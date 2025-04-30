https://ukraina.ru/20250430/rossiya-vysoko-tsenit-druzhestvennye-otnosheniya-s-kndr---mishustin-1062859462.html

Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР - Мишустин

Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР - Мишустин - 30.04.2025 Украина.ру

Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР - Мишустин

Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР и готова продолжать конструктивное взаимодействие. Об этом заявил премьер РФ Михаил Мишустин на церемонии начала строительства автомобильного моста между двумя странами через реку Туманная с участием председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона в режиме видеоконференцсвязи

2025-04-30T10:47

2025-04-30T10:47

2025-04-30T10:47

новости

россия

кндр

кремль

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052096584_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_5234dc8861cc189471a51be439581fe0.jpg

"Хотел бы подчеркнуть, что мы высоко ценим наши дружественные, добрососедские отношения с Корейской народно-демократической республикой, с большой теплотой относимся к вашей стране и подтверждаем готовность к продолжению конструктивного взаимодействия, которое становится все прочнее из года в год", - сказал он.Он назвал большой честью быть сопричастным к возведению крупного объекта транспортной инфраструктуры "и в более широком смысле - к укреплению доверия, единства между нашими странами".Общая длина мостового перехода (с подъездными дорогами) - 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста - один километр. Длинна российской стороны составляет 424 метра, корейской - 581 метр. Ширина моста - 7 метров (две полосы движения). Ориентировочное время строительства - 1,5 года. Около мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска.О сотрудничестве двух стран - в материале Кремль указал на эффективность договора России и КНДР на сайте Украина.ру.

россия

кндр

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, кндр, кремль, михаил мишустин