Карлсон призвал отправить в тюрьму политиков, передавших Киеву дальнобойное оружие - 10.04.2025 Украина.ру
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Карлсон призвал отправить в тюрьму политиков, передавших Киеву дальнобойное оружие
Карлсон призвал отправить в тюрьму политиков, передавших Киеву дальнобойное оружие - 10.04.2025 Украина.ру
Карлсон призвал отправить в тюрьму политиков, передавших Киеву дальнобойное оружие
Американский журналист Такер Карлсон в интервью с американским конспирологом Алексом Джонсом заявил, что политиков, которые проигнорировали отчеты министерства обороны США об опасности ядерной войны и передали ракеты Украине для ударов вглубь территории России, нужно сажать в тюрьму
2025-04-10T08:54
2025-04-10T08:54
украина
такер карлсон
новости
россия
киев
владимир путин
пентагон
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"Пентагон составил отчет, где указал, что они рассчитали: если мы предоставим Украине оружие, которое позволит украинской армии или нашей армии, используя Украину как посредника, наносить удары по целям внутри России, то вероятность ядерного конфликта, по их оценке, составит 50 процентов. И они все равно это сделали. На этом этапе таких людей надо сажать в тюрьму как преступно невменяемых", - возмутился он.По словам Карлсона, "надо быть под контролем каких-то сверхъестественных сил, чтобы решиться на такое".Осенью прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник".Подробнее об "Орешнике" - в материале Температура боевых головок как на солнце: Путин об "Орешнике" на сайте Украина.ру.
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украина, такер карлсон, новости, россия, киев, владимир путин, пентагон, впк
Украина, Такер Карлсон, Новости, Россия, Киев, Владимир Путин, Пентагон, ВПК

Карлсон призвал отправить в тюрьму политиков, передавших Киеву дальнобойное оружие

08:54 10.04.2025
 
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Американский журналист Такер Карлсон в интервью с американским конспирологом Алексом Джонсом заявил, что политиков, которые проигнорировали отчеты министерства обороны США об опасности ядерной войны и передали ракеты Украине для ударов вглубь территории России, нужно сажать в тюрьму
"Пентагон составил отчет, где указал, что они рассчитали: если мы предоставим Украине оружие, которое позволит украинской армии или нашей армии, используя Украину как посредника, наносить удары по целям внутри России, то вероятность ядерного конфликта, по их оценке, составит 50 процентов. И они все равно это сделали. На этом этапе таких людей надо сажать в тюрьму как преступно невменяемых", - возмутился он.
По словам Карлсона, "надо быть под контролем каких-то сверхъестественных сил, чтобы решиться на такое".
Осенью прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник".
Подробнее об "Орешнике" - в материале Температура боевых головок как на солнце: Путин об "Орешнике" на сайте Украина.ру.
 
УкраинаТакер КарлсонНовостиРоссияКиевВладимир ПутинПентагонВПК
 
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08:54Хвост пытается вилять собакой. Зачем Зеленскому история с "пленными китайцами"
08:54Карлсон призвал отправить в тюрьму политиков, передавших Киеву дальнобойное оружие
08:30Трамп объяснил, почему приостановил введение дополнительных пошлин
08:11Главное за ночь 10 апреля
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07:55ВС РФ эвакуируют десятки тысяч тел бойцов ВСУ из Курской области — СМИ
07:33Зеленский настаивает на участии китайских граждан в конфликте, несмотря на опровержение Пекина
07:16США проиграли войну против России и уничтожили Украину - журналист Карлсон
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06:00Не хочешь "целовать зад", выйди вон. Дмитрий Выдрин о том, как США тренируют лояльность у Зеленского
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