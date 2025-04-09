https://ukraina.ru/20250409/1062385655.html

Нацисты застряли в Песчаном: военкор раскрыл, как "просадки" ВСУ помогли ВС РФ продвинуться в Запорожье

Нацисты застряли в Песчаном: военкор раскрыл, как "просадки" ВСУ помогли ВС РФ продвинуться в Запорожье - 09.04.2025 Украина.ру

Нацисты застряли в Песчаном: военкор раскрыл, как "просадки" ВСУ помогли ВС РФ продвинуться в Запорожье

Продвижение российских войск в районе Орехова стало возможным, потому что в Донбассе у ВСУ произошли "серьезные просадки. Под Красноармейском (Покровск) противнику не удалось срезать Шевченковский выступ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-04-09T05:00

2025-04-09T05:00

2025-04-09T05:00

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На Запорожском направлении прорыв ВС РФ от Щербаков до Лобкового составляет 10 километров в ширину и 5 километров в глубину. Это много, учитывая, что до этого под Ореховом долгое время шли позиционные бои, отметил военкор.По мнению журналиста, продвижение российских войск в Запорожье стало возможным, потому что в Донбассе у ВСУ произошли "серьезные просадки"."Под Красноармейском (Покровск) противнику не удалось срезать Шевченковский выступ. Нацисты застряли в Песчаном. До сих пор врут, что контролируют Котлино. Из самого Шевченко мы их выбили", — рассказал военкор.Хотя пока еще ВС РФ не отбили Зверево, войска находятся в его административных границах. Поэтому пожарные команды ВСУ были переброшены с "тихого" Запорожского фронта в Донбасс, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О перспективах наступления в Харьковской области — в материале Михаила Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250408/1062333104.html

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новости, россия, донбасс, запорожье, михаил онуфриенко, украина, вооруженные силы украины, война на украине, сво, спецоперация, орехов, покровск/красноармейск, вс рф, наступление, война