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Прага 1945: немцы, чехи, власовцы и Красная армия

Прага 1945: немцы, чехи, власовцы и Красная армия - 07.05.2025 Украина.ру

Прага 1945: немцы, чехи, власовцы и Красная армия

5 мая 1945 года в Праге началось восстание. Чешская группировка вермахта насчитывала более 900 тыс. солдат, часть которых развернули против пражан. Из чешской столицы по радио понеслись просьбы о помощи. На них откликнулись подразделения, командовали которыми в том числе и украинцы. Вскоре они вступили в бой и с немцами, и... друг с другом

2025-05-07T08:27

2025-05-07T08:27

2025-05-07T08:27

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Первыми отправили помощь восставшему городу партизаны из соединения "Смерть фашизму" уроженца Приднестровья капитана Евгения Олесинского. Как только стало известно, что Прага восстала, Олесинский отправил туда один за другим два боевых отряда. С помощью местного населения партизаны собирали для пражан продукты, которые отвозили на трофейном автотранспорте по контролируемым ими дорогам.Вторым, кто откликнулся на призыв восставшей чешской столицы, стал… командующий единственной сформированной 1-й пехотной дивизией РОА (то есть власовцев), потомок казаков Сумского слободского казачьего полка, уроженец Курской губернии генерал-майор Сергей Буняченко.Весной 1945 года генерал Власов, понимая, что Третий рейх войну уже проиграл, начал отдавать своим войскам независимые от немецкого командования приказы. 28 марта на последнем заседании президиума Комитета освобождения народов России было решено отвести 1-ю дивизию РОА с Одерского фронта, где немцы принуждали её воевать против Красной Армии.Власов хотел сконцентрировать свою пехоту и формально также подчинявшийся ему 15-й Казачий кавалерийский корпус в одном месте: верхушка русских коллаборационистов искала возможности договориться с американцами и англичанами, чтобы те приняли их капитуляцию и не выдали потом СССР.Буняченко это решение полностью поддерживал, и 16 апреля дивизия, оголив фронт, отправилась в свой чешский "анабасис". В конце апреля она сконцентрировалась между чешским городком Будвайс (в наше время Ческе-Будеёвице) и австрийским Линцем. Попытки контактов со стороны Красной армии генерал отверг, зато охотно встретился с чешскими офицерами из недавно сформированной военной группы "Бартош", которая фактически приняла на себя подготовку к пражскому восстанию. По косвенным данным, встреча происходила вечером 2 мая 1945 года.Партизаны Олесинского знали, что в район их действий прибыло крупное соединение власовцев, но в бой с ним пока не вступали.3-я армия генерала Паттона уже подходила к Пльзеню, от которого до Праги было меньше 100 километров. Однако Буняченко не было известно, что, по утверждённым на Ялтинской конференции договорённостям, Чехию предстояло освобождать не союзникам, а Красной армии.Власов был против содействия восстанию. Он рассчитывал, что немцы всё-таки сумеют договориться с Англией и США и выступят против СССР единым фронтом, следовательно, надо было действовать с ними заодно.Буняченко его точку зрения не разделял, а потому Власов ушёл с военного совета 1-й дивизии РОА со словами: "если мои приказы больше не являются для вас обязательными, то мне здесь нечего делать".4 мая дивизия достигла окрестностей Сухомасти — села километрах в 20 от юго-западных окраин Праги. Здесь между Буняченко и представителями группы "Бартош" было подписано соглашение о помощи, существование которого многие современные историки отрицают.Итак, 5 мая пражане стихийно подняли восстание. Они взяли под контроль половину города, но на его окраинах располагались хорошо вооружённые немецкие боевые части. Разобравшись в ситуации, утром следующего дня немцы повели решительное наступление, и пражское радио начало просить о помощи всех, кто сможет её оказать.Дивизия Буняченко вошла в город с юго-запада ещё вечером 5 мая, горожане встречали их как освободителей. Чтобы не путать одетых в немецкую форму власовцев с немцами, группа "Бартош" посодействовала их снабжению триколорами.Боевые действия дивизии начались утром следующего дня. Буняченко атаковал аэродром Рузине, где базировались реактивные истребители Ме-262 и на который, как рассчитывали офицеры "Бартоша" и сам Буняченко, западные союзники вскоре должны были начать сажать свои транспортные самолёты. Аэродром захватили после длительных безрезультатных переговоров с немцами и последовавшего затем ожесточённого боя. Истребители, правда, власовцам захватить не удалось. Они улетели, "проутюжив" напоследок их порядки в нескольких штурмовках.В это время в районе пригородов Праги — Радотина и Збраслова, напоровшись на ожесточённое сопротивление бойцов ваффен-СС, которых поддерживали шесть "тигров", на юг вдоль Влтавы отходил разведотряд майора Бориса Костенко.