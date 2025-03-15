https://ukraina.ru/20250315/1061809304.html
Кашин: перемирие — первый шаг к достижению целей СВО
Кашин: перемирие — первый шаг к достижению целей СВО - 15.03.2025 Украина.ру
Кашин: перемирие — первый шаг к достижению целей СВО
Предложенное Украиной и США 30-дневное перемирие является первым шагом к достижению целей Специальной военной операции. Если оно будет установлено, это значит, что некий объем договоренностей был достигнут
2025-03-15T13:00
2025-03-15T13:00
2025-03-15T13:00
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владимир зеленский
владимир путин
переговоры
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.По его словам, так как американо-российские переговоры шли довольно долго, то вероятно, что какой-то объем договоренностей был достигнут.Он предположил, что дальше последуют шаги, направленные на определение формата будущего урегулирования, с которым Зеленскому тоже придется согласиться.Во вторник, 11 марта, в саудовской Джидде прошла встреча делегаций Украины и США, по результатам которой стало известно, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней.Спустя двое суток, в четверг российский президент Владимир Путин заявил, что Москва “за” выдвинутое предложение, однако есть ряд нюансов, которые нужно предусмотреть перед принятием решения.Полный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру
https://ukraina.ru/20250313/1061760002.html
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новости, сша, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, переговоры
Новости, США, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, переговоры
Кашин: перемирие — первый шаг к достижению целей СВО
Предложенное Украиной и США 30-дневное перемирие является первым шагом к достижению целей Специальной военной операции. Если оно будет установлено, это значит, что некий объем договоренностей был достигнут
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
По его словам, так как американо-российские переговоры шли довольно долго, то вероятно, что какой-то объем договоренностей был достигнут.
“Проблема заключалась в позиции Евросоюза и лично [Владимира] Зеленского вместе с его окружением, которые были настроены на бесконечное продолжение войны. Задача [президента США Дональда] Трампа была в том, чтобы сломить их сопротивление. И, видимо, это и было достигнуто на переговорах в Саудовской Аравии”, — добавил Кашин.
Он предположил, что дальше последуют шаги, направленные на определение формата будущего урегулирования, с которым Зеленскому тоже придется согласиться.
Во вторник, 11 марта, в саудовской Джидде прошла встреча делегаций Украины и США, по результатам которой стало известно, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней.
Спустя двое суток, в четверг российский президент Владимир Путин заявил
, что Москва
“за” выдвинутое предложение, однако есть ряд нюансов, которые нужно предусмотреть перед принятием решения.