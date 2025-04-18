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Главное за ночь 18 апреля

Главное за ночь 18 апреля - 18.04.2025 Украина.ру

Главное за ночь 18 апреля

Российская ПВО уничтожила за ночь 56 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России. Украина.ру, 18.04.2025

2025-04-18T08:04

2025-04-18T08:04

2025-04-18T08:04

новости

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киев

вячеслав гладков

андрей марочко

вооруженные силы украины

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Российская ПВО уничтожила за ночь 56 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.Два бойца самообороны погибли в Волоконовском районе Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ, информировал губернатор региона Гладков. "Герани" нанесли удары по целям в Киеве.Бойцы армии России закрепились в окрестностях населенного пункта Новое ДНР, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.О других успехах российских военных - в материале Важный рубеж: Кутырь рассказал, как ВС РФ создают буферную зону и продвигаются в Сумской области на сайте Украина.ру.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белгородская область, киев, вячеслав гладков, андрей марочко, вооруженные силы украины