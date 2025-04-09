Госдеп США поставит на Украину отмычки - 09.04.2025 Украина.ру
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Госдеп США поставит на Украину отмычки
Госдеп США поставит на Украину отмычки - 09.04.2025 Украина.ру
Госдеп США поставит на Украину отмычки
Госдепартамент США поставит украинским властям отмычки и системы для открытия кодовых замков. Об этом сообщило РИА Новости, изучившее правительственные документы Соединенных Штатов.
2025-04-09T12:19
2025-04-09T12:19
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Госдеп подал заявку на закупку 39 наименований отмычек, сказано в публикации. Среди них значатся различные модели декодеров для дверных замков.Также для Киева предполагается закупить устройства перехвата кодов замков практически на все марки автомобилей. Они позволяют открывать машины без ключа владельца и отключать работу сигнализации.Кроме того, аналогичные системы планируется закупить для открытия дверей гаражей и шлагбаумов.В документах утверждается, что ранее американское бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков обучало и оснащало украинских полицейских и пограничников, предоставляло им консультативную помощь. Для повышения эффективности украинских служб, включая следственные, технические и аналитические операции, персонал обратился в Бюро США по борьбе с международным оборотом наркотиков. В документах указана просьба закупить специальное оборудование и инструменты для исполнения ордеров на обыск.Ранее оппозиционный украинский депутат Александр Дубинский опубликовал свидетельства пыток и других практик украинских спецслужб, получающих финансовую, техническую и иную помощь из США, ЕС, Британии и других западных стран. Подробности в публикации Дубинский попросил Совбез ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского
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новости, сша, киев, британия, александр дубинский, владимир зеленский, ес, спецслужба, госдеп сша
Новости, США, Киев, Британия, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, ЕС, спецслужба, Госдеп США

Госдеп США поставит на Украину отмычки

12:19 09.04.2025
 
© locks.ru
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Госдепартамент США поставит украинским властям отмычки и системы для открытия кодовых замков. Об этом сообщило РИА Новости, изучившее правительственные документы Соединенных Штатов.
Госдеп подал заявку на закупку 39 наименований отмычек, сказано в публикации. Среди них значатся различные модели декодеров для дверных замков.
Также для Киева предполагается закупить устройства перехвата кодов замков практически на все марки автомобилей. Они позволяют открывать машины без ключа владельца и отключать работу сигнализации.
Кроме того, аналогичные системы планируется закупить для открытия дверей гаражей и шлагбаумов.
"Предоставить специфическое оборудование предполагается в рамках сотрудничества антинаркотических служб США и Украины", - сказано в публикации.
В документах утверждается, что ранее американское бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков обучало и оснащало украинских полицейских и пограничников, предоставляло им консультативную помощь. Для повышения эффективности украинских служб, включая следственные, технические и аналитические операции, персонал обратился в Бюро США по борьбе с международным оборотом наркотиков. В документах указана просьба закупить специальное оборудование и инструменты для исполнения ордеров на обыск.
Ранее оппозиционный украинский депутат Александр Дубинский опубликовал свидетельства пыток и других практик украинских спецслужб, получающих финансовую, техническую и иную помощь из США, ЕС, Британии и других западных стран. Подробности в публикации Дубинский попросил Совбез ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского
 
НовостиСШАКиевБританияАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийЕСспецслужбаГосдеп США
 
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