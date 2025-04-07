ВСУ пытаются удерживать продвижение российских военных в Часовом Яре и районе Дзержинска - Пушилин - 07.04.2025 Украина.ру
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ВСУ пытаются удерживать продвижение российских военных в Часовом Яре и районе Дзержинска - Пушилин
ВСУ пытаются удерживать продвижение российских военных в Часовом Яре и районе Дзержинска - Пушилин - 07.04.2025 Украина.ру
ВСУ пытаются удерживать продвижение российских военных в Часовом Яре и районе Дзержинска - Пушилин
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать и удерживать продвижение российской армии в Часовом Яре и окрестностях Дзержинска. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Россия 24"
2025-04-07T10:43
2025-04-07T10:56
дзержинск (торецк)
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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"Если говорить о горячих точках, то у нас по-прежнему это остается Часов Яр и Дзержинск, вернее окрестности Дзержинска, где противник пытается контратаковать и старается удержать продвижение наших подразделений, но тем не менее наши подразделения, опираясь уже на село Пантелеймоновку, продолжают все равно свое продвижение. В Часовом Яре продолжаются городские бои", - сказал Пушилин.Он добавил, что подразделения ВС РФ продолжают наступление на Красноармейском, Краснолиманском и Великоновоселковском направлениях.О других успехах ВС РФ - в материале Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой" на сайте Украина.ру.
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дзержинск (торецк), россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Дзержинск (Торецк), Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины

ВСУ пытаются удерживать продвижение российских военных в Часовом Яре и районе Дзержинска - Пушилин

10:43 07.04.2025 (обновлено: 10:56 07.04.2025)
 
© из личного архиваДенис Пушилин
Денис Пушилин
© из личного архива
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать и удерживать продвижение российской армии в Часовом Яре и окрестностях Дзержинска. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Россия 24"
"Если говорить о горячих точках, то у нас по-прежнему это остается Часов Яр и Дзержинск, вернее окрестности Дзержинска, где противник пытается контратаковать и старается удержать продвижение наших подразделений, но тем не менее наши подразделения, опираясь уже на село Пантелеймоновку, продолжают все равно свое продвижение. В Часовом Яре продолжаются городские бои", - сказал Пушилин.
Он добавил, что подразделения ВС РФ продолжают наступление на Красноармейском, Краснолиманском и Великоновоселковском направлениях.
О других успехах ВС РФ - в материале Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой" на сайте Украина.ру.
 
Дзержинск (Торецк)РоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
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