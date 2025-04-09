https://ukraina.ru/20250409/zhiltsov-mnogokvartirnogo-doma-v-rostovskom-aksae-evakuirovali-iz-za-ugrozy-detonatsii-bespilotnika-1062399151.html
Жильцов многоквартирного дома в ростовском Аксае эвакуировали из-за угрозы детонации беспилотника
Жильцов многоквартирного дома в ростовском Аксае эвакуировали из-за угрозы детонации беспилотника - 09.04.2025 Украина.ру
Жильцов многоквартирного дома в ростовском Аксае эвакуировали из-за угрозы детонации беспилотника
Жильцов 48 квартир дома в Аксае Ростовской области эвакуировали из-за угрозы детонации БПЛА самолетного типа, который нашли на бельевых веревках. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале
2025-04-09T09:23
2025-04-09T09:23
2025-04-09T10:07
новости
ростовская область
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бпла
беспилотники
эвакуация
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"В Аксае, в многоквартирном жилом доме по улице Платова, 74, на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа. Пострадавших среди людей и разрушений конструкций дома нет. Однако из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов. На данный момент эвакуированы все проживающие в 48 квартирах дома. Пункт временного размещения развернут для них на базе дома культуры "Молодежный", - написал он.Слюсарь уточнил, что на месте работают экстренные службы. Подробнее о ночной атаке беспилотников на территории РФ - в материале Главное за ночь 9 апреля на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ростовская область, россия, бпла, беспилотники, эвакуация
Новости, Ростовская область, Россия, БПЛА, беспилотники, эвакуация
Жильцов многоквартирного дома в ростовском Аксае эвакуировали из-за угрозы детонации беспилотника
09:23 09.04.2025 (обновлено: 10:07 09.04.2025)
Жильцов 48 квартир дома в Аксае Ростовской области эвакуировали из-за угрозы детонации БПЛА самолетного типа, который нашли на бельевых веревках. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале
"В Аксае, в многоквартирном жилом доме по улице Платова, 74, на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа. Пострадавших среди людей и разрушений конструкций дома нет. Однако из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов. На данный момент эвакуированы все проживающие в 48 квартирах дома. Пункт временного размещения развернут для них на базе дома культуры "Молодежный", - написал он.
Слюсарь уточнил, что на месте работают экстренные службы.
Подробнее о ночной атаке беспилотников на территории РФ - в материале Главное за ночь 9 апреля на сайте Украина.ру.