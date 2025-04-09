Конкуренция по-американски: тарифные войны Трампа - 09.04.2025 Украина.ру
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Конкуренция по-американски: тарифные войны Трампа
Конкуренция по-американски: тарифные войны Трампа - 09.04.2025 Украина.ру
Конкуренция по-американски: тарифные войны Трампа
Политолог Армен Гаспарян объяснил, зачем президент США собирается уничтожить европейский бизнес и к чему это приведёт
2025-04-09T10:29
2025-04-09T10:29
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Видео, США, Дональд Трамп, Армен Гаспарян, президент

Конкуренция по-американски: тарифные войны Трампа

10:29 09.04.2025
 
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Политолог Армен Гаспарян объяснил, зачем президент США собирается уничтожить европейский бизнес и к чему это приведёт
 
Дональд ТрампАрмен ГаспарянСША
 
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