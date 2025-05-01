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Жозеф Котин: "композитор" танковой брони

Жозеф Котин: "композитор" танковой брони - 01.05.2025 Украина.ру

Жозеф Котин: "композитор" танковой брони

Создателям советских танков столкновение на поле боя украинских и российский танк могло привидеться разве в страшном сне. Т-34 рождался в Харькове, а ленинградские тяжёлые танки разрабатывались выходцами с Украины. Потом те и другие работали на Урале. К их числу относился главный конструктор танков КВ и ИС Жозеф Яковлевич Котин

2025-05-01T08:02

2025-05-01T08:02

2025-05-01T08:02

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Будущий конструктор родился 10 марта 1908 года в городе Павлоград Екатеринославской губернии в семье рабочего Якова Антоновича Котина. В честь прадеда со стороны материи – поляка, его назвали Жозефом. Но это было позже. Сначала-то мальчика звали Зелик и в этом нет ничего удивительного, поскольку по национальности он был… Как тогда говорили – "греком".В 1920 году семейство переехало в столицу советской Украины город Харьков. Жозеф закончил там школу и в 15 лет пошёл работать на завод, уже через год он был слесарем пятого разряда. Тогда же проявились его задатки изобретателя – он сконструировал тиски новаторской конструкции.Три кода Котин работал и одновременно учился на вечернем рабочем факультете, а затем поступил в Харьковский технологический институт. Здесь в комитете комсомола проявились и его организаторские способности.Как отличника учёбы в августе 1929 года 21-летнего третьекурсника направили ленинградскую Военно-техническую академию им. Ф.Э. Дзержинского. Он попал на самый первый курс нового бронетанкового отделения, которое через год стало факультетом механизации и моторизации РККА. Жозеф Яковлевич впоследствии вспоминал: "я слушал выступления С.М. Кирова, К.Е. Ворошилова, В.К. Блюхера, М.Н. Тухачевского. Нам было прочитано немало интересных докладов и лекций по разным вопросам в самых различных областях знаний".Спали курсанты на Васильевском острове в парадном зале бывшего Меншиковского дворца, который превратили в казарму. Вскоре Котин возглавил комсомольскую организацию факультета а затем и вступил в партию. В то время подобные шаги были залогом быстрого карьерного роста.В 1931-м году учёба закончилась. Свой дипломный проект Котин защищал в присутствии командарма 1-го ранга Михаила Николаевича Тухачевского. Выпускник получил высшую оценку и звание военного инженера танковых войскВ академии не захотели терять талантливого выпускника и оставили при собственном конструкторское бюро (далее – КБ), в котором Котин проработал следующие шесть лет. Уже через год его факультет перевели в Москву и выделили в отдельную Военную академию механизации и моторизации РККА имени И.В. Сталина (ВАММ). На следующие девять предвоенных лет она стала одним из главных центров танковой конструкторской мысли страны. Здесь Котин, под началом которого уже через месяц после назначения трудились 15 человек, работал над созданием оснащённого 152-мм пушкой 80-тонного танка, который не пошёл в серию, снегоочистителя для гусениц, оборудования для подводного вождения танков и принципов беспарашютного десантирования на воду плавающих танкеток Т-37А.В академии Жозеф женился на боевой девушке Насте Поклоновой, что во многом предопределило его судьбу – она была дочкой старого большевика, который знал лично наркома обороны маршала Ворошилова ещё по луганскому подполью. Кроме того, Настя стала одной из первых женщин-танкистов, и её муж не мог не попасть в поле зрения Климента Ефремовича.Тем временем в советской танковой промышленности начались массовые чистки. В 1935 и 36-м годах проводились большие манёвры, которые выявили низкое качество советских танков – они массово выходили из строя. Полетели головы руководителей и конструкторов главных танковых предприятий, и в первую очередь Ленинградского Кировского завода (ЛКЗ) – бывшего легендарного Путиловского, оплота Революции. В мае 1937 года Котина назначили на должность главного конструктора его танкового конструкторского бюро СКБ-2. Заместителем у него стал работать… приёмный сын Ворошилова Пётр Климентьевич.