https://ukraina.ru/20250421/vsu-ispolzovali-v-kurskoy-oblasti-boepripasy-iz-indii-1062654459.html
ВСУ использовали в Курской области боеприпасы из Индии
ВСУ использовали в Курской области боеприпасы из Индии - 21.04.2025 Украина.ру
ВСУ использовали в Курской области боеприпасы из Индии
Во время боевых действий в Курской области украинская армия использовала индийские снаряды. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель".
2025-04-21T15:22
2025-04-21T15:22
2025-04-21T15:22
новости
курская область
индия
вооруженные силы украины
всу
кто
боеприпасы
снаряды
артиллерия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/15/1062654328_0:478:577:803_1920x0_80_0_0_2de6b30ce4d973f93f0e0486019e4826.jpg
Боекомплект со снарядами производства Индии был обнаружен в уничтоженной военной технике украинской армии на территории Суджанского района."Уничтоженная в Суджанском районе Курской области техника ВСУ в лице 155-мм САУ M109 с боекомплектом, включающим индийские снаряды, M1126 Stryker, Т-64БВ (потерян в феврале в Гончаровке) и бронеавтомобиль КРАЗ Кугуар", - сказано в комментарии к опубликованным фотографиям украинской военной техники.Фотографии техники и снарядов изначально опубликовал телеграм-канал "Управление Z" без указания на страну происхождения боеприпасов.Вторжение ВСУ в Курскую область началось утром 6 августа 2024 года. По факту интервенции СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. До этого ВСУ использовали западную военную помощь для вторжений в российские регионы. Киев и созданная под эгидой Пентагона коалиция в "формате Рамштайн" скупают по всему миру технику и боеприпасы для снабжения украинской армии.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее на эту тему: ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас
курская область
индия
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/15/1062654328_0:424:577:857_1920x0_80_0_0_4e989cd13186aa5d1400dcc402c88b04.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, индия, вооруженные силы украины, всу, кто, боеприпасы, снаряды, артиллерия, россия
Новости, Курская область, Индия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, КТО, боеприпасы, снаряды, артиллерия, Россия
ВСУ использовали в Курской области боеприпасы из Индии
Во время боевых действий в Курской области украинская армия использовала индийские снаряды. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель".
Боекомплект со снарядами производства Индии был обнаружен в уничтоженной военной технике украинской армии на территории Суджанского района.
"Уничтоженная в Суджанском районе Курской области
техника ВСУ
в лице 155-мм САУ M109 с боекомплектом, включающим индийские снаряды, M1126 Stryker, Т-64БВ (потерян в феврале в Гончаровке) и бронеавтомобиль КРАЗ Кугуар", - сказано в комментарии
к опубликованным фотографиям украинской военной техники.
Фотографии техники и снарядов изначально опубликовал
телеграм-канал "Управление Z" без указания на страну происхождения боеприпасов.
Вторжение ВСУ в Курскую область началось утром 6 августа 2024 года. По факту интервенции СК РФ
возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. До этого ВСУ использовали западную военную помощь для вторжений в российские регионы. Киев
и созданная под эгидой Пентагона
коалиция в "формате Рамштайн" скупают по всему миру технику и боеприпасы для снабжения украинской армии.
В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.