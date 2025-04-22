https://ukraina.ru/20250422/putin-snova-vyrazil-gotovnost-k-peregovoram-s-ukrainoy---peskov-1062674717.html

Путин снова выразил готовность к переговорам с Украиной - Песков

Путин снова выразил готовность к переговорам с Украиной - Песков - 22.04.2025 Украина.ру

Путин снова выразил готовность к переговорам с Украиной - Песков

Президент России Владимир Путин еще раз выразил готовность к переговорам с Украиной, говоря о необходимости обсуждения идеи о прекращении ударов по гражданским объектам. Об этом заявил 22 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-04-22T12:20

2025-04-22T12:20

2025-04-22T12:39

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"Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров. И это еще одно повторение этой готовности", - подчеркнул Песков.Накануне Путин заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке с Украиной.Песков отметил, что Путин разъяснил сложность этой темы.По его словам, при желании и открытости Украины должны быть предприняты шаги, чтобы юридически расчистить препятствия для переговоров с Россией.О переговорах по Украине - в материале Почему Трамп вступил в переговоры по Украине и на что точно не пойдёт Россия — Ищенко на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дмитрий песков, россия, кремль, владимир путин, ростислав ищенко