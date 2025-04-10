https://ukraina.ru/20250410/karlson-prizval-otpravit-v-tyurmu-politikov-peredavshikh-kievu-dalnoboynoe-oruzhie-1062427753.html

Карлсон призвал отправить в тюрьму политиков, передавших Киеву дальнобойное оружие

Карлсон призвал отправить в тюрьму политиков, передавших Киеву дальнобойное оружие - 10.04.2025 Украина.ру

Карлсон призвал отправить в тюрьму политиков, передавших Киеву дальнобойное оружие

Американский журналист Такер Карлсон в интервью с американским конспирологом Алексом Джонсом заявил, что политиков, которые проигнорировали отчеты министерства обороны США об опасности ядерной войны и передали ракеты Украине для ударов вглубь территории России, нужно сажать в тюрьму

2025-04-10T08:54

2025-04-10T08:54

2025-04-10T08:54

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"Пентагон составил отчет, где указал, что они рассчитали: если мы предоставим Украине оружие, которое позволит украинской армии или нашей армии, используя Украину как посредника, наносить удары по целям внутри России, то вероятность ядерного конфликта, по их оценке, составит 50 процентов. И они все равно это сделали. На этом этапе таких людей надо сажать в тюрьму как преступно невменяемых", - возмутился он.По словам Карлсона, "надо быть под контролем каких-то сверхъестественных сил, чтобы решиться на такое".Осенью прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник".Подробнее об "Орешнике" - в материале Температура боевых головок как на солнце: Путин об "Орешнике" на сайте Украина.ру.

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украина, такер карлсон, новости, россия, киев, владимир путин, пентагон, впк