https://ukraina.ru/20250422/proizvodit-ikh-budem-postoyanno-kiselev-o-tom-khvatit-li-rossii-samoletov-nositeley-dlya-tyazhelykh-fabov-1062682646.html

"Производить их будем постоянно": Киселев о том, хватит ли России самолетов-носителей для тяжелых ФАБов

"Производить их будем постоянно": Киселев о том, хватит ли России самолетов-носителей для тяжелых ФАБов - 22.04.2025 Украина.ру

"Производить их будем постоянно": Киселев о том, хватит ли России самолетов-носителей для тяжелых ФАБов

Любой самолет, при всех сложных технических нюансах – это всего лишь металл. Изготовить его можно, лишь бы были конструкторы и ответственные люди, которые бы контролировали процесс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев

2025-04-22T04:30

2025-04-22T04:30

2025-04-22T17:34

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Киселев отметил, что ВС РФ успешно сбрасывают фугасные авиабомбы на скопления техники и пункты управления противника. К ним нужны модернизированные модули планирования, чтобы доставлять боеприпасы на более дальние расстояния, добавил он."Надо довести до совершенства каждую деталь, чтобы они работали на расстояние в 150 километров. Надо наносить врагу существенный вред в его ближнем и дальнем тылу", — подчеркнул собеседник издания.По словам эксперта, любой самолет, при всех сложных технических нюансах – это всего лишь металл. Изготовить его можно, лишь бы были конструкторы и ответственные люди, которые бы контролировали этот процесс."Конечно, не будет так, что мы сделаем 50-100 самолетов и успокоимся. Производить мы их будем постоянно. Учитывая, что машины теряются и при испытаниях, и при боевых действиях", — подчеркнул Киселев.Более того, российские пилоты отправляют соответствующие рекомендации конструкторам. Поменять конфигурацию крыла, поменять краску, использовать систему наведения и систему подавления, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Киселев: Россия использует "Кометы" и "Орбиты" для уничтожения ВСУ и подготовки к войне будущего" на сайте Украина.ру.О ситуации на Херсонском направлении — в материале Александра Чаленко "Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250422/kak-organizovat-pobedu-zelenskogo-1062679242.html

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