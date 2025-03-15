https://ukraina.ru/20250315/1061809941.html

Появятся звоночки: Кашин о том, что станет предвестником урегулирования конфликта на Украине

Появятся звоночки: Кашин о том, что станет предвестником урегулирования конфликта на Украине - 15.03.2025 Украина.ру

Появятся звоночки: Кашин о том, что станет предвестником урегулирования конфликта на Украине

Одним из сигналов к тому, что украинский конфликт будет разрешен в ближайшее время, станут попытки Владимира Зеленского саботировать или сорвать намечающиеся планы. В то же время начнется дезертирство тех или иных представителей его окружения, которые сочтут, что им надо готовиться к выборам и искать себе новую “политическую крышу”

2025-03-15T11:45

2025-03-15T11:45

2025-03-15T11:45

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джо байден

президентские выборы

президент украины

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.Он заявил, что Зеленский испортил отношения с многими американскими должностными лицами, отвечающими за Украину, еще при администрации экс-президента США Джо Байдена. И теперь, считает эксперт, все это выплывет наружу.В четверг, 13 марта, высокопоставленный украинский чиновник в беседе с британской газетой Financial Times заявил, что Зеленский находится в "заключительном акте" своего пребывания у власти на Украине. В публикации отмечается, что в политических кругах Киева активно обсуждают, как долго Зеленский еще продержится у власти.Подробнее о том, как проходит подготовка к украинским выборам за спиной Зеленского — В Британии выяснили, что Зеленский находится в "заключительном акте" пребывания у властиПолный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру

https://ukraina.ru/20250313/1061778334.html

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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, джо байден, президентские выборы, президент украины