Этот уроженец Чернобыля на самом деле являлся внедрённым к власовцам немецким агентом и, по совместительству, предавшим Родину бывшим следователем 5-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения лейтенантом НКВД Борисом Краснощёковым. Но тут уж так совпало, что пришлось и этому персонажу невольно повоевать за Прагу против своих недавних хозяев.Буняченко отправил на выручку разведчикам свой 1-й полк — эсэсовцев отбросили.Не все чехи были настроены к власовцам благожелательно. Против чрезмерно плотного сотрудничества с ними выступил Чешский национальный совет (ЧНС). Заместитель его председателя, коммунист Йозеф Смрковский, возражал, чтобы Буняченко самостоятельно представлял ультиматум государственному министру Богемии и Моравии Франку о незамедлительной немецкой капитуляции — для этого есть ЧНС.И тут власовский генерал-украинец заподозрил что-то неладное.Вскоре ему стало известно, что с разных сторон к Праге приближаются танковые армии трёх советских генералов — трёх украинцев: 3-я гвардейская танковая армия уроженца Харьковской области Павла Рыбалко, 4-я — потомка украинских иногородних крестьян на территории Войска Донского Дмитрия Лелюшенко (обе 1-й Украинский фронт) и 6-я уроженца Полтавской губернии Андрея Кравченко(4-й Украинский).А что Паттон? А Паттон взял Пльзен и остановился как вкопанный и двигаться вперёд не намерен, как ни уговаривают его по радио военные из "Бартоша".И вот тут Буняченко понял, что обречён.7 мая 1-я дивизия РОА ещё наступала на центр Праги, но безуспешно, а уже в 23:00 командующий 1-й дивизии РОА отдал своим полкам приказ об отходе из города на запад. Утром 8 мая, прикрывая отступление дивизии, на юго-западной окраине города с войсками ваффен-СС вёл перестрелку только 2-й полк дивизии РОА, да и тот вскоре отошёл.7 мая партизаны капитана Олесинского задержали машину с власовским генералом — заместителем начальника штаба Вооружённых сил Комитета освобождения народов России уроженцем Бердичевского уезда Киевской губернии и бывшим полковником РККА Владимиром Баерским (псевдоним — Боярский). Тот на допросе ударил командира партизанского соединения стеком по лицу. Олесинский дождался, пока бывший советский полковник закончит давать свои показания, после чего приказал его повесить.На следующий день партизаны задержали ещё более крупную рыбу — штабную колонну РОА, в которой обнаружился начальник власовского штаба, бывший генерал-майор РККА Фёдор Трухин, власовский генерал, бывший полковник РККА Михаил Шаповалов и множество других офицеров-коллаборантов рангом пониже. Шаповалова партизаны расстреляли, а Трухина передали СМЕРШу.Намаявшись за 7 и 8 мая с чешскими повстанцами, число которых росло как на дрожжах, немцы в конце концов договорились с ЧНС, что отойдут из города на запад без боя.Однако полностью без боя захватчики уже отойти не успевали: утром 9 мая по их арьергардным подразделениям ударили передовые подвижные части 1-го и 4-го украинских фронтов.Первым ворвалась в Прагу "тридцатьчетвёрка" 1-го батальона 63-й гвардейской танковой бригады 10-го гвардейского Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса уроженца Сумской области гвардии лейтенанта Ивана Гончаренко. Вот что потом вспоминали члены его экипажа:"В третьем часу ночи вступаем в город. Все три машины идут по незнакомым улицам. Поперек одной из них — баррикада. Ликующие повстанцы вскакивают на броню, обнимают, целуют нас. (…) На наш танк пересел чех-проводник, который до этого был на машине нашего командира взвода. (…) По крутому спуску двигались мы к Влтаве, чтобы захватить мосты и не дать отступающим гитлеровцам их разрушить. Наш танк на подходе к реке оказался головным. И вот здесь, вблизи Манесова моста, мы приняли последний бой".Танк попал в засаду немецких самоходок и был подбит, погиб командир танка, члены экипажа и проводник были ранены. Позже они отчитались о трёх уничтоженных самоходках."И всё же враг не успел взорвать мост. Командир роты старший лейтенант Владимир Полегенький (уроженец Полтавской области. — Авт.) вскоре со всей ротой подошел к мосту, разгромил здесь противника и устремился через мост к центру города".Далее бои продолжались где-то до середины дня, но особой ожесточённостью они не отличались — немцы не стремились удержать город, они хотели только побыстрее удрать из него на запад, чтобы сдаться там более лояльно (как им казалось) настроенным американцам.Всего в боях за Прагу с 5 по 9 мая 1945 года погибли приблизительно 1500 чешских повстанцев, 300 солдат 1-й дивизии РОА, 30 солдат Советской армии, 1000 солдат вермахта и СС, 4000 мирных жителей. В боях на подступах к городу сложили голову ещё 662 советских военнослужащих.Есть в этих сухих цифрах и украинский взнос, самой яркой иллюстрацией которого является пражская улица имени Ивана Гончаренко (Gončarenkova), которая до сих пор остаётся в чешской столице в целости и сохранности. Будем надеяться, что, несмотря ни на что, этот факт останется неизменным.P.S.: А что Буняченко? Он сумел осуществить свой план и сдался американцам. Всё вышло идеально – американцы его передали в СССР, где он был повешен вместе с Власовым.

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