https://ukraina.ru/20250315/1061809304.html

Кашин: перемирие — первый шаг к достижению целей СВО

Кашин: перемирие — первый шаг к достижению целей СВО - 15.03.2025 Украина.ру

Кашин: перемирие — первый шаг к достижению целей СВО

Предложенное Украиной и США 30-дневное перемирие является первым шагом к достижению целей Специальной военной операции. Если оно будет установлено, это значит, что некий объем договоренностей был достигнут

2025-03-15T13:00

2025-03-15T13:00

2025-03-15T13:00

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сша

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москва

владимир зеленский

владимир путин

переговоры

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.По его словам, так как американо-российские переговоры шли довольно долго, то вероятно, что какой-то объем договоренностей был достигнут.Он предположил, что дальше последуют шаги, направленные на определение формата будущего урегулирования, с которым Зеленскому тоже придется согласиться.Во вторник, 11 марта, в саудовской Джидде прошла встреча делегаций Украины и США, по результатам которой стало известно, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней.Спустя двое суток, в четверг российский президент Владимир Путин заявил, что Москва “за” выдвинутое предложение, однако есть ряд нюансов, которые нужно предусмотреть перед принятием решения.Полный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру

https://ukraina.ru/20250313/1061760002.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, переговоры