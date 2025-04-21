ВСУ использовали в Курской области боеприпасы из Индии - 21.04.2025 Украина.ру
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ВСУ использовали в Курской области боеприпасы из Индии
ВСУ использовали в Курской области боеприпасы из Индии - 21.04.2025 Украина.ру
ВСУ использовали в Курской области боеприпасы из Индии
Во время боевых действий в Курской области украинская армия использовала индийские снаряды. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель".
2025-04-21T15:22
2025-04-21T15:22
новости
курская область
индия
вооруженные силы украины
всу
кто
боеприпасы
снаряды
артиллерия
россия
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Боекомплект со снарядами производства Индии был обнаружен в уничтоженной военной технике украинской армии на территории Суджанского района."Уничтоженная в Суджанском районе Курской области техника ВСУ в лице 155-мм САУ M109 с боекомплектом, включающим индийские снаряды, M1126 Stryker, Т-64БВ (потерян в феврале в Гончаровке) и бронеавтомобиль КРАЗ Кугуар", - сказано в комментарии к опубликованным фотографиям украинской военной техники.Фотографии техники и снарядов изначально опубликовал телеграм-канал "Управление Z" без указания на страну происхождения боеприпасов.Вторжение ВСУ в Курскую область началось утром 6 августа 2024 года. По факту интервенции СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. До этого ВСУ использовали западную военную помощь для вторжений в российские регионы. Киев и созданная под эгидой Пентагона коалиция в "формате Рамштайн" скупают по всему миру технику и боеприпасы для снабжения украинской армии.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее на эту тему: ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас
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новости, курская область, индия, вооруженные силы украины, всу, кто, боеприпасы, снаряды, артиллерия, россия
Новости, Курская область, Индия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, КТО, боеприпасы, снаряды, артиллерия, Россия

ВСУ использовали в Курской области боеприпасы из Индии

15:22 21.04.2025
 
индийские боеприпасы ВСУ в Курской области
индийские боеприпасы ВСУ в Курской области
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Во время боевых действий в Курской области украинская армия использовала индийские снаряды. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель".
Боекомплект со снарядами производства Индии был обнаружен в уничтоженной военной технике украинской армии на территории Суджанского района.
"Уничтоженная в Суджанском районе Курской области техника ВСУ в лице 155-мм САУ M109 с боекомплектом, включающим индийские снаряды, M1126 Stryker, Т-64БВ (потерян в феврале в Гончаровке) и бронеавтомобиль КРАЗ Кугуар", - сказано в комментарии к опубликованным фотографиям украинской военной техники.
Фотографии техники и снарядов изначально опубликовал телеграм-канал "Управление Z" без указания на страну происхождения боеприпасов.
Вторжение ВСУ в Курскую область началось утром 6 августа 2024 года. По факту интервенции СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. До этого ВСУ использовали западную военную помощь для вторжений в российские регионы. Киев и созданная под эгидой Пентагона коалиция в "формате Рамштайн" скупают по всему миру технику и боеприпасы для снабжения украинской армии.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Ранее на эту тему: ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас
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