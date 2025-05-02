https://ukraina.ru/20250502/shturm-berlina--vozmezdie-ili-osvobozhdenie-1062567405.html

Штурм Берлина – возмездие или освобождение?

Штурм Берлина – возмездие или освобождение? - 02.05.2025 Украина.ру

Штурм Берлина – возмездие или освобождение?

23 апреля 1945 года начался штурм Берлина войсками 1-го Белорусского, а затем и 1-го Украинского фронтов. Практически все советские солдаты и офицеры мечтали об этом дне, чтобы отомстить за своих погибших родных и друзей, за разрушенные города и села. Но по складу души русского человека, на мирных немцев эта месть не распространялась

2025-05-02T08:03

2025-05-02T08:03

2025-05-02T08:03

история

история

история ссср

берлин

ссср

иван конев

иосиф сталин

красная армия

ввс

1945

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060550016_0:137:3081:1870_1920x0_80_0_0_ddc17993dbee013a28450431aa16fac1.jpg

Советские соединения приблизились к городским окраинам, и в дело вступили "зенитные башни", неуязвимые для советских снарядов и бомб. Советским частям приходилось обходить их стороной, форсировать каналы – Тельтов, Ландвер, судоходный Берлин-Шпандауэр и реки Шпрее и Хафель.Ещё повезло, что из-за неразберихи (а может это умышленно сделали немецкие патриоты) из Берлина эвакуировали огромное количество взрывчатки, в результате чего значительную часть мостов враг разрушить просто не смог. Тем не менее, часть их всё же взорвали, особенно на подступах к городу, и потому большую роль в переправе войск сыграли катера Днепровской речной флотилии. Пехоту они перевозили сами, пушки и танки буксировали на плотах.Начало штурма совпало со сменой командования обороной Берлина. 23 апреля Гитлер по доносу об оставлении оборонительных позиций без приказа приказал расстрелять командира 56-го танкового корпуса Гельмута Вейдлинга. Тот приехал к фюреру в бункер, чтобы объясниться и доказать свою невиновность. В результате вместо расстрела генерала назначили оборонять Берлин. По свидетельствам очевидцев, когда он вышел от Гитлера, произнес оставшуюся в истории фразу: "Я бы предпочел, чтобы меня расстреляли".Поскольку в восточных и южных секторах Берлина жило много рабочих, среди которых были симпатики левых (коммунисты и социалисты), немецкие солдаты столкнулись с враждебным отношением к себе гражданского населения. В некоторых случаях по ним открывали огонь немецкие подпольщики-коммунисты. Швед-эсэсовец из разведбатальона 11-й панцер-гренадерской дивизии СС "Нордланд" Эрик Валлен вспоминал:"Прямо посреди Герман-плац по нам ударила пулемётная очередь, пули со скрежетом прошлись по крыше бронетранспортёра. Это германские коммунисты вместе с какими-то вооруженными бандитами обстреливали нас из пулемётов, украденных у фольксштурма. Примчались солдаты другого подразделения СС, заняли дом на противоположной стороне площади и стали обстреливать крышу из пулемётов. Еще кто-то ворвался в дом, занятый коммунистами и поджег его. Затем солдаты спустились и стали ждать у дверей, пока комми либо сгорят, либо все-таки выползут наружу. Впрочем, тогда их просто повесили бы на ближайшем фонарном столбе".В уличных боях проявилась нехватка пехоты – немецкие фаустники пробирались по незащищенным тылам или флангам и атаковали советскую бронетехнику и тыловые части. Часть самоходчиков и танкистов вынуждена была сражаться в пешем строю. Кроме того чтобы защитить себя от "фаустпатронов", которые стали для танкистов настоящим кошмаром, на бронетехнику стали наваривать панцерные сетки кроватей, какие-то металлические решётки, уже тогда создавая прообразы современных "мангалов".