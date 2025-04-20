Год ей уже никто не дает: Ищенко о том, сколько продержится украинская армия - 20.04.2025 Украина.ру
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Год ей уже никто не дает: Ищенко о том, сколько продержится украинская армия
Год ей уже никто не дает: Ищенко о том, сколько продержится украинская армия - 20.04.2025 Украина.ру
Год ей уже никто не дает: Ищенко о том, сколько продержится украинская армия
ВСУ находятся в таком состоянии, когда фактическое прекращение сопротивления может произойти моментально. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-20T05:30
2025-04-20T05:30
новости
россия
украина
ростислав ищенко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
владимир путин
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По его словам, сейчас уже не только российские эксперты пророчат ВСУ скорый крах, но и украинские с американскими.Он отметил, что когда ВСУ находятся в таком состоянии, Россия не может прогнозировать: “дойдет она за неделю до Львова или через неделю останется на прежних позициях”.“Потому что обвал фронта может произойти внезапно. Утром ВСУ держались, а вечером наша армия прорвалась на 50 километров вперед. А от того, сколько ВСУ продержится, зависит, где мы будем и в какой срок. И успеют ли дипломаты собраться, чтобы о чем-то поговорить, или не успеют”, — резюмировал собеседник издания.Тем временем Владимир Зеленский считает, что украинский конфликт закончится дипломатией, в том числе прямыми двухсторонними переговорами. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News в начале этой недели.По словам главы киевского режима, у президента России Владимира Путина нет возможности захватить всю Украину, а у Киева нет сил, чтобы освободить все территории, вошедшие в состав РФ. Подробнее о его словах — в публикации Зеленский ответил, как закончится война на Украине.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250414/na-voyne-pogiblo-100-tysyach-soldat-vsu-v-intervyu-zelenskogo-podnyali-temu-o-poteryakh-1062512642.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, ростислав ищенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, владимир путин
Новости, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин

Год ей уже никто не дает: Ищенко о том, сколько продержится украинская армия

05:30 20.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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ВСУ находятся в таком состоянии, когда фактическое прекращение сопротивления может произойти моментально. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По его словам, сейчас уже не только российские эксперты пророчат ВСУ скорый крах, но и украинские с американскими.
"ВСУ находятся в таком состоянии, когда фактическое прекращение сопротивления может произойти моментально. Они могут продержаться месяц, три месяца или полгода, но год им уже никто не дает”, — заявил Ищенко.
Он отметил, что когда ВСУ находятся в таком состоянии, Россия не может прогнозировать: “дойдет она за неделю до Львова или через неделю останется на прежних позициях”.
“Потому что обвал фронта может произойти внезапно. Утром ВСУ держались, а вечером наша армия прорвалась на 50 километров вперед. А от того, сколько ВСУ продержится, зависит, где мы будем и в какой срок. И успеют ли дипломаты собраться, чтобы о чем-то поговорить, или не успеют”, — резюмировал собеседник издания.
Тем временем Владимир Зеленский считает, что украинский конфликт закончится дипломатией, в том числе прямыми двухсторонними переговорами. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News в начале этой недели.
По словам главы киевского режима, у президента России Владимира Путина нет возможности захватить всю Украину, а у Киева нет сил, чтобы освободить все территории, вошедшие в состав РФ. Подробнее о его словах — в публикации Зеленский ответил, как закончится война на Украине.
14 апреля, 16:24
"Погибло 100 тысяч солдат ВСУ": в интервью Зеленского подняли тему потерь на УкраинеНа Украине уничтожено около 100 тысяч боевиков ВСУ. Об этом 14 апреля сообщил американский телеканал CBS News во время интервью с Владимиром Зеленским
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине читайте на сайте Украина.ру.
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