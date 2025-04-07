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ВСУ пытаются удерживать продвижение российских военных в Часовом Яре и районе Дзержинска - Пушилин

ВСУ пытаются удерживать продвижение российских военных в Часовом Яре и районе Дзержинска - Пушилин - 07.04.2025 Украина.ру

ВСУ пытаются удерживать продвижение российских военных в Часовом Яре и районе Дзержинска - Пушилин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать и удерживать продвижение российской армии в Часовом Яре и окрестностях Дзержинска. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Россия 24"

2025-04-07T10:43

2025-04-07T10:43

2025-04-07T10:56

дзержинск (торецк)

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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"Если говорить о горячих точках, то у нас по-прежнему это остается Часов Яр и Дзержинск, вернее окрестности Дзержинска, где противник пытается контратаковать и старается удержать продвижение наших подразделений, но тем не менее наши подразделения, опираясь уже на село Пантелеймоновку, продолжают все равно свое продвижение. В Часовом Яре продолжаются городские бои", - сказал Пушилин.Он добавил, что подразделения ВС РФ продолжают наступление на Красноармейском, Краснолиманском и Великоновоселковском направлениях.О других успехах ВС РФ - в материале Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой" на сайте Украина.ру.

дзержинск (торецк)

россия

донецкая народная республика

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дзержинск (торецк), россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины