https://ukraina.ru/20250404/1062282955.html

От редкоземельных металлов до внешнего управления: Вассерман об условиях сделки

От редкоземельных металлов до внешнего управления: Вассерман об условиях сделки - 04.04.2025 Украина.ру

От редкоземельных металлов до внешнего управления: Вассерман об условиях сделки

Публицист, депутат Государственной Думы России, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал, почему Зеленский проиграет... Украина.ру, 04.04.2025

2025-04-04T09:42

2025-04-04T09:42

2025-04-04T09:42

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владимир зеленский

анатолий вассерман

украина.ру

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Публицист, депутат Государственной Думы России, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал, почему Зеленский проиграет выборы, для чего европейские политики зачищают оппозицию и объяснил, для чего России нужны переговоры. 00:26 – Сделка по редкоземельным металлам; 09:27 – Условия капитуляции Украины; 11:05 – Отправят ли европейцы военный контингент на Украину? 12:25 – Зачем в Молдавии зачищают политическое поле? 18:29 – Для чего нужны России мирные переговоры? 21:45 – Внешнее управление над Украиной; 23:39 – Готовят ли выборы в Киеве? ТГ-канал Анатолия Вассермана: https://t.me/wasserman_anatoliy

https://ukraina.ru/20250404/1062282462.html

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