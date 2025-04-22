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Зеленский собрался на похороны папы Римского – СМИ

Зеленский собрался на похороны папы Римского – СМИ - 22.04.2025 Украина.ру

Зеленский собрался на похороны папы Римского – СМИ

Владимир Зеленский собрался в Италию на похороны папы Римского Франциска. Об этом сообщил 22 апреля украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на советника Зеленского Дмитрия Литвина

2025-04-22T14:05

2025-04-22T14:05

2025-04-22T14:07

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"Зеленский поедет на похороны папы Римского", - говорится в материале, там уточняется, что с собой он возьмет и жену Елену.Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Вечером того же дня Ватикан сообщил, что причиной смерти стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний. Во вторник глава Службы папских литургических церемоний монсеньор Диего Равелли сообщил, что торжественная церемония похорон папы Римского Франциска и его погребение пройдут в субботу.Подробнее - в материале Смерть папы римского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 апреля на сайте Украина.ру.

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новости, италия, рим, ватикан, владимир зеленский