Первой задачей стала ликвидация недоработок в конструкции серийного трёхбашенного среднего танка Т-28. Главным инженером по этой теме Котин назначил своего талантливого однокашника по ВАММ Афанасия Семёновича Ермолаева. "Узкие" места были выявлены, недостаточно прочные узлы усилены, и КБ приступило к работе над перспективными новыми танками.В ноябре 1937 года Автобронетанковое управление РККА (далее – АБТУ) утвердило требования к новому тяжёлому танку, которому предстояло заменить в войсках устаревший пятибашенный Т-35. Требовалось создать трёхбашенную машину весом 50-60 тонн с бронированием в 45-75 мм, вооружённую одной 76-мм, двумя 45-мм пушками, двумя пулемётами ДК (Дегтярёв крупнокалиберный) и шестью ДТ (Дегтярёв танковый). Первоначально планировалось доверить его разработку харьковским конструкторам с завода №183, где вскоре будет разработана легендарная "тридцатьчетвёрка". Но на то время предприятие было обескровлено и деморализовано репрессиями среди конструкторского состава, и потому работу эту доверили СКБ-2 Котина и КБ ленинградского танкового завода №185.Макет предполагаемого танка показали Сталину. Котин потом вспоминал, как он снял с макета одну из деревянных башен и сказал: "нечего делать из танка "Мюр и Мерилиз"! (Так назывался один из дореволюционных московских универмагов* – Сталин его использовал вместо современного слова "шапито"). "Сколько я снял?" Котин тут же сообщил: "Три тонны". "Обратите их на усиление броневой защиты".В результате на ЛКЗ создали опытный танк СМК, название которого расшифровывалось как Сергей Миронович Киров. Завод №185 свой прототип назвал попроще – Т-100. Однако кроме 2-башенной версии новой машины коллектив Котина по собственной инициативе сконструировал ещё один танк – однобашенный. Он был вооружён 76-мм орудием, с ним была спарена 45-мм пушка и имелся курсовой пулемёт.Работы завершили в разгар Зимней войны в Финляндии, и все три танка вместе с заводскими экипажами отправились испытываться в боевые условия, на фронт, на Карельский перешеек.Этот бой, который произошёл 17 декабря, для СМК стал первым и последним – танк подорвался на противотанковой мине. Эвакуировать такую махину, да ещё и из-под огня, было банально нечем. В результате экипаж танка вывезли на машине конкурентов – Т-100. Однобашенный танк, который носил название КВ – Климент Ворошилов, показал себя отлично. Его двигатель В-2К, созданный харьковскими конструкторами из КБ репрессированного Константина Фёдоровича Челпана, оказался выше всяких похвал. Танк было решено пустить в серию, только отказаться от спаренной с орудием главного калибра 45-мм пушки, а заменить её на второй пулемёт.Война с Финляндией показала, что Красной Армии не хватает самоходных штурмовых орудий. Тогда был разработан танк КВ-2, вооружённый 152-мм танковым орудием. Так как требовалось, чтобы танк мог вести огонь с довольно большими углами наклона орудия, башня у него получилось высокой, в противном случае казённик упирался бы в пол башни. Машина стала тяжелее на 4,5 тонны, её масса достигла 52 тонн. За создание этих танков Котину присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". Также наградили и директора ЛКЗ Исаака Зальцмана, который в кратчайшие сроки наладил серийное производство обоих танков. К 22 июня 1941 года было изготовлено 386 КВ-1 и 199 – КВ-2.Перед самой войной советская разведка получила, как потом выяснилось, ошибочную информацию, будто бы у немцев появились тяжёлые танки, превосходящие по своим параметрам новые КВ. СКБ-2 приступило к разработке ещё более защищённых и лучше вооружённых танков Т-150, Т-220, КВ-3, КВ-4, КВ-5. Первые три даже успели сделать в металле, но с началом войны все работы над новыми танками остановились.Вскоре выяснилось, что ничего даже близко похожего на КВ-1 и КВ-2 у немцев нет. Опытные образцы отправили на фронт, а завод начал эвакуацию в Челябинск, где ещё в мирное время практически успели запустить сборочное производство танков КВ. Кроме ЛКЗ в Челябинск в июле начали вывозить Ижорский металлургический комбинат, он делал для КВ и других танков броню. В сентябре сюда же из Харькова перевезли завод №75, который делал танковые дизели. Один за другим прибывали всё новые, и новые заводы и вскоре в Челябинске собрался весь замкнутый цикл производства танков, который неофициально стали называть Танкоградом. Официально же Челябинский тракторный завод получил название Кировского, или сокращённо ЧКЗ. Завод возглавил Зальцман, Котин – его танковое КБ.