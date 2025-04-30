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"В бой идут одни "старики" – воплощённая мечта Леонида Быкова

"В бой идут одни "старики" – воплощённая мечта Леонида Быкова - 30.04.2025 Украина.ру

"В бой идут одни "старики" – воплощённая мечта Леонида Быкова

Через несколько лет после войны Леонид Фёдорович Быков ехал в вагоне-теплушке и там услышал песню "Смуглянка". Тогда для себя он решил, что, когда-нибудь он снимет фильм о войне, и обязательно в него войдёт эта песня. Почти через 30 лет так и произошло. 12 августа 1974 года фильм вышел в прокат

2025-04-30T08:32

2025-04-30T08:32

2025-04-30T08:32

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Ещё в 1944 году, в Краматорске, куда Быков с мамой вернулся из эвакуации, он попал на один из концертов "Поющей" эскадрильи 5-го гвардейского истребительного полка. Была у неё такая традиция: устраивать концерты на освобождённой территории силами собственного оркестра и хора. Их даже во время войны посещал сам Леонид Утёсов со своим джазовым оркестром и передал полку два истребителя Ла-5. Кроме того, еще в 1943 году, находясь в эвакуации, Быков умудрился, приписав себе два лишних года, поступить в лётное училище в Ойрот-Туре, куда в 1942 году эвакуировали 2-ю Ленинградскую школу военных лётчиков. Однако, спустя какое-то время, его обман раскрыли и отчислили из училища. В 1945 году он снова поступил, на этот раз во 2-ю спецшколу для лётчиков в Ленинграде, но с окончанием Великой Отечественной войны ее расформировали, и мечта Быкова так и не сбылась.Прошло много лет, Леонид Быков стал не только известным актёром, но и режиссёром. В 1969 году он переехал из Ленинграда в Киев и устроился на киностудию Довженко. Для себя молодой режиссер решил, что следующий его фильм будет посвящен лётчикам, и он приступил к воплощению своего замысла. Однако, путь к мечте оказался тернистым: студия требовала от режиссера работ в стиле "Максима Перепелицы", а он сам считал это отработанным материалом.Несмотря ни на что, Быков со сценаристами Евгением Оноприенко и Александром Сацким приступил к написанию сценария фильма. Основой для него послужили рассказы летчиков-ветеранов, которые Быков целенаправленно собирал, а также опубликованные мемуары героев прошедшей войны: дважды Героев Советского Союза А.В. Ворожейкина, В.Д. Лавриненкова и В.И. Попкова; трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба и гвардии полковника А.Л. Иванова.Так как для сценария использовался столь массивный объем информации, то совершенно невозможно сказать, кто послужил прототипом для того или иного героя. Фактически все летчики 2-й "поющей" эскадрильи, включая комэска капитана Титоренко, которого блистательно сыграл сам Леонид Быков, стали собирательными образами всех прототипов сразу.Когда сценарий был готов, его представили на суд редколлегии студии, и там он с треском провалился. Вердикт чиновников был неутешителен: в сценарии полностью отсутствует героизация и показана жизнь на фронте такой, какой она не могла быть на самом деле. Однако, как выяснилось позже, никто из "достопочтимых" судей к реальной фронтовой жизни никакого отношения не имел.Тогда Быков нашел выход, он стал зачитывать фрагменты сценария на своих выступлениях в различных воинских частях, в первую очередь лётных, и его расчёт оправдал себя. Ветераны, которые слышали его выступления, стали писать на киностудию письма, где высказывались, что в сценарии описано всё именно так, как оно и было на самом деле. Так, под давлением общественного мнения, студия решила всё-таки запустить фильм в производство. Однако чиновники затаили обиду: они вроде как и не мешали съёмочному процессу, но и не помогали, и денег выделили по минимуму, а плёнку намеренно дали черно-белую… от чего лента только выиграла.Получив "добро", Быков приступил к подбору актеров. Главную роль "Маэстро", капитана Алексея Титоренко, он изначально писал под себя.Роль механика Макарыча была написана под Алексея Смирнова, но чиновники наотрез отказывались его утверждать, так как за ним прочно закрепилось амплуа комедийного актера. Однако, Быкову всё-таки удалось их переубедить. На очередном "разборе полётов" он рассказал, что Смирнов прошёл всю войну и является дважды кавалером ордена Славы – кому ещё, как не ему, знать, как себя вели на фронте настоящие фронтовики. Этот аргумент убедил чиновников, и кандидатуру актёра утвердили. Завершающий эпизод картины, где Макарыч плачет над памятником, сняли на пробах и Смирнов попросил его не переснимать – он там не играл…На роль "Смуглянки" Быков утвердил актера Анатолия Матешко, но студия вдруг потребовала его для съёмок в другом фильме, и режиссёру пришлось срочно искать ему замену. В результате из группы студентов-первокурсников Киевского театрального института Леонид Быков в срочном порядке отобрал Сергея Подгорного.На роль "Кузнечика" режиссер изначально планировал Владимира Конкина, но тот был занят на съемках фильма Николая Мащенко "Как закалялась сталь". Как позже выяснилось, это было даже к счастью. Сценарий попал в руки начинающего актера Сергея Иванова и тот, по собственному признанию, просто влюбился в персонажа лейтенанта Александрова, "Кузнечика". Как позже говорил сам Иванов: "Я не верил в переселение душ, пока не прочёл сценарий "В бой идут одни "старики". Ведь это я, и только я, каким являюсь сейчас и каким себя ощущаю – тот "желторотик" из 1942-го… И это я, а не кто другой, пью свои первые в жизни "законные сто грамм" в окружении боевых друзей. И это я, а не кто другой, погибаю в бою, ещё не насмотревшись на небо…" И позже, когда Иванов узнал, что Быков уже набирает актёров, он подошёл к режиссёру и буквально напросился на роль. Уже потом Быков вспоминал, что Иванов, практически, стал четвёртым сценаристом фильма, так как он многое подглядел в его поведении.