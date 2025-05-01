https://ukraina.ru/20250501/samoubiystva-natsistskikh-liderov-ot-gitlera-do-geringa-1062889194.html

Самоубийства нацистских лидеров: от Гитлера до Геринга

Самоубийства нацистских лидеров: от Гитлера до Геринга - 01.05.2025 Украина.ру

Самоубийства нацистских лидеров: от Гитлера до Геринга

В начале мая 1945 года в Берлине советские войска обнаружили в Берлине трупы Адольфа Гитлера и Йозефа Гёббельса, которые покончили жизнь самоубийством. Позже тем же путём позже пошли Генрих Гиммлер и Герман Геринг

2025-05-01T16:00

2025-05-01T16:00

2025-05-01T16:00

история

история

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30 апреля 1945 года части Красной армии начали бои в районе правительственного квартала и имперской канцелярии в Берлине, неподалеку от в подземного бункера, в котором скрывался Адольф Гитлер со своими приближёнными. Как позже оказалось, именно в этот день Гитлер и ставшая накануне его официальной женой Ева Браун покончили жизнь самоубийством. А 1 мая 1945 покончила с собой чета Йозефа и Магды Гёббельс, которая предварительно убила шестерых своих детей.Однако выяснилось это не сразу. 2 мая 1945 года в яме возле бункера Гитлера советские военные обнаружили трупы мужчины и женщины с обгоревшими золотыми значками нацистской партии на остатках одежды, и двумя пистолетами системы Вальтер с разорвавшимися в них от огня патронами. Рядом с женщиной был также найден золотой портсигар с надписью на внутренней стороне "A. Hitler 1943".Характерная форма головы мужского тела с резко выпирающим назад затылком и заметно выдающейся вперед верхней челюстью вкупе с обгоревшим протезом и остатком ортопедического ботинка на правой ноге не оставила сомнений у хорошо знавших его при жизни свидетелей: перед ними был труп рейхсминистра пропаганды Йозефа Гёббельса. В пользу версии о том, что рядом с ним находится труп Магды Геббельс, говорили свидетельские показания: свой золотой портсигар Гитлер за несколько дней до самоубийства подарил именно ей.На следующий день, 3 мая 1945 года, при осмотре помещений бункера советские военные контрразведчики сделали ещё более страшную находку: в одной из спален они обнаружили на кроватях трупы шести детей – пяти девочек и одного мальчика в ночных рубашках. В комнатах чувствовался резкий запах миндаля, характерный для цианистого калия. Начальник личной охраны Геббельса Вильгельм Эккольд, врач рейхсканцелярии Гельмут Кунц и другие свидетели опознали в трупах детей Йозефа и Магды Гёббельс. Данные судебно-медицинских исследований подтвердили версию о причине их смерти – их отравила собственная мать.Из показаний врача рейхсканцелярии Гельмута Кунца от 7 мая 1945 года:"Когда мы вышли из рабочего кабинета, в передней в этот момент сидели два не известных мне военных лица, один в форме "Гитлерюгенда", форму второго не помню, с которыми Гёббельс и его жена стали прощаться, причём неизвестные спросили: "А вы как, господин министр, решили?" Гёббельс ничего на это не ответил, а жена заявила: "Гауляйтер Берлина и его семья останутся в Берлине и умрут здесь". Простившись с указанными лицами, Гёббельс возвратился к себе в рабочий кабинет, а я вместе с его женой пошёл в его бункер".В передней комнате жена Гёббельса взяла из шкафа шприц, наполненный морфием, и вручила Кунцу, после чего вместе с ним зашла в детскую спальню. В это время дети уже лежали в кровати, но не спали. Жена Геббельса объявила: "Дети, не пугайтесь, сейчас вам доктор сделает прививку, которую сейчас делают и детям, и солдатам".С этими словами она вышла из комнаты, а Кунц остался один в комнате и приступил к впрыскиванию морфия детям. "Процедура впрыскивания продолжалась примерно 5 минут, после чего я снова вышел в переднюю, где застал жену Гёббельса, которой заявил, что нужно обождать минут 10, пока дети заснут, и одновременно я посмотрел на часы – было 20.40 1 мая", – свидетельствовал врач.Спустя 10 минут жена Гёббельса вошла в спальню к детям, где пробыла минут пять, каждому из них вложила в рот по раздавленной ампуле цианистого калия. Вернувшись в переднюю в удрученном состоянии, она заявила: "Всё кончено". После этого Магда Гёббельс вошла в кабинет мужа и сказала ему: "Умирать здесь в подвале не будем", на что тот ответил: "Конечно, мы пойдем на улицу в сад".Жена возразила: "Мы пойдем не в сад, а на площадь Вильгельма, где ты всю свою жизнь работал" (площадь Вильгельма находится между зданиями имперского министерства пропаганды и рейхсканцелярии). Именно там Йозеф и Магда Гёббельс сами приняли цианистый калий. Позже их трупы были свалены охраной рейхсканцелярии в яму, где раньше похоронили двух собак, на которых испытывал яд Адольф Гитлер.