На новом месте Жозеф Яковлевич и его конструкторы приступили к совершенствованию конструкции танков КВ и к созданию на их шасси новых машин. Была создана экспериментальная САУ КВ-7, в неподвижной рубке которой размещались сразу три орудия – одна 76-мм пушка и две 45-мм. Машина в серию не пошла – сразу три орудия оказались ненужным излишеством, вскоре от идеи многоорудийных машин отказались полностью. Зато в серию, хоть и небольшую, пошёл огнемётный танк КВ-8, было сделано сразу 102 единицы.Для уменьшения массы танка КВ подчинённые Котина создали машину, у которой бронирование в 75 мм сохранялось только в лобовой проекции, бортовая и кормовая браня становилась тоньше. Танк получил название КВ-1с (скоростной). Со временем башню для него стали делать литой с более сглаженными углами. Также танк получил новую коробку передач, так как старая оказалась крайне ненадёжной. Правда и новая, хоть и была лучше, но всё равно продолжала вызывать нарекания.Были сделаны два танка КВ-9 со 122-мм гаубицей в башне и 135-мм лобовой бронёй, но в серию машина не отправилась.В марте 1942 года Котин продавил решение о создании экспериментального танкового завода №100 на базе довоенного опытного производства ЧТЗ, у которого были собственные кузница, сталеплавильная печь, вагранка, участок формовки и литья чугунных и стальных изделий, а также модельный цех и лаборатория. Пока его возглавил бывший однокашник конструктора по ВАММ Ермолаев. Новый опытный завод занимался созданием новых танков, а КБ ЧКЗ по замыслу Котина должно было совершенствовать "старые". Руководил работами и там, и там Жозеф Яковлевич.КБ завода №100 приступило к созданию нового огнемётного танка КВ-12, но он тоже серийного производства не увидел – он ненамного превосходил по своим характеристикам КВ-8. Следующей разработкой стал экспериментальный средний танк с усиленным бронированием КВ-13, создание которого вылилось в появление совсем других машин. Фактически, проектируемый танк должен был соединить в себе подвижность Т-34 и уровень бронирования КВ-1, однако в конце концов выяснилось, что сделать это невозможно. Требовалось, чтобы броня выдерживало огонь 88-мм зениток, однако для этого она должна была достигать толщины в 120-мм. Это означало, что в любом случае танк будет весить больше заданных параметров.В декабре 1942 года под Ленинградом наши войска смогли захватить первые новейшие вражеские тяжёлые танки "Тигр", вооружённые 88-мм пушками. Их броня на дистанции свыше полукилометра была для 76-мм орудий наших "тридцатьчетвёрок" и танков КВ непробиваемой (орудия Ф-34 и ЗиС-5 имели одинаковую баллистику – фактически тяжёлый танк имел вооружение среднего). Сами же "Тигры" легко прошивали их с дистанций в километр и более. Эта ситуация вызвала в Москве серьёзную озабоченность – Сталин потребовал срочно что-то предпринять.Работы над КВ-13 активизировались. Лобовую броню танка довели до 120 мм, а толщину брони башни до 90-110. К тому времени новый танк получил индекс "ИС" – Иосиф Сталин. Одну опытную машину "Объект 233" вооружили 76-мм пушкой, вторую, "Объект 234", 122-мм пушкой У-11, однако первое орудие было недостаточным мощным, а второе не обладало нужной пробивной силой. В результате сконструированные танки остались в единственном экземпляре.Параллельно Котин принял участие в создании 152-мм САУ СУ-152 ("Объект 236"). Это была машина, созданная на базе шасси КВ-1с, которая потребовала минимальных переделок. Уже в январе первые самоходки-"зверобои" сошли с конвейера. "Зверобоями" их назвали, так как им предстояло охотиться на "тигров", к которым вскоре присоединились и немецкие "пантеры".Тем временем работы над созданием нового танка ИС продолжались. Оружейники разработали перспективное 85-мм орудие, которое разместили в доработанной башне новой машины. Так появился танк ИС, который выпустили совсем небольшой партией – всего 107 единиц.Первое своё боевое крещение ИС получили на Украине в Корсунь-Шевченковской битве. После окончания боёв Котин посетил 5-ю гвардейскую танковую армию генерала Павла Алексеевича Ротмистрова. Тот показал конструктору трофейный секретный приказ немецкого командования "избегать встречных боев с танками ИС и стрелять по ним только из засад и укрытий". Это было лучшее подтверждение эффективности машины, созданной командой завода №100. В июле 1944 года Котину было присвоено звание генерал-лейтенанта инженерно-технической службы.