Остальных "Желторотиков" набрали все из того же Киевского театрального института. Кстати, там так и называли студентов-первокурсников,Когда вопрос с актёрским составом решился, встал вопрос с материальной частью, ведь какой фильм про летчиков без самолетов? И тут возникла новая проблема: оказалось, что в стране через 30 лет после победы не осталось ни одного Ла-5, на которых и летала знаменитая "Поющая", а единственный По-2 есть только в Польше. Тогда режиссер пошёл за помощью к маршалу авиации трижды Герою Советского Союза Александру Покрышкину, который в то время руководил ДОСААФ. Сначала заслуженный герой войны отнесся к просьбе Быкова без энтузиазма – на то время уже успели снять большое количество фильмов о военных лётчиках, и маршал относился к ним, мягко говоря, не очень – правды в них было мало. А тут ещё проект, в котором войны почти нет, какие-то поющие эскадрильи…Тогда Быков просто оставил сценарий на рабочем столе Покрышкина и ушёл. Уже на следующее утро в квартире Быкова раздался телефонный звонок и маршал только сказал: "Так оно всё и было. Я вам помогу".В результате ДОСААФ выделил для съемок четыре спортивно-пилотажных самолёта Як-18П и чехословацкий спортивно-пилотажный Zlin Z-326 "Акробат", внешне очень отдалённо похожий на немецкий Me-109. По-2 съёмочной группе выделил начальник Военно-воздушной академии им. Гагарина маршал авиации Сергей Руденко, он взял его из музея при академии. Самолёт был стареньким, но с работающим двигателем и резво передвигался по земле своим ходом. Кроме того, Покрышкин снабдил съёмочную группу лётным и техническим составом. С этого момента все, что касалось авиационной части съемок, было полностью обеспечено."Яки" не совсем соответствовали внешнему виду Ла-5. Для большего сходства им пришлось демонтировать передние стойки шасси, а на задней части фюзеляжа смонтировать хвостовое колесо, что соответствовало аэродинамической схеме отечественных истребителей времен войны. Для устойчивости в самолеты загрузили мешки с песком. Кроме того, их перекрасили в цвет "хаки", для удобства последующего "демонтажа" камуфляжа использовали простую гуашь. Когда после первого же дождика его смыло, в гуашь добавили клей. С тех пор камуфляж держался хорошо, но после съёмок еще какое-то время пилотам-спортсменам пришлось летать кому с проступающими бледными красными звездами, а кому и с чёрными немецкими крестами.Съёмки начались 22 мая 1973 года в павильоне студии Довженко, а в начале июня начали снимать эпизоды "на аэродроме", натурой для которого выбрали Придеснянский луг между селами Шестовица и Слабин Черниговского района Черниговской области.Во время съёмок Леонид Быков освоил запуск двигателя и разбег самолёта, поэтому все моменты старта снимали действительно с ним, а вот полёт – уже нет. Но режиссёр сидел во второй кабине, имитировал управление самолетом и воздушный бой. Однажды произошел несчастный случай: при разбеге Быков не заметил воронку от пиротехнического взрыва, и машина на полном ходу правым шасси влетела в яму. В результате самолет капотировал, то есть уперся винтом в землю. Быков пострадал не очень сильно, пара ссадин, а вот самолету потребовался ремонт. Правда, техники ДОСААФ исправили всё в течение дня.Молодые актёры вспоминали, что режиссёр просил их не заучивать роль, а именно проживать её. Как еще показать, что чувствует человек, который отправляется на задание и не знает: вернётся он, или нет? Наверное, именно поэтому фильм и получился по-настоящему живым, когда зритель буквально проживает каждую минуту вместе с героями ленты.По окончании монтажа в конце декабря 1973 года фильм показали в Госкино. На премьере присутствовали не только высокие чины украинского кинематографа, но и фронтовики, среди которых был и Покрышкин. Всем летчикам фильм очень понравился, а вот чиновникам – нет, и его положили на полку. Однако за ленту заступились зрители и ветераны, в числе которых был и член ЦК КПСС, главнокомандующий ВВС Главный маршал авиации Герой Советского Союза Павел Кутахов. Заступаться за картину лично ходил на приём к министру культуры Украины и дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Виталий Попков, который к тому же был консультантом картины. Окончательное решение выпустить фильм в широкий прокат приняли благодаря успеху "Стариков" на VII Всесоюзном кинофестивале в Баку, где картина Быкова получила две первые премии: за лучший фильм и за исполнение мужской роли, и специальный приз от министерства обороны СССР. Кроме того, его хорошо приняли и на фестивале в Колумбии.В массовый прокат "Старики" вышли 12 августа 1974 года. Уже к концу года лента собрала 44 миллиона 300 тысяч зрителей, заняв четвёртое место в прокате.Ну, а закончить эту статью хочется так же, как заканчивается фильм: "Не вернувшимся из боевых вылетов посвящается…"

https://ukraina.ru/20220108/1032868793.html

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Алексей Стаценко

история, история украины, история ссср, великая отечественная война, фильм, кино, кинематограф, 80 лет победы, ввс