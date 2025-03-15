Появятся звоночки: Кашин о том, что станет предвестником урегулирования конфликта на Украине - 15.03.2025 Украина.ру
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Появятся звоночки: Кашин о том, что станет предвестником урегулирования конфликта на Украине
Появятся звоночки: Кашин о том, что станет предвестником урегулирования конфликта на Украине - 15.03.2025 Украина.ру
Появятся звоночки: Кашин о том, что станет предвестником урегулирования конфликта на Украине
Одним из сигналов к тому, что украинский конфликт будет разрешен в ближайшее время, станут попытки Владимира Зеленского саботировать или сорвать намечающиеся планы. В то же время начнется дезертирство тех или иных представителей его окружения, которые сочтут, что им надо готовиться к выборам и искать себе новую “политическую крышу”
2025-03-15T11:45
2025-03-15T11:45
новости
украина
сша
киев
владимир зеленский
джо байден
президентские выборы
президент украины
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.Он заявил, что Зеленский испортил отношения с многими американскими должностными лицами, отвечающими за Украину, еще при администрации экс-президента США Джо Байдена. И теперь, считает эксперт, все это выплывет наружу.В четверг, 13 марта, высокопоставленный украинский чиновник в беседе с британской газетой Financial Times заявил, что Зеленский находится в "заключительном акте" своего пребывания у власти на Украине. В публикации отмечается, что в политических кругах Киева активно обсуждают, как долго Зеленский еще продержится у власти.Подробнее о том, как проходит подготовка к украинским выборам за спиной Зеленского — В Британии выяснили, что Зеленский находится в "заключительном акте" пребывания у властиПолный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру
https://ukraina.ru/20250313/1061778334.html
украина
сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, джо байден, президентские выборы, президент украины
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, президентские выборы, президент Украины

Появятся звоночки: Кашин о том, что станет предвестником урегулирования конфликта на Украине

11:45 15.03.2025
 
Украинский флаг на лице
Украинский флаг на лице
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Одним из сигналов к тому, что украинский конфликт будет разрешен в ближайшее время, станут попытки Владимира Зеленского саботировать или сорвать намечающиеся планы. В то же время начнется дезертирство тех или иных представителей его окружения, которые сочтут, что им надо готовиться к выборам и искать себе новую “политическую крышу”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Он заявил, что Зеленский испортил отношения с многими американскими должностными лицами, отвечающими за Украину, еще при администрации экс-президента США Джо Байдена. И теперь, считает эксперт, все это выплывет наружу.
“Многие, кто боялся критиковать Зеленского, начнут проявлять активность. То есть подготовка к новому политическому сезону идет. И Зеленскому сейчас придется перейти в режим спасения собственной шкуры”, — отметил Кашин.
В четверг, 13 марта, высокопоставленный украинский чиновник в беседе с британской газетой Financial Times заявил, что Зеленский находится в "заключительном акте" своего пребывания у власти на Украине. В публикации отмечается, что в политических кругах Киева активно обсуждают, как долго Зеленский еще продержится у власти.
Подробнее о том, как проходит подготовка к украинским выборам за спиной Зеленского — В Британии выяснили, что Зеленский находится в "заключительном акте" пребывания у власти
- РИА Новости, 1920, 13.03.2025
13 марта, 16:16
Американская парадигма: США пора признать, что для Украины всё кончено, и не поддерживать этого монстраВзгляды в американском обществе на перспективу урегулирования украинского кризиса посредством временного перемирия разделились: одни считают, что украинские чиновники улучшили своё положение после скандала в Белом доме и переложили ответственность на Москву, другие - что условия завершения конфликта будет диктовать Россия
Полный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру
 
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