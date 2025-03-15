Появятся звоночки: Кашин о том, что станет предвестником урегулирования конфликта на Украине
Украинский флаг на лице
Одним из сигналов к тому, что украинский конфликт будет разрешен в ближайшее время, станут попытки Владимира Зеленского саботировать или сорвать намечающиеся планы. В то же время начнется дезертирство тех или иных представителей его окружения, которые сочтут, что им надо готовиться к выборам и искать себе новую “политическую крышу”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Он заявил, что Зеленский испортил отношения с многими американскими должностными лицами, отвечающими за Украину, еще при администрации экс-президента США Джо Байдена. И теперь, считает эксперт, все это выплывет наружу.
“Многие, кто боялся критиковать Зеленского, начнут проявлять активность. То есть подготовка к новому политическому сезону идет. И Зеленскому сейчас придется перейти в режим спасения собственной шкуры”, — отметил Кашин.
В четверг, 13 марта, высокопоставленный украинский чиновник в беседе с британской газетой Financial Times заявил, что Зеленский находится в "заключительном акте" своего пребывания у власти на Украине. В публикации отмечается, что в политических кругах Киева активно обсуждают, как долго Зеленский еще продержится у власти.
Подробнее о том, как проходит подготовка к украинским выборам за спиной Зеленского — В Британии выяснили, что Зеленский находится в "заключительном акте" пребывания у власти
13 марта, 16:16Американская парадигма: США пора признать, что для Украины всё кончено, и не поддерживать этого монстраВзгляды в американском обществе на перспективу урегулирования украинского кризиса посредством временного перемирия разделились: одни считают, что украинские чиновники улучшили своё положение после скандала в Белом доме и переложили ответственность на Москву, другие - что условия завершения конфликта будет диктовать Россия