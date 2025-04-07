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СК РФ расследовал уголовное дело в отношении сотрудников ОАО ПТЗ "Телта"
СК РФ расследовал уголовное дело в отношении сотрудников ОАО ПТЗ "Телта" - 07.04.2025 Украина.ру
СК РФ расследовал уголовное дело в отношении сотрудников ОАО ПТЗ "Телта"
Уголовное дело о в отношении сотрудников ОАО ПТЗ "Телта", обвиняющихся в мошенничестве и покушении на мошенничество при исполнении гособоронзаказа, расследовано и передано для утверждения обвинительного заключения. Об этом 7 апреля сообщил Следственный комитет России.
2025-04-07T14:08
2025-04-07T14:08
2025-04-07T14:08
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Главным военным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя ОАО Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера указанного предприятия Елены Гришиной. Их обвинили по двум статьям Уголовного Кодекса - в мошенничестве и покушении на мошенничество при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).Следователи также установили, что в 2020 и 2021 годах Морозов, Высоков и Гришина внесли в документацию заведомо ложные сведения, пытаясь похитить бюджетные денежные средства на сумму свыше 16 млн рублей. По версии следствия, свой преступный умысел они не смогли довести до конца, так как их преступная деятельность была выявлена и пресечена правоохранительными органами.Суд избрал Морозову и Высокову меру пресечения в виде заключения под стражу, а Гришиной – домашний арест.В ходе расследования уголовного дела судом наложен арест на сумму более 333 млн рублей на имущество Морозова – акции ОАО ПТЗ "Телта" и объекты недвижимости."Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд", - рассказали в следственном ведомстве.Ранее СК РФ расследовал дело о хищении Лобузько и Филькинштейном средств гособоронзаказа
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новости, россия, ск рф, следственный комитет, криминал, уголовное дело, суд, оборонный бюджет, мошенничество, минобороны рф
Новости, Россия, СК РФ, Следственный комитет, криминал, уголовное дело, Суд, оборонный бюджет, мошенничество, Минобороны РФ
СК РФ расследовал уголовное дело в отношении сотрудников ОАО ПТЗ "Телта"
Уголовное дело о в отношении сотрудников ОАО ПТЗ "Телта", обвиняющихся в мошенничестве и покушении на мошенничество при исполнении гособоронзаказа, расследовано и передано для утверждения обвинительного заключения. Об этом 7 апреля сообщил Следственный комитет России.
Главным военным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя ОАО Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера указанного предприятия Елены Гришиной. Их обвинили по двум статьям Уголовного Кодекса - в мошенничестве и покушении на мошенничество при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
"Следствием установлено, что в 2017-2021 годах в ходе выполнения государственного оборонного заказа ОАО ПТЗ "Телта" заключило с государственным заказчиком контракты на поставку устройств связи на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. При исполнении контрактов Морозов, Высоков и Гришина внесли в бухгалтерские документы заведомо ложные сведения о повышенных затратах предприятия на приобретение комплектующих изделий, тем самым похитив более 48 млн рублей", - сказано в официальном сообщении.
Следователи также установили, что в 2020 и 2021 годах Морозов, Высоков и Гришина внесли в документацию заведомо ложные сведения, пытаясь похитить бюджетные денежные средства на сумму свыше 16 млн рублей. По версии следствия, свой преступный умысел они не смогли довести до конца, так как их преступная деятельность была выявлена и пресечена правоохранительными органами.
Суд избрал Морозову и Высокову меру пресечения в виде заключения под стражу, а Гришиной – домашний арест.
В ходе расследования уголовного дела судом наложен арест на сумму более 333 млн рублей на имущество Морозова – акции ОАО ПТЗ "Телта" и объекты недвижимости.
"Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд", - рассказали в следственном ведомстве.