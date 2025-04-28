Лавров озвучил условия урегулирования украинского кризиса - 28.04.2025 Украина.ру
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Лавров озвучил условия урегулирования украинского кризиса
Лавров озвучил условия урегулирования украинского кризиса - 28.04.2025 Украина.ру
Лавров озвучил условия урегулирования украинского кризиса
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo назвал условия, необходимые для урегулирования украинского кризиса
2025-04-28T11:37
2025-04-28T11:38
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"Исходим из того, что невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса в соответствии с декларацией о государственном суверенитете Украины 1990 года – одна из двух основ для окончательного и отвечающего интересам безопасности России урегулирования украинского кризиса. Вторая – это преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского – языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия", - сказал он.Как добавил министр, обязательным условием также должна быть отмена введенных против РФ санкций и международное признание российской принадлежности Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, Россия будет добиваться надежных гарантий от угроз, исходящих от НАТО, ЕС и "отдельных государств-членов на наших западных границах".Лавров также подчеркнул, что все обязательства со стороны Киева должны быть закреплены юридически, иметь механизмы обеспечения и иметь бессрочный характер.В этом же интервью он указал, что Россия остается открыта для переговоров по Украине, но "мяч" не на стороне Москвы, Киев пока не демонстрирует договороспособность.Подробнее о возможном урегулировании - в материале Петр Скоробогатый: "Этой весной мы ближе всего подошли к мирной сделке по украинскому кризису" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сергей лавров, киев, украина, нато, ес
Новости, Россия, Сергей Лавров, Киев, Украина, НАТО, ЕС

Лавров озвучил условия урегулирования украинского кризиса

11:37 28.04.2025 (обновлено: 11:38 28.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo назвал условия, необходимые для урегулирования украинского кризиса
"Исходим из того, что невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса в соответствии с декларацией о государственном суверенитете Украины 1990 года – одна из двух основ для окончательного и отвечающего интересам безопасности России урегулирования украинского кризиса. Вторая – это преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского – языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия", - сказал он.
Как добавил министр, обязательным условием также должна быть отмена введенных против РФ санкций и международное признание российской принадлежности Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
По его словам, Россия будет добиваться надежных гарантий от угроз, исходящих от НАТО, ЕС и "отдельных государств-членов на наших западных границах".
Лавров также подчеркнул, что все обязательства со стороны Киева должны быть закреплены юридически, иметь механизмы обеспечения и иметь бессрочный характер.
В этом же интервью он указал, что Россия остается открыта для переговоров по Украине, но "мяч" не на стороне Москвы, Киев пока не демонстрирует договороспособность.
Подробнее о возможном урегулировании - в материале Петр Скоробогатый: "Этой весной мы ближе всего подошли к мирной сделке по украинскому кризису" на сайте Украина.ру.
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