Во всех советских соединениях были созданы хорошо показавшие себя штурмовые группы. Они, как правило, состояли из нескольких десятков автоматчиков, сапёров, огнемётчиков, нескольких орудий, нескольких танков и САУ. Такие группы выбивали противника из отдельных зданий, очищали улицы. По многоэтажным домам, в которых засел противник, прямой наводкой били танки, орудия, САУ и даже реактивные миномёты.Огромную роль в штурме сыграли сапёры – с вражескими баррикадами плохо справлялись даже снаряды больших калибров, поэтому их приходилось чаще всего подрывать, в минных полях надо было проделывать проходы. При штурме зданий сапёры проделывали в их несущих и внутренних стенах проломы, когда взрывчаткой, а когда и кирками и ломами. Иногда, чтобы не штурмовать простреливаемую улицу, в соседнем здании делались сквозные проходы, и препятствие обходилось через него. Чтобы не штурмовать дома использовались также тяжелые фугасные огнемёты, которые просто выжигали врага.В ближних тылах советских частей орудовало много переодетых в гражданское вражеских солдат или бойцов фольксштурма, которые изначально носили гражданскую одежду. Приходилось значительную часть бойцов отвлекать на эвакуацию населения в тыл и фильтрацию мужской его части. Для прикрытия от действий снайперов и таких "ряженых" мирных граждан в отдалении за штурмовыми группами следовали группы пулемётчиков, автоматчиков и снайперов.Советское командование выделяло отдельные подразделения, которые вели бои исключительно в ночное время, чтобы противник целые сутки находился под прессингом.25 апреля видя, что войска продвигаются медленно и не могут сломить сопротивление врага, советское командование обрушило на противника мощные удары ВВС, но это лишь увеличило удобные для обороны завалы и создало ещё больше проблем для продвижения техники. Местами под удары ВВС попали и советские части.Вообще, значительные потери советские части несли от дружеского огня, так как нередко в боях заходили в чужие полосы наступления, или при смыкании кольца выходили лоб в лоб двигавшимся навстречу силам из соседних армий, а то и фронтов. Особенно часто такое происходило с подразделениями 3-й гв. танковой и 28-й общевойсковой армий 1-го Украинского фронта, которые наступали к центру Берлина с юго-западной стороны. Самовольство маршала Конева привело к тому, что маршал Жуков обратился 29 апреля к Сталину, чтобы тот определил зоны действия в Берлине армий 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. В результате практически весь Берлин был "отдан на откуп" 1-му Белорусскому фронту.Тем временем командование обороной Берлина проводило тотальную мобилизацию среди мужского населения – в бой бросали даже подростков 13-14 лет, пожарных, полицейских, военных строителей, рабочих предприятий и даже женские подразделения. Воздушным путём в Берлин прибывали курсанты и новобранцы Кригсмарине.26 апреля части 8-й гв. армии смогли выбить противника с последнего аэродрома – Темпельхоф, куда по воздуху могли поступать подкрепления и боеприпасы. Немцы создали ударную группу, в состав которой вошли подразделения 11-го разведбата СС, 24-го панцергренадерского полка СС "Данмарк", штурмового батальона "Шарлемань", танковой дивизии "Мюнхенберг" (200-400 панцергренадеров и танки), танки и САУ 11-го танкового батальона СС, "тигры" 503-го тяжелого танкового батальона СС. Группа атаковала советские соединения, которые сами приготовились к атаке аэропорта, и поэтому внезапного удара не получилось. В ходе боёв немецкие самоходки ошибочно обстреляли французских эсэсовцев из батальона "Шарлемань", 10-15 из них даже погибли. В ответ французы сожгли самоходку из фаустпатронов. В сухом остатке отбить аэропорт врагу так и не удалось.27 апреля войска 2-й гв. танковой армии 1-го Белорусского фронта встретились западнее Берлина с войсками 3-й гв. танковой армии 1-го Украинского фронта – город был полностью окружён. К 28 апреля главные очаги сопротивления оставались в центре: вокруг зенитной башни Фридрихсхайн, у центральной площади Берлина Александер-плац, возле Управления полиции, у площадей Шпиттельмаркет, Лейпцигерплац, в Анхальтском вокзале, парке Тиргартен с правительственным кварталом и в Зоологическом саду с ещё одной зенитной башней, на Музейном острове на реке Шпрее.