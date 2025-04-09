https://ukraina.ru/20250409/gosdep-ssha-postavit-na-ukrainu-otmychki-1062403446.html

Госдеп США поставит на Украину отмычки

Госдеп США поставит на Украину отмычки - 09.04.2025 Украина.ру

Госдеп США поставит на Украину отмычки

Госдепартамент США поставит украинским властям отмычки и системы для открытия кодовых замков. Об этом сообщило РИА Новости, изучившее правительственные документы Соединенных Штатов.

2025-04-09T12:19

2025-04-09T12:19

2025-04-09T12:19

новости

сша

киев

британия

александр дубинский

владимир зеленский

ес

спецслужба

госдеп сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/09/1062403306_0:85:626:437_1920x0_80_0_0_d802184b1954c91c66fe49823802b99d.jpg

Госдеп подал заявку на закупку 39 наименований отмычек, сказано в публикации. Среди них значатся различные модели декодеров для дверных замков.Также для Киева предполагается закупить устройства перехвата кодов замков практически на все марки автомобилей. Они позволяют открывать машины без ключа владельца и отключать работу сигнализации.Кроме того, аналогичные системы планируется закупить для открытия дверей гаражей и шлагбаумов.В документах утверждается, что ранее американское бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков обучало и оснащало украинских полицейских и пограничников, предоставляло им консультативную помощь. Для повышения эффективности украинских служб, включая следственные, технические и аналитические операции, персонал обратился в Бюро США по борьбе с международным оборотом наркотиков. В документах указана просьба закупить специальное оборудование и инструменты для исполнения ордеров на обыск.Ранее оппозиционный украинский депутат Александр Дубинский опубликовал свидетельства пыток и других практик украинских спецслужб, получающих финансовую, техническую и иную помощь из США, ЕС, Британии и других западных стран. Подробности в публикации Дубинский попросил Совбез ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского

сша

киев

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, киев, британия, александр дубинский, владимир зеленский, ес, спецслужба, госдеп сша