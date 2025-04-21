В пасхальный понедельник: Ватикан подтвердил смерть Папы Римского Франциска
11:08 21.04.2025 (обновлено: 11:36 21.04.2025)
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В понедельник утром, 21 апреля, скончался Папа Римский Франциск в возрасте 88 лет. Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте Ватикана в Инстаграм*
В комментарии говорится, что Папа Франциск умер в пасхальный понедельник в своей резиденции в Ватикане.
Накануне Папа Франциск провел личную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, затем отправился на пасхальную мессу и поприветствовал людей на площади Святого Петра. Это было его последнее появление на публике.
Папой Римским Франциск стал в 2013-м году и стал первым в истории папой из нового света - родился он в Аргентине. В последние месяцы понтифик болел пневмонией.
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