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Год ей уже никто не дает: Ищенко о том, сколько продержится украинская армия

Год ей уже никто не дает: Ищенко о том, сколько продержится украинская армия - 20.04.2025 Украина.ру

Год ей уже никто не дает: Ищенко о том, сколько продержится украинская армия

ВСУ находятся в таком состоянии, когда фактическое прекращение сопротивления может произойти моментально. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-20T05:30

2025-04-20T05:30

2025-04-20T05:30

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По его словам, сейчас уже не только российские эксперты пророчат ВСУ скорый крах, но и украинские с американскими.Он отметил, что когда ВСУ находятся в таком состоянии, Россия не может прогнозировать: “дойдет она за неделю до Львова или через неделю останется на прежних позициях”.“Потому что обвал фронта может произойти внезапно. Утром ВСУ держались, а вечером наша армия прорвалась на 50 километров вперед. А от того, сколько ВСУ продержится, зависит, где мы будем и в какой срок. И успеют ли дипломаты собраться, чтобы о чем-то поговорить, или не успеют”, — резюмировал собеседник издания.Тем временем Владимир Зеленский считает, что украинский конфликт закончится дипломатией, в том числе прямыми двухсторонними переговорами. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News в начале этой недели.По словам главы киевского режима, у президента России Владимира Путина нет возможности захватить всю Украину, а у Киева нет сил, чтобы освободить все территории, вошедшие в состав РФ. Подробнее о его словах — в публикации Зеленский ответил, как закончится война на Украине.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250414/na-voyne-pogiblo-100-tysyach-soldat-vsu-v-intervyu-zelenskogo-podnyali-temu-o-poteryakh-1062512642.html

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новости, россия, украина, ростислав ищенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, владимир путин