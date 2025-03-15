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Куй железо, пока горячо: эксперт рассказал о дальнейших действиях ВС РФ под Суджей

Куй железо, пока горячо: эксперт рассказал о дальнейших действиях ВС РФ под Суджей - 15.03.2025 Украина.ру

Куй железо, пока горячо: эксперт рассказал о дальнейших действиях ВС РФ под Суджей

Успехи российской армии под Суджей будут продолжаться. Сейчас ВС РФ надо подтянуть тылы и провести перегруппировку. Но сам Курский плацдарм относительно небольшой. И теперь у подразделений России открываются прекрасные логистические возможности

2025-03-15T12:15

2025-03-15T12:15

2025-03-15T12:15

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм.По его словам, у ВС РФ были сложности со снабжением в юго-восточной части выступа, потому что там лесная местность, где все висело на одной дороге. Сейчас таких проблем нет, заметил эксперт.Куй железо, пока горячо: российская армия будет наступать, пока получается, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, суджа, днепропетровская область, курская область, вс рф