Зеленский вставляет палки в колеса переговорного процесса - Слуцкий - 18.04.2025 Украина.ру
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Зеленский вставляет палки в колеса переговорного процесса - Слуцкий
Зеленский вставляет палки в колеса переговорного процесса - Слуцкий - 18.04.2025 Украина.ру
Зеленский вставляет палки в колеса переговорного процесса - Слуцкий
Владимир Зеленский продолжает пытаться вставлять палки в колеса переговорного процесса по разрешению украинского конфликта, обвиняя спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в распространении "российских нарративов". Таким мнением поделился в телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
2025-04-18T09:00
2025-04-18T09:28
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"Враньем, провокациями и голословными обвинениями. И лишь ради сохранения собственной власти и денежного содержания со стороны западных русофобов", - написал он.По мнению Слуцкого, заявление Зеленского в сторону Уиткоффа - "очередной перформанс шапито киевского режима". Он добавил, что "в реальности "миру не способствуют" сам Зеленский и Ко".На прошлой неделе президент России Владимир Путин встретился с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов.Ранее Уиткофф заявлял, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий" (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области - ред.), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО. Зеленский, комментируя слова Уиткоффа, обвинил того в превышении должностных полномочий за обсуждение признания новых регионов РФ. Позже Зеленский заявил, что Уиткофф принял для себя "стратегию российской стороны". Он добавил, что не видит у Уиткоффа "мандата обсуждать украинские территории".Подробнее - в материале Путин и Уиткофф обсудили, а Келлог "поделил" Украину. Главное на утро 12 апреля на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, украина, стив уиткофф, владимир зеленский, владимир путин, госдума, нато
Новости, США, Россия, Украина, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Госдума, НАТО

Зеленский вставляет палки в колеса переговорного процесса - Слуцкий

09:00 18.04.2025 (обновлено: 09:28 18.04.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПресс-конференция французских парламентариев
Пресс-конференция французских парламентариев - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Владимир Зеленский продолжает пытаться вставлять палки в колеса переговорного процесса по разрешению украинского конфликта, обвиняя спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в распространении "российских нарративов". Таким мнением поделился в телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
"Враньем, провокациями и голословными обвинениями. И лишь ради сохранения собственной власти и денежного содержания со стороны западных русофобов", - написал он.
По мнению Слуцкого, заявление Зеленского в сторону Уиткоффа - "очередной перформанс шапито киевского режима".
Он добавил, что "в реальности "миру не способствуют" сам Зеленский и Ко".
"Укрофюрер делает все, чтобы затянуть процесс урегулирования и продолжать "войну до последнего украинца". "Остроты" заявлению добавляет и то, что на прошедшей в Париже встрече делегации Киева с евроястребами не было находившихся там же представителей администрации США Уиткоффа и Рубио. Проигнорировали "украинские нарративы" на милитаризацию? Вероятно, отсюда и столь болезненная реакция на работу представителей США", - отметил парламентарий.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин встретился с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов.
Ранее Уиткофф заявлял, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий" (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области - ред.), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
Зеленский, комментируя слова Уиткоффа, обвинил того в превышении должностных полномочий за обсуждение признания новых регионов РФ. Позже Зеленский заявил, что Уиткофф принял для себя "стратегию российской стороны". Он добавил, что не видит у Уиткоффа "мандата обсуждать украинские территории".
Подробнее - в материале Путин и Уиткофф обсудили, а Келлог "поделил" Украину. Главное на утро 12 апреля на сайте Украина.ру.
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