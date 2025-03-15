https://ukraina.ru/20250315/1061750787.html
Куй железо, пока горячо: эксперт рассказал о дальнейших действиях ВС РФ под Суджей
Куй железо, пока горячо: эксперт рассказал о дальнейших действиях ВС РФ под Суджей - 15.03.2025 Украина.ру
Куй железо, пока горячо: эксперт рассказал о дальнейших действиях ВС РФ под Суджей
Успехи российской армии под Суджей будут продолжаться. Сейчас ВС РФ надо подтянуть тылы и провести перегруппировку. Но сам Курский плацдарм относительно небольшой. И теперь у подразделений России открываются прекрасные логистические возможности
2025-03-15T12:15
2025-03-15T12:15
2025-03-15T12:15
новости
россия
суджа
днепропетровская область
курская область
вс рф
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм.По его словам, у ВС РФ были сложности со снабжением в юго-восточной части выступа, потому что там лесная местность, где все висело на одной дороге. Сейчас таких проблем нет, заметил эксперт.Куй железо, пока горячо: российская армия будет наступать, пока получается, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне
россия
суджа
днепропетровская область
курская область
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, суджа, днепропетровская область, курская область, вс рф
Новости, Россия, Суджа, Днепропетровская область, Курская область, ВС РФ
Куй железо, пока горячо: эксперт рассказал о дальнейших действиях ВС РФ под Суджей
Успехи российской армии под Суджей будут продолжаться. Сейчас ВС РФ надо подтянуть тылы и провести перегруппировку. Но сам Курский плацдарм относительно небольшой. И теперь у подразделений России открываются прекрасные логистические возможности
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм.
По его словам, у ВС РФ были сложности со снабжением в юго-восточной части выступа, потому что там лесная местность, где все висело на одной дороге. Сейчас таких проблем нет, заметил эксперт.
“Еще одна проблема — разрозненные украинские отряды, которые попали в локальные окружения во время наших дробящих ударов. Их надо зачистить, потому что оставлять такие силы в тылах было бы нерационально. Если основную массу мы перемололи или обратили в бегство, будем продолжать двигаться вплоть до полной ликвидации украинского вклинения в российскую территорию”, — добавил Рамм.
Куй железо, пока горячо: российская армия будет наступать, пока получается, резюмировал собеседник издания.