Понимая, что город обречён, 29 апреля Гитлер позволил своим войскам прорываться из города, но категорически запретил капитулировать. Сам он на следующий день покончил жизнь самоубийством.В ночь на 29 апреля войска 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии захватили мост Мольтке через Шпрее в квартале Моабит и стали продвигаться к Рейхстагу, но первые попытки захватить его не увенчались успехом – немцы установили у Рейхстага довольно много артиллерии и прочно засели в самом здании. Бойцы 150-й и 171-й стрелковых дивизий вели бои за Рейхстаг до 2 мая.В уличных боях советским войскам достаточно много проблем создавали "королевские тигры" – немецкие (чаще всего эсэсовские) экипажи ставили свои машины таким образом, что атаковать их приходилось в лобовую проекцию, где 76-мм и 85-мм советские пушки были бессильны.Практически до самой капитуляции гарнизона Берлина, немцы удерживали позиции в парке Тиргартен. 1 мая гарнизон Берлина сделал последнюю попытку вырваться из города – группа войск под командованием бригадефюрера СС Монке попыталась пробиться через позиции 3-й ударной и 2-й гв. танковой армий и понесла большие потери. Из ловушки городских развалин смогли вырваться буквально несколько сотен бойцов без тяжелого вооружения. 2 мая гарнизон Берлина капитулировал.Не менее интенсивные бои шли на флангах Берлина. Советские войска смогли блокировать в лесах юго-восточнее вражеской столицы 9-ю немецкую армию и, по максимуму использовав ВВС и артиллерию, разгромить её. По данным 1-го Украинского фронта было уничтожено 196 танков и штурмовых орудий, 130 бронетранспортеров, около 600 орудий и минометов, до 2000 единиц автотранспорта, захвачено 190 танков и штурмовых орудий, 86 бронетранспортеров, 750 орудий и гранатометов, 7 600 автомашин, 111 паровозов, 112 различных складов и много другого военного имущества.Не смогла пробиться к Берлину и 12-я армия генерала Вальтера Венка, которая наступала с западного направления. В итоге к союзникам через Эльбу смогли переправиться только 60 тыс. немецких солдат и офицеров из почти миллионной группировки.А вот для 2-й польской армии попытка прорваться южнее Берлина к Дрездену обернулась катастрофой – у Баутцена немцы, собрав мощный ударный кулак (включая дивизию "Герман Геринг"), нанесли контрудар, в результате которого поляки потеряли более 17 000 военнослужащих (5000 убитыми). Немалые потери были и в 52-й армии, но это никак не повлияло на общую ситуацию на Восточном фронте.В ходе Берлинской операции советские войска потеряли более 360 000 военнослужащих, из них 81 000 убитыми и пропавшими без вести, 2108 орудий и минометов, 1997 танков и САУ, более 900 самолетов. Немцы потеряли практически всю боевую технику, которая была задействована в сражении, 92 000 – 100 000 убитыми, более 480 000 пленными. Погибло более 125 000 гражданских. В ходе штурма Берлина советские войска израсходовали громадное количество боеприпасов. Только 8-я гв. армия с 14 апреля по 3 мая выпустила 283 160 мин и 325 020 снарядов.Битва породила немало мифов, многие из которых западными историками созданы на ровном месте. Один из таких – о сотнях изнасилованных красноармейцами немок. Немецкие историки Хальке Зандер и Барбара Йор, проводя различные манипуляции с подсчётами женского населения города, пришли к выводу, что весной-осенью 1945 года в Берлине жертвами насильников стали в среднем 110 000 немок (7%). Далее авторы распространили полученные проценты по всей Восточной Германии и получили цифру в 1,9 млн. изнасилованных. Цифра настолько прижилась, что попала в книгу известного британского историка Энтони Бивора. Однако все эти подсчеты не более, чем умело скомпилированная и распространенная антисоветская, а затем и антироссийская пропаганда.