Власти заманивают украинских дезертиров обратно на фронт - 30.04.2025 Украина.ру
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Власти заманивают украинских дезертиров обратно на фронт
Власти заманивают украинских дезертиров обратно на фронт - 30.04.2025 Украина.ру
Власти заманивают украинских дезертиров обратно на фронт
Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий дезертирам до 30 августа добровольно вернуться на службу без последствий. Об этом 30 апреля сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко*
2025-04-30T13:01
2025-04-30T13:20
новости
украина
россия
алексей гончаренко
владимир зеленский
верховная рада
вооруженные силы украины
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"Военные, самовольно оставившие части, могут добровольно вернуться до 30 августа 2025 года. Рада проголосовала законопроект №13177. За – 282", - написал нардеп.Он добавил, что сейчас разрабатывается приложение "Армия", через которое военные смогут онлайн подать рапорт на возвращение в часть.Подробнее о дезертирстве - в материале "Зеленский может сколько угодно петушиться": украинский депутат рассказал о дезертирах и заградотрядах на сайте Укриана.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины

Власти заманивают украинских дезертиров обратно на фронт

13:01 30.04.2025 (обновлено: 13:20 30.04.2025)
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий дезертирам до 30 августа добровольно вернуться на службу без последствий. Об этом 30 апреля сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко*
"Военные, самовольно оставившие части, могут добровольно вернуться до 30 августа 2025 года. Рада проголосовала законопроект №13177. За – 282", - написал нардеп.
Он добавил, что сейчас разрабатывается приложение "Армия", через которое военные смогут онлайн подать рапорт на возвращение в часть.
Подробнее о дезертирстве - в материале "Зеленский может сколько угодно петушиться": украинский депутат рассказал о дезертирах и заградотрядах на сайте Укриана.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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