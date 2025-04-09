Нацисты застряли в Песчаном: военкор раскрыл, как "просадки" ВСУ помогли ВС РФ продвинуться в Запорожье - 09.04.2025 Украина.ру
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Нацисты застряли в Песчаном: военкор раскрыл, как "просадки" ВСУ помогли ВС РФ продвинуться в Запорожье
Нацисты застряли в Песчаном: военкор раскрыл, как "просадки" ВСУ помогли ВС РФ продвинуться в Запорожье - 09.04.2025 Украина.ру
Нацисты застряли в Песчаном: военкор раскрыл, как "просадки" ВСУ помогли ВС РФ продвинуться в Запорожье
Продвижение российских войск в районе Орехова стало возможным, потому что в Донбассе у ВСУ произошли "серьезные просадки. Под Красноармейском (Покровск) противнику не удалось срезать Шевченковский выступ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-04-09T05:00
2025-04-09T05:00
новости
россия
донбасс
запорожье
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украина
вооруженные силы украины
война на украине
сво
спецоперация
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На Запорожском направлении прорыв ВС РФ от Щербаков до Лобкового составляет 10 километров в ширину и 5 километров в глубину. Это много, учитывая, что до этого под Ореховом долгое время шли позиционные бои, отметил военкор.По мнению журналиста, продвижение российских войск в Запорожье стало возможным, потому что в Донбассе у ВСУ произошли "серьезные просадки"."Под Красноармейском (Покровск) противнику не удалось срезать Шевченковский выступ. Нацисты застряли в Песчаном. До сих пор врут, что контролируют Котлино. Из самого Шевченко мы их выбили", — рассказал военкор.Хотя пока еще ВС РФ не отбили Зверево, войска находятся в его административных границах. Поэтому пожарные команды ВСУ были переброшены с "тихого" Запорожского фронта в Донбасс, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О перспективах наступления в Харьковской области — в материале Михаила Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донбасс, запорожье, михаил онуфриенко, украина, вооруженные силы украины, война на украине, сво, спецоперация, орехов, покровск/красноармейск, вс рф, наступление, война
Новости, Россия, Донбасс, Запорожье, Михаил Онуфриенко, Украина, Вооруженные силы Украины, война на Украине, СВО, Спецоперация, Орехов, Покровск/Красноармейск, ВС РФ, наступление, война

Нацисты застряли в Песчаном: военкор раскрыл, как "просадки" ВСУ помогли ВС РФ продвинуться в Запорожье

05:00 09.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Продвижение российских войск в районе Орехова стало возможным, потому что в Донбассе у ВСУ произошли "серьезные просадки. Под Красноармейском (Покровск) противнику не удалось срезать Шевченковский выступ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
На Запорожском направлении прорыв ВС РФ от Щербаков до Лобкового составляет 10 километров в ширину и 5 километров в глубину. Это много, учитывая, что до этого под Ореховом долгое время шли позиционные бои, отметил военкор.

"Следующая наша задача – Каменское (на берегу Каховского водохранилища), куда мы уже заскакивали. А дальше мы займемся окружением Орехова и отрезанием логистики противника", — сообщил Ермаков.

По мнению журналиста, продвижение российских войск в Запорожье стало возможным, потому что в Донбассе у ВСУ произошли "серьезные просадки".
"Под Красноармейском (Покровск) противнику не удалось срезать Шевченковский выступ. Нацисты застряли в Песчаном. До сих пор врут, что контролируют Котлино. Из самого Шевченко мы их выбили", — рассказал военкор.
Хотя пока еще ВС РФ не отбили Зверево, войска находятся в его административных границах. Поэтому пожарные команды ВСУ были переброшены с "тихого" Запорожского фронта в Донбасс, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
О перспективах наступления в Харьковской области — в материале Михаила Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр на сайте Украина.ру.
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Вчера, 04:45
ВСУ укрепили Сумскую область: эксперт раскрыл, почему сейчас невозможен удар ВС РФ со стороны СуджиЕще пару лет назад самым перспективным направлением для ВС РФ являлось то место, где Украина провела наступательную операцию в августе 2024 года. Но сейчас, когда у ВСУ был год на укрепление Сумской области, это невозможно Таким мнением в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
 
НовостиРоссияДонбассЗапорожьеМихаил ОнуфриенкоУкраинаВооруженные силы Украинывойна на УкраинеСВОСпецоперацияОреховПокровск/КрасноармейскВС РФнаступлениевойна
 
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05:00Нацисты застряли в Песчаном: военкор раскрыл, как "просадки" ВСУ помогли ВС РФ продвинуться в Запорожье
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