Кашин: перемирие — первый шаг к достижению целей СВО - 15.03.2025 Украина.ру
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Кашин: перемирие — первый шаг к достижению целей СВО
Кашин: перемирие — первый шаг к достижению целей СВО - 15.03.2025 Украина.ру
Кашин: перемирие — первый шаг к достижению целей СВО
Предложенное Украиной и США 30-дневное перемирие является первым шагом к достижению целей Специальной военной операции. Если оно будет установлено, это значит, что некий объем договоренностей был достигнут
2025-03-15T13:00
2025-03-15T13:00
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владимир зеленский
владимир путин
переговоры
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.По его словам, так как американо-российские переговоры шли довольно долго, то вероятно, что какой-то объем договоренностей был достигнут.Он предположил, что дальше последуют шаги, направленные на определение формата будущего урегулирования, с которым Зеленскому тоже придется согласиться.Во вторник, 11 марта, в саудовской Джидде прошла встреча делегаций Украины и США, по результатам которой стало известно, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней.Спустя двое суток, в четверг российский президент Владимир Путин заявил, что Москва “за” выдвинутое предложение, однако есть ряд нюансов, которые нужно предусмотреть перед принятием решения.Полный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру
https://ukraina.ru/20250313/1061760002.html
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новости, сша, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, переговоры
Новости, США, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, переговоры

Кашин: перемирие — первый шаг к достижению целей СВО

13:00 15.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПразднование Дня России в Мелитополе
Празднование Дня России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Предложенное Украиной и США 30-дневное перемирие является первым шагом к достижению целей Специальной военной операции. Если оно будет установлено, это значит, что некий объем договоренностей был достигнут
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
По его словам, так как американо-российские переговоры шли довольно долго, то вероятно, что какой-то объем договоренностей был достигнут.
“Проблема заключалась в позиции Евросоюза и лично [Владимира] Зеленского вместе с его окружением, которые были настроены на бесконечное продолжение войны. Задача [президента США Дональда] Трампа была в том, чтобы сломить их сопротивление. И, видимо, это и было достигнуто на переговорах в Саудовской Аравии”, — добавил Кашин.
Он предположил, что дальше последуют шаги, направленные на определение формата будущего урегулирования, с которым Зеленскому тоже придется согласиться.
Во вторник, 11 марта, в саудовской Джидде прошла встреча делегаций Украины и США, по результатам которой стало известно, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней.
Спустя двое суток, в четверг российский президент Владимир Путин заявил, что Москва “за” выдвинутое предложение, однако есть ряд нюансов, которые нужно предусмотреть перед принятием решения.
- РИА Новости, 1920, 13.03.2025
13 марта, 09:12
"Перемирие – это пункт "б": Шеремет назвал пункт "а" для урегулирования конфликтаДепутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал перемирие на Украине пунктом "б", передает РИА Новости
Полный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру
 
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Заголовок открываемого материала
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13:09Ликвидация Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 марта
13:00Кашин: перемирие — первый шаг к достижению целей СВО
12:45Кнутов рассказал, что ВСУ пытались компенсировать за счет самой массированной атаки БПЛА
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