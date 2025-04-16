Выйти из узкого коридора: Ищенко объяснил, почему для России важно "выгодно" договориться с США
04:45 16.04.2025 (обновлено: 17:39 16.04.2025)
У Дмитриева есть большой опыт дипломатических переговоров и государственной работы в самых разных отраслях. Перед ним стоит очень сложная задача: ему надо договориться о том, о чем будут договариваться другие. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас ключевой фигурой в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном считается глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Перед Кириллом Дмитриевым стоит очень сложная задача: ему надо договориться о том, о чем будут договариваться другие. Но это надо сделать не любой ценой, отметил Ищенко.
При необходимости, Дмитриев может и прервать консультации. А может и не прервать, потому что его полномочия обширные. Если прервать консультации, то надо понять, когда и зачем. Если не прервать, то надо понять, о чем говорить дальше, подчеркнул политолог.
"Но в том то и дело, что важна еще и суть переговоров. Мы же не хотим вести переговоры только об Украине. И ему (Кириллу Дмитриеву. — Ред.) надо выйти из этого узкого коридора на более широкое пространство, не сорвав при этом консультации", — объяснил Ищенко.
При этом есть и внутренние проблемы, потому что обычно народу вообще не нравятся какие-либо переговоры. А оппоненты будут преподносить их так, будто бы Россия "все сдала", указал эксперт.
"Если допустить подобный промах, это ослабит позицию Москвы в целом. То есть у Дмитриева широкий объем задач без особой конкретики. Точнее, конкретика тут только одна: надо договориться так, чтобы России это было выгодно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговорного процесса — в материале Евгении Кондаковой "Договариваться с Россией или давить на неё: раскол в администрации Трампа" на сайте Украина.ру.
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