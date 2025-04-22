"Производить их будем постоянно": Киселев о том, хватит ли России самолетов-носителей для тяжелых ФАБов - 22.04.2025 Украина.ру
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"Производить их будем постоянно": Киселев о том, хватит ли России самолетов-носителей для тяжелых ФАБов
"Производить их будем постоянно": Киселев о том, хватит ли России самолетов-носителей для тяжелых ФАБов - 22.04.2025 Украина.ру
"Производить их будем постоянно": Киселев о том, хватит ли России самолетов-носителей для тяжелых ФАБов
Любой самолет, при всех сложных технических нюансах – это всего лишь металл. Изготовить его можно, лишь бы были конструкторы и ответственные люди, которые бы контролировали процесс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
2025-04-22T04:30
2025-04-22T17:34
новости
россия
киселев
украина.ру
авиация
авиабомбы
самолет
вкс
всу
боеприпасы
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Киселев отметил, что ВС РФ успешно сбрасывают фугасные авиабомбы на скопления техники и пункты управления противника. К ним нужны модернизированные модули планирования, чтобы доставлять боеприпасы на более дальние расстояния, добавил он."Надо довести до совершенства каждую деталь, чтобы они работали на расстояние в 150 километров. Надо наносить врагу существенный вред в его ближнем и дальнем тылу", — подчеркнул собеседник издания.По словам эксперта, любой самолет, при всех сложных технических нюансах – это всего лишь металл. Изготовить его можно, лишь бы были конструкторы и ответственные люди, которые бы контролировали этот процесс."Конечно, не будет так, что мы сделаем 50-100 самолетов и успокоимся. Производить мы их будем постоянно. Учитывая, что машины теряются и при испытаниях, и при боевых действиях", — подчеркнул Киселев.Более того, российские пилоты отправляют соответствующие рекомендации конструкторам. Поменять конфигурацию крыла, поменять краску, использовать систему наведения и систему подавления, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Киселев: Россия использует "Кометы" и "Орбиты" для уничтожения ВСУ и подготовки к войне будущего" на сайте Украина.ру.О ситуации на Херсонском направлении — в материале Александра Чаленко "Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250422/kak-organizovat-pobedu-zelenskogo-1062679242.html
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новости, россия, киселев, украина.ру, авиация, авиабомбы, самолет, вкс, всу, боеприпасы, война, сво, спецоперация, вс рф
Новости, Россия, Киселев, Украина.ру, авиация, авиабомбы, самолет, ВКС, ВСУ, боеприпасы, война, СВО, Спецоперация, ВС РФ

"Производить их будем постоянно": Киселев о том, хватит ли России самолетов-носителей для тяжелых ФАБов

04:30 22.04.2025 (обновлено: 17:34 22.04.2025)
 
© Минобороны РФ телеграм-канал скриншот видео
© Минобороны РФ телеграм-канал скриншот видео
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Любой самолет, при всех сложных технических нюансах – это всего лишь металл. Изготовить его можно, лишь бы были конструкторы и ответственные люди, которые бы контролировали процесс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
Киселев отметил, что ВС РФ успешно сбрасывают фугасные авиабомбы на скопления техники и пункты управления противника. К ним нужны модернизированные модули планирования, чтобы доставлять боеприпасы на более дальние расстояния, добавил он.
"Надо довести до совершенства каждую деталь, чтобы они работали на расстояние в 150 километров. Надо наносить врагу существенный вред в его ближнем и дальнем тылу", — подчеркнул собеседник издания.
По словам эксперта, любой самолет, при всех сложных технических нюансах – это всего лишь металл. Изготовить его можно, лишь бы были конструкторы и ответственные люди, которые бы контролировали этот процесс.
"Конечно, не будет так, что мы сделаем 50-100 самолетов и успокоимся. Производить мы их будем постоянно. Учитывая, что машины теряются и при испытаниях, и при боевых действиях", — подчеркнул Киселев.
Более того, российские пилоты отправляют соответствующие рекомендации конструкторам. Поменять конфигурацию крыла, поменять краску, использовать систему наведения и систему подавления, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Киселев: Россия использует "Кометы" и "Орбиты" для уничтожения ВСУ и подготовки к войне будущего" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Херсонском направлении — в материале Александра Чаленко "Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым" на сайте Украина.ру.
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