Труп же самого Гитлера был обнаружен только 5 мая 1945 года. "5 мая в саду имперской канцелярии сотрудниками ОКР "Смерш" 79-го СК 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта в воронке от авиабомбы были обнаружены сильно обгоревшие трупы мужчины и женщины. Трупы находились в трёх метрах от входа в бомбоубежище и засыпаны слоем земли. 8 мая 1945 года было готово заключение судебно-медицинского исследования трупа мужчины, предположительно принадлежащего Гитлеру.Согласно заключению экспертов, наличие в полости рта остатков раздавленной стеклянной ампулы, явный запах горького миндаля и результаты судебно-химического исследования внутренностей с обнаружением цианистых соединений (…) позволяет прийти комиссии к заключению, что в данном случае смерть наступила в результате отравления цианистыми соединениями", – указано в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ. Центр к 80-й годовщине со дня самоубийства нацистского вождя опубликовал архивные документы с показаниями ближайших соратников Гитлера.В документах указывается, что опергруппы "Смерш" задержали несколько человек из ближайшего окружения Гитлера. Речь о командующем обороной Берлина генерале артиллерии Гельмуте Вейдлинге, личном представителе ВМС при ставке Гитлера вице-адмирале Гансе Фоссе, начальнике имперской службы безопасности группенфюрере СС Гансе Раттенхубере, старшем камердинере фюрера, штурмбаннфюрере СС Хайнце Линге, и личном адъютанте Гитлера Отто Гюнше.Линге, по показаниям ранее арестованных лиц из ближайшего окружения Гитлера, был первым из тех, кто зашёл в апартаменты Гитлера после его самоубийства. Так, на допросе 11 мая 1945 года группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Раттенхубер сказал:"В 16.00 30.4.1945 г. после того, как мною были проверены посты, я пришёл в бетонированное убежище фюрера. Штурмбаннфюрер Линге сообщил мне, что фюрера уже больше нет в живых, и что сегодня он, Линге, выполнил самый тяжёлый приказ в своей жизни. [...]Линге сообщил мне, что ему сегодня Гитлер приказал выйти из комнаты и если в течение 10 минут он ничего не услышит, снова войти в комнату и выполнить его приказ. Так как в это время он положил пистолет Гитлера на стол в передней, то мне стало понятным, что он подразумевал под самым тяжелым приказанием фюрера, и откуда возникло пятно крови на ковре. На основании изложенного я пришел к выводу, что по истечении десяти минут после отравления Гитлера Линге застрелил его".После того, как Гитлер принял яд, Линге сделал контрольный выстрел ему в голову, чтобы героизировать его смерть, тем самым показав, что фюрер ушел из жизни как солдат. В ходе следствия сам Линге всё время настаивал на том, что фюрер покончил жизнь выстрелом себе в висок, хотя судмедэкспертиза и доказала, что Гитлер и Ева Браун умерли от отравления цианистым калием.29-30 декабря 1945 года, уже находясь в Бутырской тюрьме в Москве, Хайнц Линге написал собственноручные показания "Дополнения к вопросу о самоубийстве Гитлера". В них, в частности, было сказано:"Причины, побудившие Гитлера покончить самоубийством: 1) совершенно бессмысленно продолжать борьбу, 2) боязнь Гитлера попытаться прорваться из Берлина, 3) плохое физическое состояние Гитлера, которое не могло уже вынести никаких лишений, а также мания величия, которая не позволяла Гитлеру преклониться перед победителем и вступить с ним в переговоры".Линге также специально опроверг конспирологическую версию о том, что из бункера якобы вынесли тело двойника Гитлера, а сам фюрер тайно бежал. По его словам, "двойник Гитлера не мог покончить самоубийством, потому что: 1) у Гитлера не было двойника, 2) покинуть помещение Гитлеру было невозможно, так как из помещения был только один выход".Стоит отметить, что ещё 10 мая 1945 года была допрошена помощница личного зубного врача Гитлера, профессора Хуго Блашке, – Кете Хойзерман. А 11 мая дал показания зубной техник Фриц Эхтман, изготовлявший зубные протезы для Гитлера."Оба свидетеля дали подробные описания зубов Гитлера по памяти. Характерные признаки мостов, коронок и зубных пломб точно совпали с записями в зубной стоматологической карте и рентгеновскими снимками, имевшимися в распоряжении следователей "Смерш". Каждому из них по отдельности предъявили для опознания челюсти, изъятые из мужского черепа. Хойзерман и Эхтман без колебаний признали, что челюсти принадлежат рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру".То, что советские военные в мае 1945-го обнаружили именно труп Гитлера, причём отравленного цианистым калием, подтверждают также исследования, проведённые в марте и июне 2017 года известным французским антропологом Филиппом Шарлье. Шарлье изучил фрагменты челюсти Гитлера, хранящиеся в Центральном архиве ФСБ России, и сравнил их с рентгеновскими снимками черепа Гитлера, находящимися в США. Французский ученый, исследовав фрагменты челюстей, нашел на них следы цианистого калия, и убедился, что зубы на 100% совпадают с прижизненными рентгеновскими снимками Гитлера.