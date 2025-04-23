Решение о перемирии может быть принято уже на этой неделе — Бавырин
На этой неделе могут состояться теоретически ключевых событий по украинскому кризису. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
В ночь на 21 апреля истек срок пасхального перемирия в зоне украинского конфликта, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Украина, поначалу отвергнув инициативу Москвы, призвала продлить перемирие на 30 дней.
По словам собеседника издания, такой сценарий похож на то, что Москва “выбила” еще неделю переговоров. Бавырин пояснил, что президент США Дональд Трамп хотел не пасхального перемирия, а длительного перемирия на пасху сроком в месяц.
“То есть мы вроде бы и желание белодомовского сидельца удовлетворили, и свои интересы соблюли. А что касается того, чтобы продлить эти два дня хотя бы на месяц — этот вопрос будет решаться на этой неделе. На этой неделе могут состояться теоретически ключевых событий по украинскому кризису”, — заявил политолог.
Он также отметил, что американский лидер намерен добиться перемирия к 30 апрелю, когда его президентству стукнет сто дней, и будет давить на всех в духе "Давайте еще поднатужьтесь".
“А мы продолжаем вести игру, которую вели последние два месяца: "Если не будет перемирия ни на месяц, ни на дольше, то в глазах Трампа в этом должна быть виновата не Россия, а Украина", — добавил Бавырин.
Накануне стало известно о главных темах, которые всплывут на предстоящих переговорах. Кроме того, мировые СМИ и эксперты уже успели дать оценку, к чему новый план по урегулированию украинского конфликта может привести. Об этом в публикации Новый провальный план, рекордное дезертирство ВСУ и украинские сатанисты. Главное на 13:00.
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