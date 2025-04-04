От редкоземельных металлов до внешнего управления: Вассерман об условиях сделки - 04.04.2025 Украина.ру
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От редкоземельных металлов до внешнего управления: Вассерман об условиях сделки
От редкоземельных металлов до внешнего управления: Вассерман об условиях сделки - 04.04.2025 Украина.ру
От редкоземельных металлов до внешнего управления: Вассерман об условиях сделки
Публицист, депутат Государственной Думы России, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал, почему Зеленский проиграет... Украина.ру, 04.04.2025
2025-04-04T09:42
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Публицист, депутат Государственной Думы России, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал, почему Зеленский проиграет выборы, для чего европейские политики зачищают оппозицию и объяснил, для чего России нужны переговоры. 00:26 – Сделка по редкоземельным металлам; 09:27 – Условия капитуляции Украины; 11:05 – Отправят ли европейцы военный контингент на Украину? 12:25 – Зачем в Молдавии зачищают политическое поле? 18:29 – Для чего нужны России мирные переговоры? 21:45 – Внешнее управление над Украиной; 23:39 – Готовят ли выборы в Киеве? ТГ-канал Анатолия Вассермана: https://t.me/wasserman_anatoliy
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Видео, Россия, Украина, Молдавия, Владимир Зеленский, Анатолий Вассерман, Украина.ру

От редкоземельных металлов до внешнего управления: Вассерман об условиях сделки

09:42 04.04.2025
 
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Публицист, депутат Государственной Думы России, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал, почему Зеленский проиграет выборы, для чего европейские политики зачищают оппозицию и объяснил, для чего России нужны переговоры.
00:26 – Сделка по редкоземельным металлам;
09:27 – Условия капитуляции Украины;
11:05 – Отправят ли европейцы военный контингент на Украину?
12:25 – Зачем в Молдавии зачищают политическое поле?
18:29 – Для чего нужны России мирные переговоры?
21:45 – Внешнее управление над Украиной;
23:39 – Готовят ли выборы в Киеве?
ТГ-канал Анатолия Вассермана: https://t.me/wasserman_anatoliy
- РИА Новости, 1920, 04.04.2025
09:33
Итоги визита Дмитриева в Вашингтон. Главное на Украине на утро 4 апреляГлава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал об итогах поездки в Вашингтон
 
ВидеоРоссияУкраинаМолдавияВладимир ЗеленскийАнатолий ВассерманУкраина.ру
 
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