Во-первых, советские солдаты в основной своей массе продолжали следовать евангелистским моральным устоям, в том числе и потому, что, выбросив религиозную часть, в СССР при воспитании широко продолжали пропагандировать этические нормы христианского учения. Чего не скажешь о немецких нацистах, которые никакими этическими нормами на оккупированных территориях себя не ограничивали.Во-вторых, за изнасилования и издевательства над мирным населением в Красной Армии, в отличие от вермахта, расстреливали. За этим строго следили комиссары подразделений, которые к 1945 году стали называться политруками, и наиболее сознательные бойцы.В докладе военного прокурора 1-го Белорусского фронта от 5 мая 1945 года говорится о 72 случаях изнасилования немецких женщин в период с 22 апреля по 5 мая. Несомненно, их было больше – в условиях штурма невозможно к каждому солдату приставить по милиционеру. Но речь может идти максимум о сотнях случаев – изнасилования не были в Красной Армии массовым явлением.Это современные западные исследователи накладывают матрицу собственного этического восприятия жизни и морали своих дедушек, на чуждого и непонятного им советского солдата. А тот, на самом деле, проявил чудо христианского прощения, совершил настоящий моральный подвиг. Вместо того, чтобы сделать с немцами то, что они делали с женами, матерями, детьми, отцами этих солдат, те их спасали из огня, кормили, эвакуировали в тыл. Да, город был разрушен, но не потому, что это делалось намеренно, а из-за идиотского упрямства немецкого командования, да и самого берлинского гарнизона, который даже в условиях полной бесперспективности сопротивления преступно продолжал приносить в жертву нацистской идее себя, собственных граждан и исторический центр своей столицы.Фигура воина-освободителя в Трептов-парке, где советский солдат прижимает к себе перепуганную немецкую девочку, это не выдумки кровавой советской пропаганды. Это реальная иллюстрация настоящего отношения советских солдат-богатырей к освобождаемому ими (а не захватываемому, как это сегодня пытаются изобразить) населению немецких городов. Сибиряк Николай Масалов, послуживший для скульптуры Вучетича прототипом, действительно, рискуя жизнью, спас 3-летнюю немецкую девочку, мать которой скончалась от ран. А был ещё белорус старший сержант Трифон Лукьянович, также спасший девочку во время городских боев и погибший от ранений 29 апреля 1945 года – какая-то нацистская сволочь, хоть и видела, что он спасает ребенка, прошила его очередью.Как это похоже на современных украинских нацистов, убивающих мирных жителей при бегстве с оставляемых территорий только за то, что те смеют не бежать вместе с ними. И как по-прежнему по-евангелистски, с истинным человеколюбием ведут себя наши солдаты. В Мариуполе они без раздумий отдавали оголодавшим мирным жителям свои сухпаи (оставляли только кофе – настоящий допинг для них в тех условиях). В других местах они помогают эвакуироваться "мирняку" и не стреляют по нему, даже, если тот едет на украинскую сторону. Воистину, история сделала 80-летний круг, и мы снова вернулись к ситуации, когда русский солдат совершает моральный подвиг, а весь мир не может и не хочет его понять, и только очерняет, приписывая ему тёмные стороны своей души. Души ли?

https://ukraina.ru/20250419/berlinskaya-nastupatelnaya--80-let-nachalu-vozmezdiya-1062552174.html

https://ukraina.ru/20250420/1062342623.html

https://ukraina.ru/20240802/1056640059.html

https://ukraina.ru/20250501/1045736817.html

https://ukraina.ru/20241228/1060020378.html

берлин

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, берлин, ссср, иван конев, иосиф сталин, красная армия, ввс, 1945, маршал жуков, великая отечественная война, вторая мировая война, штурм, 80 лет победы, адольф гитлер, сс