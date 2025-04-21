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В пасхальный понедельник: Ватикан подтвердил смерть Папы Римского Франциска

В пасхальный понедельник: Ватикан подтвердил смерть Папы Римского Франциска - 21.04.2025 Украина.ру

В пасхальный понедельник: Ватикан подтвердил смерть Папы Римского Франциска

В понедельник утром, 21 апреля, скончался Папа Римский Франциск в возрасте 88 лет. Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте Ватикана в Инстаграм*

2025-04-21T11:08

2025-04-21T11:08

2025-04-21T11:36

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В комментарии говорится, что Папа Франциск умер в пасхальный понедельник в своей резиденции в Ватикане.Накануне Папа Франциск провел личную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, затем отправился на пасхальную мессу и поприветствовал людей на площади Святого Петра. Это было его последнее появление на публике.Папой Римским Франциск стал в 2013-м году и стал первым в истории папой из нового света - родился он в Аргентине. В последние месяцы понтифик болел пневмонией.Материалы по теме:Путин предложил ВСУ сдаться в плен. Зеленский звонит в ВатиканМировая элита в борьбе за Украину. Почему Зеленский разочарован в Папе Римском*Организация Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, ватикан, сша, джей ди вэнс, папа римский