https://ukraina.ru/20250407/1062332672.html
ВСУ пытаются удерживать продвижение российских военных в Часовом Яре и районе Дзержинска - Пушилин
ВСУ пытаются удерживать продвижение российских военных в Часовом Яре и районе Дзержинска - Пушилин - 07.04.2025 Украина.ру
ВСУ пытаются удерживать продвижение российских военных в Часовом Яре и районе Дзержинска - Пушилин
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать и удерживать продвижение российской армии в Часовом Яре и окрестностях Дзержинска. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Россия 24"
2025-04-07T10:43
2025-04-07T10:43
2025-04-07T10:56
дзержинск (торецк)
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/06/1054350403_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d6b91574be5d424724f398d7bd218af0.jpg.webp
"Если говорить о горячих точках, то у нас по-прежнему это остается Часов Яр и Дзержинск, вернее окрестности Дзержинска, где противник пытается контратаковать и старается удержать продвижение наших подразделений, но тем не менее наши подразделения, опираясь уже на село Пантелеймоновку, продолжают все равно свое продвижение. В Часовом Яре продолжаются городские бои", - сказал Пушилин.Он добавил, что подразделения ВС РФ продолжают наступление на Красноармейском, Краснолиманском и Великоновоселковском направлениях.О других успехах ВС РФ - в материале Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой" на сайте Украина.ру.
дзержинск (торецк)
россия
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/06/1054350403_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f1ca2a3e886d0f46efe6b4c87cdadf17.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дзержинск (торецк), россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Дзержинск (Торецк), Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытаются удерживать продвижение российских военных в Часовом Яре и районе Дзержинска - Пушилин
10:43 07.04.2025 (обновлено: 10:56 07.04.2025)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать и удерживать продвижение российской армии в Часовом Яре и окрестностях Дзержинска. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Россия 24"