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Путин снова выразил готовность к переговорам с Украиной - Песков
Путин снова выразил готовность к переговорам с Украиной - Песков - 22.04.2025 Украина.ру
Путин снова выразил готовность к переговорам с Украиной - Песков
Президент России Владимир Путин еще раз выразил готовность к переговорам с Украиной, говоря о необходимости обсуждения идеи о прекращении ударов по гражданским объектам. Об этом заявил 22 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-04-22T12:20
2025-04-22T12:20
2025-04-22T12:39
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"Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров. И это еще одно повторение этой готовности", - подчеркнул Песков.Накануне Путин заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке с Украиной.Песков отметил, что Путин разъяснил сложность этой темы.По его словам, при желании и открытости Украины должны быть предприняты шаги, чтобы юридически расчистить препятствия для переговоров с Россией.О переговорах по Украине - в материале Почему Трамп вступил в переговоры по Украине и на что точно не пойдёт Россия — Ищенко на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дмитрий песков, россия, кремль, владимир путин, ростислав ищенко
Новости, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Кремль, Владимир Путин, Ростислав Ищенко
Путин снова выразил готовность к переговорам с Украиной - Песков
12:20 22.04.2025 (обновлено: 12:39 22.04.2025)
Президент России Владимир Путин еще раз выразил готовность к переговорам с Украиной, говоря о необходимости обсуждения идеи о прекращении ударов по гражданским объектам. Об этом заявил 22 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров. И это еще одно повторение этой готовности", - подчеркнул Песков.
Накануне Путин
заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке с Украиной
.
Песков
отметил, что Путин разъяснил сложность этой темы.
"Если говорить об объектах гражданской инфраструктуры, нужно четко дифференцировать, в каких ситуациях эти объекты могут быть военной целью, а в каких не могут. Вчера же президент это объяснил. Он говорил, если там проводят совещание, например, боевики, это гражданский объект? Гражданский. Но это военная цель? Военная. Поэтому здесь есть нюансы, которые есть смысл обсудить", - сказал официальный представитель Кремля.
По его словам, при желании и открытости Украины должны быть предприняты шаги, чтобы юридически расчистить препятствия для переговоров с Россией
.