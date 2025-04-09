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Госдеп США поставит на Украину отмычки
Госдеп США поставит на Украину отмычки - 09.04.2025 Украина.ру
Госдеп США поставит на Украину отмычки
Госдепартамент США поставит украинским властям отмычки и системы для открытия кодовых замков. Об этом сообщило РИА Новости, изучившее правительственные документы Соединенных Штатов.
2025-04-09T12:19
2025-04-09T12:19
2025-04-09T12:19
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Госдеп подал заявку на закупку 39 наименований отмычек, сказано в публикации. Среди них значатся различные модели декодеров для дверных замков.Также для Киева предполагается закупить устройства перехвата кодов замков практически на все марки автомобилей. Они позволяют открывать машины без ключа владельца и отключать работу сигнализации.Кроме того, аналогичные системы планируется закупить для открытия дверей гаражей и шлагбаумов.В документах утверждается, что ранее американское бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков обучало и оснащало украинских полицейских и пограничников, предоставляло им консультативную помощь. Для повышения эффективности украинских служб, включая следственные, технические и аналитические операции, персонал обратился в Бюро США по борьбе с международным оборотом наркотиков. В документах указана просьба закупить специальное оборудование и инструменты для исполнения ордеров на обыск.Ранее оппозиционный украинский депутат Александр Дубинский опубликовал свидетельства пыток и других практик украинских спецслужб, получающих финансовую, техническую и иную помощь из США, ЕС, Британии и других западных стран. Подробности в публикации Дубинский попросил Совбез ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, киев, британия, александр дубинский, владимир зеленский, ес, спецслужба, госдеп сша
Новости, США, Киев, Британия, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, ЕС, спецслужба, Госдеп США
Госдеп США поставит на Украину отмычки
Госдепартамент США поставит украинским властям отмычки и системы для открытия кодовых замков. Об этом сообщило РИА Новости, изучившее правительственные документы Соединенных Штатов.
Госдеп подал заявку на закупку 39 наименований отмычек, сказано в публикации. Среди них значатся различные модели декодеров для дверных замков.
Также для Киева
предполагается закупить устройства перехвата кодов замков практически на все марки автомобилей. Они позволяют открывать машины без ключа владельца и отключать работу сигнализации.
Кроме того, аналогичные системы планируется закупить для открытия дверей гаражей и шлагбаумов.
"Предоставить специфическое оборудование предполагается в рамках сотрудничества антинаркотических служб США и Украины", - сказано в публикации.
В документах утверждается, что ранее американское бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков обучало и оснащало украинских полицейских и пограничников, предоставляло им консультативную помощь. Для повышения эффективности украинских служб, включая следственные, технические и аналитические операции, персонал обратился в Бюро США
по борьбе с международным оборотом наркотиков. В документах указана просьба закупить специальное оборудование и инструменты для исполнения ордеров на обыск.
Ранее оппозиционный украинский депутат Александр Дубинский
опубликовал свидетельства пыток и других практик украинских спецслужб, получающих финансовую, техническую и иную помощь из США, ЕС, Британии
и других западных стран. Подробности в публикации Дубинский попросил Совбез ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского