Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР - Мишустин - 30.04.2025 Украина.ру
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Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР - Мишустин
Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР - Мишустин - 30.04.2025 Украина.ру
Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР - Мишустин
Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР и готова продолжать конструктивное взаимодействие. Об этом заявил премьер РФ Михаил Мишустин на церемонии начала строительства автомобильного моста между двумя странами через реку Туманная с участием председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона в режиме видеоконференцсвязи
2025-04-30T10:47
2025-04-30T10:47
новости
россия
кндр
кремль
михаил мишустин
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"Хотел бы подчеркнуть, что мы высоко ценим наши дружественные, добрососедские отношения с Корейской народно-демократической республикой, с большой теплотой относимся к вашей стране и подтверждаем готовность к продолжению конструктивного взаимодействия, которое становится все прочнее из года в год", - сказал он.Он назвал большой честью быть сопричастным к возведению крупного объекта транспортной инфраструктуры "и в более широком смысле - к укреплению доверия, единства между нашими странами".Общая длина мостового перехода (с подъездными дорогами) - 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста - один километр. Длинна российской стороны составляет 424 метра, корейской - 581 метр. Ширина моста - 7 метров (две полосы движения). Ориентировочное время строительства - 1,5 года. Около мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска.О сотрудничестве двух стран - в материале Кремль указал на эффективность договора России и КНДР на сайте Украина.ру.
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новости, россия, кндр, кремль, михаил мишустин
Новости, Россия, КНДР, Кремль, Михаил Мишустин

Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР - Мишустин

10:47 30.04.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР и готова продолжать конструктивное взаимодействие. Об этом заявил премьер РФ Михаил Мишустин на церемонии начала строительства автомобильного моста между двумя странами через реку Туманная с участием председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона в режиме видеоконференцсвязи
"Хотел бы подчеркнуть, что мы высоко ценим наши дружественные, добрососедские отношения с Корейской народно-демократической республикой, с большой теплотой относимся к вашей стране и подтверждаем готовность к продолжению конструктивного взаимодействия, которое становится все прочнее из года в год", - сказал он.
Он назвал большой честью быть сопричастным к возведению крупного объекта транспортной инфраструктуры "и в более широком смысле - к укреплению доверия, единства между нашими странами".
Общая длина мостового перехода (с подъездными дорогами) - 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста - один километр. Длинна российской стороны составляет 424 метра, корейской - 581 метр. Ширина моста - 7 метров (две полосы движения). Ориентировочное время строительства - 1,5 года. Около мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска.
О сотрудничестве двух стран - в материале Кремль указал на эффективность договора России и КНДР на сайте Украина.ру.
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