Год ей уже никто не дает: Ищенко о том, сколько продержится украинская армия
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
ВСУ находятся в таком состоянии, когда фактическое прекращение сопротивления может произойти моментально. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По его словам, сейчас уже не только российские эксперты пророчат ВСУ скорый крах, но и украинские с американскими.
"ВСУ находятся в таком состоянии, когда фактическое прекращение сопротивления может произойти моментально. Они могут продержаться месяц, три месяца или полгода, но год им уже никто не дает”, — заявил Ищенко.
“Потому что обвал фронта может произойти внезапно. Утром ВСУ держались, а вечером наша армия прорвалась на 50 километров вперед. А от того, сколько ВСУ продержится, зависит, где мы будем и в какой срок. И успеют ли дипломаты собраться, чтобы о чем-то поговорить, или не успеют”, — резюмировал собеседник издания.
Тем временем Владимир Зеленский считает, что украинский конфликт закончится дипломатией, в том числе прямыми двухсторонними переговорами. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News в начале этой недели.
По словам главы киевского режима, у президента России Владимира Путина нет возможности захватить всю Украину, а у Киева нет сил, чтобы освободить все территории, вошедшие в состав РФ. Подробнее о его словах — в публикации Зеленский ответил, как закончится война на Украине.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине читайте на сайте Украина.ру.
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