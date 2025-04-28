https://ukraina.ru/20250428/lavrov-ozvuchil-usloviya-uregulirovaniya-ukrainskogo-krizisa-1062796935.html
Лавров озвучил условия урегулирования украинского кризиса
Лавров озвучил условия урегулирования украинского кризиса - 28.04.2025 Украина.ру
Лавров озвучил условия урегулирования украинского кризиса
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo назвал условия, необходимые для урегулирования украинского кризиса
2025-04-28T11:37
2025-04-28T11:37
2025-04-28T11:38
новости
россия
сергей лавров
киев
украина
нато
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061585225_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_5c2c246b93098dd2880402e21dc213d0.jpg
"Исходим из того, что невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса в соответствии с декларацией о государственном суверенитете Украины 1990 года – одна из двух основ для окончательного и отвечающего интересам безопасности России урегулирования украинского кризиса. Вторая – это преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского – языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия", - сказал он.Как добавил министр, обязательным условием также должна быть отмена введенных против РФ санкций и международное признание российской принадлежности Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, Россия будет добиваться надежных гарантий от угроз, исходящих от НАТО, ЕС и "отдельных государств-членов на наших западных границах".Лавров также подчеркнул, что все обязательства со стороны Киева должны быть закреплены юридически, иметь механизмы обеспечения и иметь бессрочный характер.В этом же интервью он указал, что Россия остается открыта для переговоров по Украине, но "мяч" не на стороне Москвы, Киев пока не демонстрирует договороспособность.Подробнее о возможном урегулировании - в материале Петр Скоробогатый: "Этой весной мы ближе всего подошли к мирной сделке по украинскому кризису" на сайте Украина.ру.
россия
киев
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061585225_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_6a65cea7152c2d479ada8afdc3bf419b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сергей лавров, киев, украина, нато, ес
Новости, Россия, Сергей Лавров, Киев, Украина, НАТО, ЕС
Лавров озвучил условия урегулирования украинского кризиса
11:37 28.04.2025 (обновлено: 11:38 28.04.2025)
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo назвал условия, необходимые для урегулирования украинского кризиса