Самоубийство двух других нацистских лидеров – рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и рейхсмаршала Германа Геринга, бывшего официального наследника Гитлера на посту рейхсканцлера Германии, – не вызывает никаких сомнений, ибо зафиксировано оккупационной администрацией западных союзников в Германии.Знаковым для обоих персонажей стало 23 апреля 1945 года. В этот день Гиммлер встретился в Любеке с одним из руководителей Международного комитета Красного Креста, шведским графом Фольке Бернадотом. Представившись "временным руководителем Германии", он заявил собеседнику, что через несколько дней Гитлер будет мёртв. Небезосновательно надеясь, что британцы и американцы вместе с остатками вермахта начнут войну против СССР, он попросил передать Дуайту Эйзенхауэру, что Германия желает сдаться западным союзникам.В тот же день, опираясь на закон от июня 1941 года, которым Геринг был официально назначен наследником Гитлера на случай его смерти или в том случае, если он по какой-либо причине окажется не в состоянии выполнять свои обязанности "даже на короткий срок", рейхсмаршал попросил у фюрера разрешения возглавить Германию. Геринг объявил, что если не получит ответ к 22 часам, то будет считать это согласием, но к тому времени он был арестован отрядом СС по обвинению в государственной измене, помещён в замок близ Берхтесгадена и лишён всех государственных постов.А вот об измене Гиммлера фюрер узнал только 28 апреля, и отданный им приказ об аресте рейхсфюрера СС так и не был выполнен. В завещании, составленном 29 апреля, за день до самоубийства, Гитлер объявил Гиммлера и Геринга предателями. Гиммлер также был снят со всех партийных и государственных должностей и исключён из партии, однако официальный преемник Гитлера, гроссадмирал Карл Дёниц, подтвердил это решение только 6 мая 1945 года.К тому времени Гиммлер уже распустил свой штаб и готовился скрыться. 11 мая 1945 года он с документами на имя унтер-фельдфебеля вермахта Генриха Хицингера в сопровождении небольшой группы соратников на четырёх автомашинах покинул Фленсбург на севере Германии, и направился на юг, не определив конечного пункта. Вечером 21 мая Гиммлер и двое остававшихся с ним помощников (друг детства врач Карл Гебхардт и личный секретарь Рудольф Брандт) были задержаны в британской зоне оккупации. Через два дня Гиммлера доставили в следственный лагерь для гражданских лиц под Люнебургом (Нижняя Саксония).Вечером 23 мая 1945 года допрос Гиммлера проводил дежурный офицер. Процедура проходила в рутинном порядке, однако Гиммлер назвал своё настоящее имя, после чего его срочно доставили в штаб 2-й британской армии в Люнебурге. Во время медицинского осмотра Гиммлер раскусил спрятанную во рту капсулу с цианидом и рухнул на пол, через 15 минут был установлен факт смерти. Его тело было захоронено в неотмеченной на планах могиле неподалёку от города, местонахождение которой неизвестно до сих пор.В свою очередь, Герман Геринг сдался американским войскам 8 мая 1945 года. В качестве главного военного преступника он был привлечён к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге, где являлся самым важным подсудимым. Геринг был приговорён к смертной казни через повешение, контрольная комиссия трибунала отклонила его прошение о замене смертной казни через повешение расстрелом.Казнь была назначена на 2 часа ночи 16 октября 1946 года в тюрьме Нюрнберга, дату и время держали в строжайшем секрете и от приговорённых, и от прессы. Но около 23:00 15 октября Геринг был найден мёртвым. В его рту были обнаружены осколки стекла, военные медики определили отравление цианистым калием. В обстановке секретности тело Геринга было кремировано в Мюнхене вместе с остальными приговорёнными по решению трибунала.Сам Геринг в оставленном у постели письме коменданту тюрьмы, американскому полковнику Эндрюсу, утверждал, что капсула с ядом находилась у него с момента ареста (все нацистские лидеры в последние дни войны действительно имели при себе стандартные стеклянные ампулы с цианистым калием, которые Гитлер раздал даже своим секретарям и стенографистам).Эта версия многие годы вызывала сомнения, а в феврале 2005 года появилась новая. Тогда 78-летний Герберт Ли Стиверс из Калифорнии, служивший охранником в Нюрнбергской тюрьме в 1946-м, заявил в интервью газете Los Angeles Times, что именно он передал Герингу ампулу с ядом по просьбе знакомой немецкой девушки Моны, полагая, что это лекарство. По словам Стиверса, "его использовали", и он просто хочет "восстановить историческую справедливость".

https://ukraina.ru/20250430/sudba-gitlera-fsb-rassekretila-dokumenty-o-ego-smerti-i-poslednikh-dnyakh-tretego-reykha-1062860578.html

https://ukraina.ru/20230219/1043656035.html

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https://ukraina.ru/20250429/operatsiya-voskhod-solntsa-kak-amerikantsy-veli-separatnye-peregovory-s-gitlerovtsami-1062545417.html

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