацией, добавил он.
"При этом сам киевский режим хотел бы на 9 мая куда-то бахнуть. Тут к гадалке не ходи. Понятно, что до Москвы они не дотянутся, но парады же проходят в десятке городов. В Краснодаре его уже отменили именно по этой причине", – указал Соркин.
То есть только Дональд Трамп может заставить Зеленского пойти на праздничное перемирие. Если же президент США займет выжидательную позицию, он откажется, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
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