Нацисты застряли в Песчаном: военкор раскрыл, как "просадки" ВСУ помогли ВС РФ продвинуться в Запорожье
Продвижение российских войск в районе Орехова стало возможным, потому что в Донбассе у ВСУ произошли "серьезные просадки. Под Красноармейском (Покровск) противнику не удалось срезать Шевченковский выступ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
На Запорожском направлении прорыв ВС РФ от Щербаков до Лобкового составляет 10 километров в ширину и 5 километров в глубину. Это много, учитывая, что до этого под Ореховом долгое время шли позиционные бои, отметил военкор.
"Следующая наша задача – Каменское (на берегу Каховского водохранилища), куда мы уже заскакивали. А дальше мы займемся окружением Орехова и отрезанием логистики противника", — сообщил Ермаков.
"Под Красноармейском (Покровск) противнику не удалось срезать Шевченковский выступ. Нацисты застряли в Песчаном. До сих пор врут, что контролируют Котлино. Из самого Шевченко мы их выбили", — рассказал военкор.
Хотя пока еще ВС РФ не отбили Зверево, войска находятся в его административных границах. Поэтому пожарные команды ВСУ были переброшены с "тихого" Запорожского фронта в Донбасс, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
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