https://ukraina.ru/20250409/konkurentsiya-po-amerikanski-tarifnye-voyny-trampa-1062400456.html
Конкуренция по-американски: тарифные войны Трампа
Конкуренция по-американски: тарифные войны Трампа - 09.04.2025 Украина.ру
Конкуренция по-американски: тарифные войны Трампа
Политолог Армен Гаспарян объяснил, зачем президент США собирается уничтожить европейский бизнес и к чему это приведёт
2025-04-09T10:29
2025-04-09T10:29
2025-04-09T10:29
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Конкуренция по-американски: тарифные войны Трампа
Политолог Армен Гаспарян объяснил, зачем президент США собирается уничтожить европейский бизнес и к чему это приведёт