Через месяц с небольшим, 31 октября 1943 года, на вооружение был принят ИС-2, он же – ИС-122, по калибру орудия Д-25Т. Единственный недостаток – заряжание было раздельным, а потому ИСы стреляли довольно медленно.Вскоре производство танков КВ было полностью остановлено, их заменили ИС-2. Соответственно вместо СУ-152 ЧКЗ перешёл на производство ИСУ-152, которые делались на базе шасси новых танков. Также появилась самоходка ИСУ-122, вооружённая орудием соответствующего калибра. Все конструкторские работы по их созданию проводились под общим руководством Котина.28 июня 1943 года в Наркомате танковой промышленности последовали серьёзные перестановки. Зальцман, который возглавлял наркомат одновременно с директорством на ЧКЗ и Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле, где делалась основная масса Т-34, лишился всех постов кроме поста директора на ЧКЗ. Это было вызвано тем, что установленный Сталиным план по производству танков он не выполнил. Одновременно поста заместителя наркома и главного конструктора ЧКЗ лишился Котин. Он теперь оставался только директором опытного завода №100.Анализ боевых повреждений ИС-2 показал, что их литые лобовые бронедетали пробивались бронебойными снарядами 88-мм пушек "тигров" с дистанции 1000-1200 м, а 75-мм снарядами "пантер" – с дистанции 900-1000 м. Уже в апреле 1944 года заводу №100 поручили разработать новый танк ИС-3, который "тиграм" был бы не по зубам. В конструкторскую гонку включилось и КБ ЧКЗ, которым руководил теперь недавний подчинённый Котина Николай Леонидович Духов.Конструкторы Котина создали уникальный корпус танка, получивший от них название "нос с горбинкой", но оставшийся в истории известным как "щучий нос". Конкуренты же из СКБ-2 создали не имевшую на тот момент аналогов приплюснутую полусферическую башню. В результате было решено взять лучшее от обоих проектов, дорабатывать который доверили конструкторам Духова, то есть формально Котин потерпел поражение. Так появился танк ИС-3, который в боях Великой Отечественной войны участия не принимал, но произвёл фурор на совместном параде стран-победительниц в Берлине в сентябре 1945 года. С тех пор вполне вероятные советские танки на берегу Ла-Манша стали "ночным кошмаром" западных политиков.После окончания войны последовали работы над танком ИС-6, который проиграл сделанному и пущенному серию ИС-4 конструкторов ЧКЗ. ИС-7 оказался слишком тяжёлым, поэтому тоже в серию не пошёл.Филиал завода №100 в Ленинграде в 1949 году был реорганизован во Всесоюзный научно-исследовательский институт ВНИИ-100, директором которого стал Котин. Имея статус всесоюзного, институт получил полномочия выдавать рекомендации в масштабах всей танковой отрасли. Котин также вновь стал главным конструктором ЛКЗ.Последним тяжёлым танком, созданным при участии Котина стал Т-10. Он был принят на вооружение в 1953 году, когда Сталин уже умер, поэтому индекс "ИС" сменили на "Т". Десятка означала, что это был 10-й серийный тяжёлый советский танк, десятый и последний, так как началась эра основных боевых танков, которые по массе были средними, но по забронированности не уступали тяжёлым.Последним серийным танком, созданием которого руководил Котин, стал плавающий ПТ-76 ("Объект 740"). Его разработка велась в СКБ-2 ЧКЗ и ВНИИ-100 параллельно с проектированием и отладкой Т-10. На базе этого танка был вскоре создан плавающий бронетраспортёр БТР-50.Параллельно с проектированием военной техники КБ Котина работало и над созданием продукции гражданского назначения. К 1948 году для нужд лесной промышленности в Ленинграде был разработан трелёвочный трактор КТ-12, к 1957 году – антарктический вездеход "Пингвин", к 1964 году – знаменитый колёсный трактор "Кировец" К-700.С 1948 года Котин преподавал в Ленинградском политехническом институте, однако в 1968 году ему пришлось оставить и кафедру, и ЛКЗ, и Ленинград – он стал заместителем министра оборонной промышленности СССР и перебрался в Москву. Здесь 21 октября 1979 года прославленный конструктор окончил свой земной путь.* Сейчас в этом здании находится московский ЦУМ.

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Алексей Стаценко

история, история ссср, танки, иосиф сталин, ленинград, великая отечественная война, 80 лет победы